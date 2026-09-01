Auch, wenn die niedrigen Monatsraten einer Ballonfinanzierung zunächst attraktiv erscheinen, ist es sinnvoll, sich einen üblichen Ratenkredit anzuschauen und zu vergleichen. Eventuell können Sie sich eine etwas höhere Summe im Monat leisten und kommen dabei insgesamt deutlich günstiger weg. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken über die Finanzierung der hohen Schlussrate machen. Ziehen Sie in Erwägung, eine zweite Person als Kreditnehmer hinzuzufügen. Damit erhalten Sie in der Regel bessere Konditionen, als wenn Sie das Darlehen allein beantragen.

Eine weitere Möglichkeit als Alternative zum Autokredit mit Schlussrate ist die 3-Wege-Finanzierung. Diese ist der Ballonfinanzierung ähnlich. Auch hier schließen Sie einen Kredit mit einer Schlussrate ab. Am Ende der Laufzeit entscheiden Sie sich, ob Sie

1. die Schlussrate per Einmalzahlung einfach tilgen,

2. ein Darlehen aufnehmen, um die Schlussrate zu bezahlen,

3. oder ob Sie das Auto an Ihren Händler zurückgeben.