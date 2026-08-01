Neues iPhone dank günstiger Handy Finanzierung

Möglichkeiten der Handy Finanzierung

Egal, ob Sie ein iPhone kaufen wollen oder ein Android-Pendant im Sinn haben – Finanzierungsangebote finden sich schnell. Genaues Hinschauen lohnt sich aber: Hinter der Werbung mit kleinen Raten stecken oft schlechte Konditionen.

Viele Mobilfunkanbieter bieten Smartphones als Bundle im Vertrag an. Mit den monatlichen Raten des Tarifs zahlen Sie auch das neue Gerät ab. Rechnen Sie die Raten zusammen, liegen Sie aber oft über dem Neupreis des Gerätes. Die Verträge haben häufig lange Laufzeiten von bis zu zwei Jahren, was es Ihnen erschwert, in dieser Zeit zum Beispiel andere Angebote wahrzunehmen.

Lassen Sie, bieten Händler häufig die Möglichkeit zum Kauf in Raten. Auch hier sollten Sie den Taschenrechner bemühen. Schnell erreichen Sie einen effektiven Zinssatz von deutlich über zehn Prozent. Selbstkönnen Lockangebote sein, bei denen Sie zwar keine Zinsen zahlen, der Gesamtpreis aber über dem Marktpreis des Gerätes liegt.