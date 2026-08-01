Neues iPhone dank günstiger Handy Finanzierung

Handy defekt, verloren oder veraltet – wenn ein neues Smartphone ansteht, wird es schnell teuer. Die Flaggschiffmodelle von Apple, Samsung und Co. liegen im vierstelligen Preisbereich. Selbst wenn es nicht die Luxusklasse sein soll: Auch für aktuelle Einsteigergeräte rufen die Hersteller um die 500 Euro auf. Da das Handy in vielen Lebensbereichen ein elementarer Bestandteil ist, soll Ersatz auch dann her, wenn der Geldbeutel gerade eng genäht ist. Dann kommt die Frage auf: Kann ich mein neues Handy finanzieren?
Egal, ob Sie ein iPhone kaufen wollen oder ein Android-Pendant im Sinn haben – Finanzierungsangebote finden sich schnell. Genaues Hinschauen lohnt sich aber: Hinter der Werbung mit kleinen Raten stecken oft schlechte Konditionen.
Viele Mobilfunkanbieter bieten Smartphones als Bundle im Vertrag an. Mit den monatlichen Raten des Tarifs zahlen Sie auch das neue Gerät ab. Rechnen Sie die Raten zusammen, liegen Sie aber oft über dem Neupreis des Gerätes. Die Verträge haben häufig lange Laufzeiten von bis zu zwei Jahren, was es Ihnen erschwert, in dieser Zeit zum Beispiel andere Angebote wahrzunehmen.Lassen Sie Elektrogeräte finanzieren, bieten Händler häufig die Möglichkeit zum Kauf in Raten. Auch hier sollten Sie den Taschenrechner bemühen. Schnell erreichen Sie einen effektiven Zinssatz von deutlich über zehn Prozent. Selbst Null-Prozent-Finanzierungen können Lockangebote sein, bei denen Sie zwar keine Zinsen zahlen, der Gesamtpreis aber über dem Marktpreis des Gerätes liegt.
Da diese beiden Optionen besonders bequem erscheinen, weil sie direkt beim Kaufprozess stattfinden, gerät eine dritte Option oft in Vergessenheit: der Kleinkredit. Üblicherweise ab einem Betrag von 500 Euro können Sie die Smartphone-Finanzierung direkt bei einer Bank anfragen. Unterm Strich zahlen sie so oft weniger als über Händler- und Telefonanbieter-Finanzierungen. Mit dem Schufa-neutralen CHECK24 Kreditvergleich finden Sie schnell und einfach die besten Konditionen und können den Kredit volldigital beantragen und unterschreiben – kein Gang zur Bankfiliale nötig!
Auch wenn der finanzielle Gürtel gerade eng geschnallt ist: Smartphones sind inzwischen so sehr mit dem Privat- und Berufsleben verflochten, dass der Kauf oft nicht aufschiebbar ist. Dann ist es von Vorteil, ein Handy auf Raten zu kaufen und die große einmalige finanzielle Belastung auf längere Zeit zu verteilen. So vermeiden Sie das Überziehen des Kontos oder der Kreditkarte und damit zweistellige Dispo- oder Überziehungszinsen.
Beim Handy-Kredit können Sie die Tilgungsdauer und die Höhe der Raten selbst bestimmen. Völlig freie Wahl haben Sie auch beim Mobilfunkvertrag: Sie binden sich nicht von vornherein an einen Anbieter, bestimmte Konditionen oder Laufzeiten. Von kleinen Prepaid-Modellen bis zu Verträgen für Power-User ist alles drin.
Sie benötigen nur wenige Angaben, um ihr Handy zu finanzieren.
Tipp: Ein zweiter Kreditnehmer kann auch bei kleinen Beträgen die Konditionen verbessern. Es gelten die allgemeinen Voraussetzungen für einen Kredit.
Mit einem kurzen, optionalen Login in Ihr Online-Banking direkt in der Antragsstrecke übermitteln Sie wichtige Daten wie Gehalt und vorhandene Ratenzahlungen in Sekundenschnelle – ganz ohne Papierkram! Sie benötigen nur den Log-In zu Ihrem Online-Banking.
Den Identitätsnachweis erbringen Sie bequem von zu Hause aus per Videoident- oder Sofort-Ident-Verfahren oder mit dem Postident-Verfahren in einer Postfiliale. Im Falle eines Sofortkredits erfolgt die Auszahlung sogar spätestens am nächsten Bankarbeitstag.
Ja, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
Solange Sie die Raten ihrer Handy-Finanzierung abzahlen, gehört das Gerät noch nicht Ihnen. Das nennt man einen Eigentumsvorbehalt. Erst mit Zahlung der letzten Rate geht das Handy in Ihr Eigentum über. Ab dann dürfen Sie es zum Beispiel weiterverkaufen oder auch entsorgen.
Aufgepasst bei Tarif-Bundles: Es gibt einige wenige Verträge, bei denen die Hardware nur geliehen ist. Auch nach Vertragsende gehört das Handy dann nicht Ihnen, sondern muss zurück zum Anbieter.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Smartphone zu finanzieren. Während Bundle-Verträge und Ratenzahlung beim Händler schnell und bequem sind, bietet ein klassischer Ratenkredit oft bessere Konditionen, sodass Sie insgesamt weniger Geld ausgeben. Auch sind Sie flexibler bei der Nutzung des Gerätes. Deshalb sollten Sie sich vor der Anschaffung gut überlegen, welcher Weg für Sie optimal ist. Für eine Handy-Finanzierung über einen Ratenkredit müssen Sie in der Regel volljährig sein, in Deutschland wohnen und über eine ausreichende Kreditwürdigkeit verfügen. Je nach Bank können außerdem ein regelmäßiges Einkommen, ein deutsches Bankkonto und weitere Nachweise erforderlich sein. Welche Bedingungen konkret gelten, hängt vom jeweiligen Angebot ab.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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