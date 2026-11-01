Traum von der Weltreise über Kredit finanzieren

Die Reisedauer und die Auswahl der Länder, die besucht werden sollen, müssen definiert werden. Bermuda, Australien, Kanada, die USA und die Schweiz zählen beispielsweise zu den teuren Urlaubszielen, während eine Reise nach Kambodscha, Peru, Polen, Bolivien oder Vietnam die Geldreserven weniger belastet. Eine Routenauswahl von Ländern, die nicht allzu weit voneinander entfernt sind, lohnt sich finanziell.

Auch Anschaffungen im Vorfeld verursachen Kosten. Dazu zählen etwa Ausrüstungsgegenstände wie Rucksack, Wanderschuhe, spezielle Klamotten und Kameraequipment, aber auch erforderliche Einreisegenehmigungen, Anträge, Impfungen und Versicherungen.

Erfahrene Weltreisende berichten auf ihren Blogs und Webseiten von der groben Faustregel, dass bei einem sparsamen, nicht luxuriösen Reisestandard die Weltreise etwa zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Monat kostet. Auf ein Jahr gerechnet würden die Reisekosten dann bei 18.000 bis 24.000 Euro liegen. Zusätzlich sollte jedoch stets ein finanzieller Puffer für spontane Ausgaben eingeplant werden.