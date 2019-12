Unterlagen einreichen und Postident oder Videoident durchführen

Hat die Bank der Finanzierungsanfrage des Kunden vorläufig zugestimmt, müssen zusammen mit dem unterschriebenen Kreditvertrag einige Unterlagen wie Kontoauszüge und Gehaltsnachweise bei der Bank eingereicht werden. Anhand dieser Unterlagen sowie mithilfe von Informationen von Auskunfteien wie der SCHUFA, überprüft die Bank, ob der Kunde in der persönlichen und wirtschaftlichen Situation ist, die Autofinanzierung auch zurückzuzahlen. Nach der Personenidentifikation in der Bankniederlassung, einer Postfiliale oder per Videoverfahren wird der Vertrag dann zur zweiten Bonitätsprüfung an die Bank geschickt.