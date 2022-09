Neues iPhone dank günstiger Handy Finanzierung

Möglichkeiten der Handy Finanzierung

Wer diesen Betrag nicht durch Ersparnisse bezahlen kann, hat die Möglichkeit, sein neues Smartphone zu finanzieren und den Kaufpreis in kleinen, bequemen Monatsraten zu bezahlen. Eine besonders bekannte Möglichkeit, sich ein neues Handy auch ohne Ersparnisse zu finanzieren sind sogenannte Null-Prozent-Finanzierungen, die Elektromärkte oder Mobilfunkanbieter oftmals in Verbindung mit einem Smartphone-Tarif anbieten. Ein genauerer Blick auf die vermeintlichen Schnäppchen-Finanzierungen macht jedoch schnell deutlich, dass die Direktangebote der Hersteller meist um einige hundert Euro günstiger sind, als die Summe der einzelnen Raten.



Um nicht mehr für das neue Smartphone zu bezahlen, als eigentlich nötig, sollte eine alternative Finanzierungsmöglichkeit gewählt werden: Neben den Angeboten der Mobilfunkanbieter und Händler bieten auch zahlreiche Banken zinsgünstige Kredite an, mit denen die Anschaffung eines neuen Smartphones in bequemen Raten finanziert werden kann. Bei dieser Möglichkeit der Handy Finanzierung handelt es sich in der Regel um sogenannte Kleinkredite, die üblicherweise bereits ab einem Darlehensbetrag von 500 Euro aufgenommen werden können. Abgesehen von den niedrigeren Geldbeträgen unterscheiden sich die Handy Finanzierungen der Banken nicht von normalen Ratenkrediten: Die Rückzahlung des geliehenen Geldes findet in zuvor festgelegten, gleichbleibenden Monatsraten zuzüglich eines Zinsanteiles statt. Die Höhe der Tilgungsrate legt der Kunde dabei bei Kreditaufnahme gemeinsam mit der Bank fest und kann sie daher optimal auf den eigenen finanziellen Spielraum anpassen. Durch die unabhängige Finanzierung über den Kleinkredit tritt der Smartphone Käufer gegenüber dem Händler oder Hersteller als Barzahler auf und bezahlt für sein neues Handy so nur die unverbindliche Preisempfehlung oder mit ein wenig Glück sogar weniger