Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus. Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen. Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Kredit
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Zum Merkzettel
Chat
Hallo
Neuer Kunde?
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie weiterhin schnell und sicher vergleichen können, empfehlen wir einen aktuellen Browser.
Trotzdem fortfahren
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
jetzt
40%
sparen

Autokredit mit Schlussrate: Ballonfinanzierung

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Gebrauchtfahrzeug
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
4,9/5 103.191 Bewertungen
„Ist zu enpfehlen sehr schnelle Abwicklung und völlig umkompleziert und ein günstiger Zinssatz!‟ 09/2026

Belohnen Sie sich mit exklusiven Vorteilen

Profitieren Sie von Punkten und Cashbacks! Je höher Ihr Smily Level, desto mehr Vorteile bei ausgewählten Kreditangeboten.

Das Wichtigste zum Ballonkredit

  • Eine Ballonfinanzierung ist ein Autokredit mit Schlussrate, bei dem am Ende der Laufzeit ein Restbetrag („Ballon“) überbleibt.
  • Anfangs ist Ihre monatliche Rate wegen des Ballons im Unterschied zu einem normalen Kredit niedriger. Dafür ist am Ende der Laufzeit eine hohe Schlussrate fällig.
  • Vorsicht: Die niedrigeren Raten verleiten dazu, die wahren Kosten der Ballonfinanzierung zu unterschätzen. Tipps, wie Sie die Schlussrate bezahlen, wenn es eng wird.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Definition: Was ist eine Ballonfinanzierung?

Eine Ballonfinanzierung ist ein Kredit, um ein Auto zu finanzieren. Andere Namen für eine Ballonfinanzierung sind Ballonkredit oder Autokredit mit Schlussrate. Ihr Auto bezahlen Sie in monatlichen Raten bis zum Ende der Laufzeit ab. Bei einer Ballonfinanzierung bleibt ein Restbetrag übrig, der namensgebende Ballon. Diesen begleichen Sie zum Laufzeitende mit einer hohen Schlussrate. Der größte Vorteil einer Ballonfinanzierung liegt für Sie in den niedrigeren monatlichen Raten, die Sie während der Laufzeit Ihrer Finanzierung zahlen. Der Nachteil einer solchen Autofinanzierung liegt in der hohen Schlussrate, die Sie am Ende der Laufzeit als einmalige Summe aufbringen müssen.

Bild das die Ballonfinanzierung ohne Anzahlung zeigt

Zu wem passt ein Autokredit mit Schlussrate?

Eine Ballonfinanzierung lohnt sich für Sie, wenn Sie die monatliche Belastung durch den Kredit möglichst gering halten möchten. Ein Autokredit mit Schlussrate lässt sich finanziell zunächst gut stemmen. So können Sie ein Auto finanzieren, auch wenn eine höhere Monatsrate gerade nicht machbar wäre. Zudem eignet sich eine Ballonfinanzierung besonders für Personen, die am Ende der Finanzierung mit einer größeren Geldsumme rechnen können, um den Schlussballon zu bezahlen. Läuft zum Beispiel ein Festgeld aus oder kann mit einer Erbschaft gerechnet werden, lässt sich die Schlussrate des Autokredits voraussichtlich gut bewältigen.

Ist eine Ballonfinanzierung günstiger als ein normaler Kredit?

Bei einem normalen Kredit zahlen Sie die Summe in monatlich gleichbleibenden Raten in einem vereinbarten Zeitraum ab – so lange, bis der gesamte Betrag getilgt ist. Mit jeder Rate wird der Anteil an Zinsen niedriger und der Tilgung höher, denn die Restschuld, auf die sich der Zins bezieht, sinkt stetig.  

Genau das aber macht die Ballonfinanzierung sogar deutlich teurer als einen normalen Ratenkredit: Bei der Ballonfinanzierung sind die monatlichen Raten zwar niedriger, der Anteil der Tilgung pro Monat ist aber geringer und die Restschuld sinkt langsamer. Entsprechend zahlen Sie anteilig mehr Zinsen als bei einer höheren Rate. Übrig bleibt zudem die Restschuld, die als Ballonzahlung fällig wird, denn Sie haben mit den niedrigen Raten nicht den gesamten Kredit abgezahlt.

Ballonfinanzierung Ratenkredit
Kreditbetrag 30.000 Euro 30.000 Euro
Laufzeit 36 Monate 36 Monate
Zinsen 4 % eff. p.a. 4 % eff. p.a.
Restbetrag (Ballon) 15.000 Euro 0 Euro
monatliche Rate 491,49 Euro 884,77 Euro
GESAMTKOSTEN 32.693,64 Euro 31.851,72 Euro

Schnell gecheckt:
Vorteile und Nachteile einer Ballonfinanzierung auf einen Blick

Vorteile einer Ballonfinanzierung

  • Kleinere Monatsrate
    Bei einer Ballonfinanzierung sind die monatlichen Raten wegen des übrigbleibenden Restbetrags niedriger.
  • Autokauf vorziehen
    Dank geringeren Raten können Sie sich sofort ein Auto kaufen, auch wenn Sie sich die Rate für einen normalen Kredit zu diesem Zeitpunkt noch nicht leisten können.
  • Höherer finanzieller Spielraum
    Die niedrigere Rate bei einem Autokredit mit Schlussrate verschafft Ihnen mehr Flexibilität während der Laufzeit.
  • Geringes Startkapital zum Autokauf nötig
    Bei einer Ballonfinanzierung müssen Sie keine Anzahlung beim Autokauf leisten.

Nachteile einer Ballonfinanzierung

  • Höhere Zinsen
    Wegen der niedrigen Raten verringert sich Ihr Restbetrag langsamer. Das bedeutet für Sie: höhere Zinsaufwendungen.
  • Schlussrate verschleiert wahre Kosten
    Bei einem Ballonkredit folgen die Kosten zum Schluss. Stellen Sie unbedingt sicher, die Schlussrate auch tilgen zu können.
  • Die Rechnung kommt zum Schluss
    Sie müssen bei einem Autokredit mit Schlussrate genug Geld sparen, um die Schlussrate zu bezahlen. Können Sie das nicht, müssen Sie das Auto verkaufen oder erneut einen Kredit aufnehmen.
  • Marktrisiko
    Ihr Auto könnte stärker an Wert verlieren, als Sie denken. Ein Verkauf zum Bedienen der Schlussrate ist dann nicht möglich.

Schlussrate begleichen: 3 mögliche Szenarien

Wenn die reguläre Laufzeit des Kredits abgelaufen ist, muss die Schlussrate beglichen werden. Je nach Ihren finanziellen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt bieten sich Ihnen drei verschiedene Varianten, wie Sie mit der Schlussrate verfahren können:

Schlussrate begleichen

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt über genügend Kapital verfügen, können Sie die Schlussrate einfach begleichen. Sie haben damit den gesamten Ballonkredit abgezahlt und können das finanzierte Fahrzeug Ihr Eigen nennen. Das ist der Idealfall.

Auto verkaufen und Schlussrate ablösen

Wenn Sie bei Fälligkeit der Schlussrate nicht über das benötigte Kapital verfügen, um sie abzulösen, können Sie das finanzierte Fahrzeug verkaufen, um die Rate damit zu bezahlen. Möglicherweise deckt der Verkaufspreis nicht die gesamte Restschuld, da Fahrzeuge schnell an Wert verlieren. In diesem Fall müssten Sie den übrigen Betrag mit Eigenkapital zahlen oder einen weiteren Kredit zur Ablöse aufnehmen.

Anschlussfinanzierung aufnehmen

Wenn Sie weder über das Geld zur Zahlung der letzten Rate verfügen noch den finanzierten Wagen verkaufen möchten, ist der Abschluss einer Anschlussfinanzierung eine Variante. Sie nehmen einen neuen Kredit auf, mit dem Sie die Restschuld begleichen. Den neuen Kredit zahlen Sie über die vereinbarte Laufzeit mit entsprechendem Zinssatz ab.

Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Alternativen zur Ballonfinanzierung

Ballonfinanzierungsraten mit dem Sparvertrag begleichen

Auch, wenn die niedrigen Monatsraten einer Ballonfinanzierung zunächst attraktiv erscheinen, ist es sinnvoll, sich einen üblichen Ratenkredit anzuschauen und zu vergleichen. Eventuell können Sie sich eine etwas höhere Summe im Monat leisten und kommen dabei insgesamt deutlich günstiger weg. Zudem müssen Sie sich keine Gedanken über die Finanzierung der hohen Schlussrate machen. Ziehen Sie in Erwägung, eine zweite Person als Kreditnehmer hinzuzufügen. Damit erhalten Sie in der Regel bessere Konditionen, als wenn Sie das Darlehen allein beantragen.

Eine weitere Möglichkeit als Alternative zum Autokredit mit Schlussrate ist die 3-Wege-Finanzierung. Diese ist der Ballonfinanzierung ähnlich. Auch hier schließen Sie einen Kredit mit einer Schlussrate ab. Am Ende der Laufzeit entscheiden Sie sich, ob Sie

1. die Schlussrate per Einmalzahlung einfach tilgen,

2. ein Darlehen aufnehmen, um die Schlussrate zu bezahlen,

3. oder ob Sie das Auto an Ihren Händler zurückgeben.

Ratenkredit online berechnen

Ballonfinanzierung oder Leasing?

Bevor Sie ein Auto per Autokredit mit Schlussrate kaufen, können Sie sich auch Leasing-Angebote anschauen. Ob Sie ein Auto leasen oder finanzieren wollen, hängt mitunter davon ab, wie Sie das Fahrzeug künftig nutzen möchten. Bei einem Leasing werden Sie nicht Besitzer des Fahrzeugs, sondern mieten es. Üblicherweise für einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren. Ähnlich wie beim Ratenkredit oder der Ballonfinanzierung zahlen Sie für die Nutzung des Wagens monatliche Raten. Diese werden an der voraussichtlichen Kilometerleistung festgemacht oder am Wert des Autos. Das Auto geben Sie am Ende der Laufzeit an den Leasingpartner zurück.

Vorteile birgt ein Leasingvertrag für Geschäftsleute, die die monatlichen Raten steuerlich absetzen können, für Menschen, die gerne neue Modelle fahren und das Fahrzeug entsprechend häufig wechseln möchten oder wenn Sie sicher sind, dass Sie ein Auto nur für einen absehbaren Zeitraum brauchen. Die Raten richten sich nach der Art des Leasings, dem Fahrzeug und der Laufzeit und können niedriger ausfallen als bei einem Ratenkredit. Geben Sie den Wagen in einem schlechteren Zustand zurück als bei Vertragsbeginn angenommen oder haben Sie die vereinbarte Kilometerleistung überschritten, kommen in der Regel weitere Kosten auf Sie zu. Einige Anbieter verlangen zudem eine Anzahlung.

Ballonfinanzierung Kredit zum Autokauf Leasing
Laufzeit flexibel flexibel meist 24, 36 oder 48 Monate
Restbetrag ja nein nein
Zinsaufwendungen höhere Kosten geringere Kosten höhere Kosten bei Nutzungsüberschreitung (km-Leistung)
Finanzierungszweck Kaufpreis abbezahlen Kaufpreis abbezahlen Nutzungsrecht bezahlen

Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

5,0/5 12.206 Bewertungen
„Kann absolut empfohlen werde. Konditionen und kompetente Umsetzung ... Alles super.‟ 09/2026
4,9/5 103.191 Bewertungen
„Ist zu enpfehlen sehr schnelle Abwicklung und völlig umkompleziert und ein günstiger Zinssatz!‟ 09/2026

Händlerfinanzierung genau prüfen

Beim Autokauf bieten Ihnen viele Händler eine Finanzierung an – meist in Verbindung mit einer herstellergebundenen Autobank. Diese Händlerfinanzierungen locken mit günstigen Konditionen – immer wieder sind auch Null-Prozent-Finanzierungen möglich. Diese günstigen Angebote sollten Sie genau prüfen und mit anderen Finanzierungsoptionen vergleichen. Denn was der Bank bei Null-Prozent-Finanzierungen an Zinsen entgeht, wird in vielen Fällen durch einen höheren Preis für das Auto wieder ausgeglichen. Beachten Sie bei Händlerfinanzierungen auch, dass Sie oft eine hohe Anzahlung beim Autokauf leisten müssen. Haben Sie dazu nicht die Mittel, bekommen Sie nicht den besten Zins und zahlen mehr: zum einen beim Kauf, zum anderen für die Finanzierung.

Häufige Fragen
zur Ballonfinanzierung

Welche Unterlagen benötige ich bei einer Ballonfinanzierung?

Folgende Nachweise und Unterlagen reichen Sie für einen Ballonkredit bei der Bank ein:

  • Einkommensnachweis
  • für gewöhnlich den Kfz-Brief (Zulassungsbescheinigung Teil II) als Original oder in Kopie
  • die unterschriebene Sicherungsübereignung
Letztere benötigt die Bank, damit sie das finanzierte Fahrzeug verkaufen kann. Sollten Sie Ihre monatlichen Raten nicht mehr bezahlen, hat die Bank die Möglichkeit, so die Restschuld auszugleichen.

Was ist, wenn ich die Schlussrate nicht bezahlen kann?

Nicht selten kommt die Schlussrate zum ungünstigen Zeitpunkt: Sie haben doch nicht so viel ansparen können wie geplant oder der erwartete Geldsegen bleibt aus. Die Schlussrate muss dennoch gezahlt werden. Oft bleibt als einziger Ausweg, erneut einen Kredit beziehungsweise eine Anschlussfinanzierung aufzunehmen. Die Zinsen können sich seit dem Zeitpunkt der Ballonfinanzierung erhöht haben oder Ihre Bonität hat sich verschlechtert. Im schlimmsten Fall bewilligt Ihnen die Bank keinen neuen Kredit. Ein Vergleich lohnt sich in jedem Fall.

Eine Alternative ist es, das Auto, das Sie finanziert haben, zu verkaufen. Beachten Sie aber, dass Fahrzeuge schnell an Wert verlieren und der Verkaufspreis eventuell nicht ausreicht, um die Schlussrate zu zahlen.

Was ist die Ballonrate einer Ballonfinanzierung?

Die Ballonrate ist die hohe Schlussrate einer Ballonfinanzierung. Mit dieser zahlen Sie den Restbetrag („Ballon“), der am Laufzeitende einer solchen Autofinanzierung überbleibt. Der Vorteil ist, dass Sie dafür während der Laufzeit niedrigere Monatsraten zahlen.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Steuerliche Absetzbarkeit von Krediten – was gilt?

Eine Frau berechnet Ausgaben für die Steuererklärung
Text
Kredit von der Steuer absetzen

Konditionsanfrage vs. Kreditanfrage - die Unterschiede

Eine Person kalkuliert Kreditkosten
Text
zur Kreditanfrage informieren

Ratenkäufe und SCHUFA: Das sollten Sie wissen

Eine Person trägt Einkaufstaschen
Text
Wissenswertes zu Ratenkäufen

Auto finanzieren ohne Anzahlung: Ihre Optionen

Frau im Gespräch mit einem Autohändler
Text
Auto finanzieren ohne Anzahlung

weiterführende Links

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr