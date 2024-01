Kredite von der Steuer absetzen

Kredite steuerlich absetzen: die außergewöhnliche Belastung

Es gibt auch Situationen, in denen Kredite für private Zwecke als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden können. Dies ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und bedarf einer genauen Prüfung durch das Finanzamt. In einigen Fällen können beispielsweise Krankheitskosten oder unvorhergesehene finanzielle Belastungen als außergewöhnliche Umstände gelten und zu einer Steuerermäßigung führen. Als Nachweis gegenüber dem Finanzamt können ärztliche Atteste oder Gutachten erforderlich sein. Beispiel: Es muss ein Treppenlift eingebaut werden. Dafür soll ein Kredit aufgenommen werden, die Kreditzinsen sollen steuerlich geltend gemacht werden. In diesem Fall muss dem Finanzamt nachgewiesen werden, dass der Einbau zu diesem Zeitpunkt unvermeidbar und unbedingt notwendig war.