Online beantragbar

Bei vielen Banken ist es möglich, einen Kleinkredit online aus den eigenen vier Wänden heraus zu beantragen. So ist man nicht mehr an Öffnungszeiten gebunden und das lange Warten auf einen Termin entfällt. Einfach über CHECK24 Konditionen vergleichen, passendes Darlehen auswählen und direkt aus dem Vergleich heraus beantragen. Bei einigen Angeboten ist die Aufnahme eines Kredits sogar ganz ohne Papierkram möglich. Dank volldigitalem Abschluss können Verbraucher die erforderlichen Nachweise einfach per Dokumentenupload hochladen. Auch die Identitätsprüfung können Verbraucher bei einer Reihe von Geldhäusern in wenigen Schritten über das Videoident-Verfahren bequem von zu Hause aus erledigen. Anschließend können sie den Antrag digital unterzeichnen und per Mausklick an die Bank senden.