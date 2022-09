Traum von der Weltreise über Kredit finanzieren

Abgesehen davon, dass die Finanzierung einer Reise über ein Bankdarlehen grundsätzlich nicht die erste Wahl sein sollte, könnten Weltreisende grundsätzlich Schwierigkeiten bei der Aufnahme eines Reisekredites haben – insbesondere, wenn für den Traumtrip der Job gekündigt wird: In diesem Fall würde der potentielle Darlehensnehmer während seiner Reise kein regelmäßiges Einkommen beziehen – eine wichtige Voraussetzung die viele Banken jedoch an die Kreditvergabe stellen. Eine Kreditvergabe kommt bei seriösen Banken in der Regel nur dann zustande, wenn der Antragssteller über eine unbefristete Festanstellung verfügt und der Bank die Zahlung der fälligen Tilgungsraten durch ein sicheres Einkommen garantieren kann. Wer auch ohne regelmäßiges Einkommen, befristete oder keine Anstellung einen Bankkredit erhält, muss dafür meist sehr hohe Zinsen zahlen.