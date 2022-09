Elektrogeräte über zinsgünstigeren Kredit finanzieren

Ihre Finanzierungsmöglichkeiten

Wer ein neues Elektrogerät nicht aus der eigenen Tasche bezahlen kann, hat in den meisten Elektromärkten die Möglichkeit, den Kaufpreis seines Einkaufs in bequemen Monatsraten über eine sogenannte Null-Prozent-Finanzierung abzustottern. Obwohl es für Verbraucher zunächst sehr lukrativ erscheinen kann, Kauf und Finanzierung des benötigten Elektrogerätes gleichzeitig über den Händler abzuwickeln, sollten zwei Besonderheiten dieser Finanzierung berücksichtigt werden: Einerseits handelt es sich auch bei Gratis-Finanzierungen um normale Ratenkredite deutscher Banken. Daher können diese Angebote nur von Verbrauchern in Anspruch genommen werden, die über eine ausreichende Bonität und einwandfreie SCHUFA-Akte verfügen und sind daher keine Alternative für Verbraucher mit Zahlungsschwierigkeiten. Zudem ist die kostenfreie Ratenzahlung des Händlers in der Regel an bestimmte Angebote gekoppelt – üblicherweise handelt es sich dabei um sogenannte Ladenhüter oder besonders kostspielige Offerten. Die Möglichkeit, im Internet ein besonders günstiges Sonderangebot oder ein Elektrogerät mit spezieller Ausstattung über die Null-Prozent-Finanzierung zu kaufen, besteht hierbei meist nicht.