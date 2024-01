Kredite für Azubis

Buy Now Pay Later

Die Nutzung einer Händlerfinanzierung mag auf den ersten Blick als einfache Finanzierungsoption für Auszubildende erscheinen, da die Ratenzahlung schnell und unkompliziert am Ende des Bezahlvorgangs abgeschlossen ist. Buy Now Pay Later birgt jedoch die Gefahr, schnell den Überblick über die getätigten Ausgaben zu verlieren. Viele kleine Ratenzahlungen können sich zudem negativ auf die Bonität auswirken. Darüber hinaus sind die Zinsen für Händlerfinanzierungen teilweise sehr hoch. Wichtig ist, dass diese Finanzierungsform nicht geeignet ist, um laufende Kosten wie Miete oder Lebenshaltungskosten zu decken.