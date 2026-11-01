Traum von der Weltreise über Kredit finanzieren

Endlich raus, um den eintönigen Alltag hinter sich zu lassen und verschiedene Länder, Kulturen sowie Bräuche zu erkunden: Eine Weltreise ist der Traum vieler Deutscher. Wer die Reise finanzieren möchte, sollte einige Punkte beachten.
Ein Urlaubskredit ist ein klassischer Ratenkredit, den Kreditnehmer zur Finanzierung einer Reise aufnehmen können. Üblicherweise ist der Kredit für die Weltreise nicht zweckgebunden. Der Verbraucher trifft die freie Entscheidung, ob das Geld für Flugbuchungen, Unterkünfte, Verpflegungskosten oder Versicherungen verwendet wird. Der Kreditbetrag wird über eine bestimmte Laufzeit zu einem festgelegten Zins in monatlichen Raten zurückgezahlt. Um einen Urlaubskredit aufzunehmen, gelten dieselben Voraussetzungen wie bei jedem anderen Ratenkreditmodell:
Kredite für die Weltreise können im CHECK24 Kreditvergleich vollständig online abgeschlossen werden. Die digitale Antragstellung funktioniert besonders schnell und einfach. Zudem kann das Kreditinstitut bei Verbindung mit dem Gehaltskonto sofort über das Darlehen entscheiden. Im Idealfall ist bei einer Kreditzusage eine Sofortauszahlung des Geldes möglich.
Um passende Angebote zu erhalten, geben Kreditnehmer die benötigte Kreditsumme, die gewünschte Laufzeit und den Verwendungszweck „freie Verwendung“ an, sowie wenige Daten zu ihrer Person und finanziellen Situation.
Die individualisierten Kreditangebote für den Urlaub werden übersichtlich aufgelistet und lassen sich auf einen Blick vergleichen. So kann das geeignete Angebot einfach ausgewählt und die Kreditanfrage gestellt werden.
Die Legitimation für den Kreditabschluss erfolgt per VideoIdent oder alternativer Online-Legitimation. Die Unterschrift des Vertrags wird per elektronischer Signatur geleistet. Nach der Kreditzusage überweist die Bank das Geld auf das angegebene Girokonto.
Mit einem Dispositionskredit lassen sich Schulden kurzzeitig decken, ohne dass ein Ratenkredit beantragt werden muss. Der Dispozins ist veränderlich, liegt häufig im zweistelligen Bereich und wird durch die Banken selbst definiert. Die hohen Zinsen führen zu beachtlichen Kosten und die Gefahr, dass das Konto erneut oder immer mehr in die roten Zahlen rutscht, steigt. Bei Ratenkrediten sind die Zinskosten niedriger. Oft lohnt es sich, einen Dispokredit mit einem günstigeren Ratenkredit umzuschulden.
Kredite kosten Geld, deshalb sollte der notwendige Kreditbetrag für die Weltreise so gering wie möglich angesetzt werden. Für einen günstigen Reisekredit ist es zudem sinnvoll, über den CHECK24 Kreditvergleich die Konditionen der Banken zu vergleichen. Das geht online und bequem von zu Hause aus. Der Gang zu mehreren Banken zur Angebotseinholung in der Filiale ist nicht notwendig.
Die Höhe der Kreditrate richtet sich nach den eigenen finanziellen Möglichkeiten. Die Rate sollte ohne Schwierigkeiten bezahlt werden können. Es ist sinnvoll, nicht nur laufende Kosten wie Miet- und Nebenkosten, sondern auch unvorhersehbare Mehrkosten einzuberechnen. Mittels Haushaltsrechnung lässt sich eine realistische Kredithöhe bestimmen.
Vor Abschluss eines Urlaubskredits ist es empfehlenswert, die Zusatzkonditionen zu prüfen. Manche Kreditangebote bieten die Möglichkeit zur Ratenpause. Für den Urlaubskredit ist ein Darlehen mit Sondertilgungsmöglichkeiten sinnvoll: Sollte am Ende der Weltreise Geld übrig sein, kann dieses zur schnelleren Tilgung des Kredits genutzt werden.
Die Kreditlaufzeit hat Auswirkungen auf die Höhe der monatlichen Rate, welche für den Reisekredit zu zahlen ist. Dabei gilt: Eine längere Kreditdauer sorgt für eine niedrigere Kreditrate, erhöht jedoch – auf die Gesamtzeit gerechnet – die Zinskosten.
Beim Vergleich der Kreditzinsen ist insbesondere der Effektivzins wichtig. Dieser beinhaltet die anfallenden Gesamtkosten des Darlehens. Umso geringer der Zinssatz, umso niedriger fallen die Kosten – in Relation zur Laufzeit – aus.
Eine Weltreise treten viele gemeinsam mit einer anderen Person an – ob Freund, Freundin, Partner oder Partnerin. Ist das Vertrauensverhältnis eng genug, lohnt es sich, den Kredit zu zweit aufzunehmen. Banken vergeben bei zwei Kreditnehmern bessere Zinssätze als für eine einzelne Person. Wichtig: Beide Personen sind gleichberechtigt, was Rückzahlung und Verwendung des Kredits angeht.
Um sich gut auf die finanziellen Herausforderungen einer Weltreise vorzubereiten, hilft es, das bereits angesparte Geld im Blick zu behalten. Hierzu eignet sich:
Ein Haushaltsbuch ist ein Hilfsmittel, um die eigenen Finanzen zu organisieren und zu kontrollieren. Es hilft bei der Budgetplanung sowie beim Aufdecken von Sparpotenzialen. Mit einem Haushaltsbuch werden die vollständigen monatlichen und jährlichen Einnahmen und Ausgaben transparent erfasst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ein Haushaltsbuch zu führen: durch eine App, per Excel Vorlage oder klassisch auf Papier mit Taschenrechner.
Sinnvoll ist es, die Ausgaben in übergeordnete Kategorien einzugliedern. Beispiele hierfür wären etwa Wohnen, Lebensmittel, Medien, Versicherungen, Mobilität, Kleidung und Schuhe, Haustiere oder Freizeitgestaltung.
Mit der Reduzierung von nicht dringend notwendigem Konsum lässt sich langfristig Geld sparen. Einkaufslisten helfen dabei, sich auf das Nötigste zu beschränken. Zudem lassen sich teure Abonnements und Mitgliedschaften in vielen Fällen problemlos kündigen oder für die Reisedauer pausieren.
Der eigene Wohnraum ist kostspielig. Vor einer Weltreise gilt es daher zu prüfen, ob die Wohnung untervermietet werden kann. Die Untervermietung deckt die Mietkosten. Auch Möbel und Einrichtungsgegenstände werden gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt.
Es lohnt sich, vor der Weltreise bestehende Verträge zu prüfen, zu vergleichen und gegebenenfalls zu wechseln. Einige Verträge wie Internet- oder Handyverträge lassen sich für die Zeit des Auslandsaufenthalts pausieren.
Sind noch genügend Energie- und Zeitreserven in der Freizeit vorhanden, lässt sich mit einem Nebenjob das Budget erhöhen. Berufstätige dürfen bis zu 538 Euro im Monat dazuverdienen (Stand 2024), ohne dafür Steuern oder sonstige Abgaben zahlen zu müssen.
Um den Urlaub unbeschwert genießen zu können, helfen Reiseversicherungen, die alle Notfälle abdecken. Die für die Weltreise relevanten Versicherungen, wie Reiserücktritt-, Reiseabbruch-, Reisekrankenversicherung- und Gepäckversicherung lassen sich über den CHECK24 Versicherungsvergleich finden.
Ein allgemeingültiger Preis für eine Weltreise lässt sich nicht definieren, da die Kosten vom persönlichen Reisestandard sowie den eigenen Ansprüchen und Erwartungen abhängen. Für eine möglichst konkrete Auflistung des erforderlichen Geldes sollte die Reise deswegen gut geplant werden. In das Reisebudget fließen unter anderem die Kosten für Unterkünfte, Flüge oder andere Transportmittel, Verpflegung sowie Ausflüge und Aktivitäten in den jeweiligen Ländern ein.
Die Reisedauer und die Auswahl der Länder, die besucht werden sollen, müssen definiert werden. Bermuda, Australien, Kanada, die USA und die Schweiz zählen beispielsweise zu den teuren Urlaubszielen, während eine Reise nach Kambodscha, Peru, Polen, Bolivien oder Vietnam die Geldreserven weniger belastet. Eine Routenauswahl von Ländern, die nicht allzu weit voneinander entfernt sind, lohnt sich finanziell.
Auch Anschaffungen im Vorfeld verursachen Kosten. Dazu zählen etwa Ausrüstungsgegenstände wie Rucksack, Wanderschuhe, spezielle Klamotten und Kameraequipment, aber auch erforderliche Einreisegenehmigungen, Anträge, Impfungen und Versicherungen.
Erfahrene Weltreisende berichten auf ihren Blogs und Webseiten von der groben Faustregel, dass bei einem sparsamen, nicht luxuriösen Reisestandard die Weltreise etwa zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Monat kostet. Auf ein Jahr gerechnet würden die Reisekosten dann bei 18.000 bis 24.000 Euro liegen. Zusätzlich sollte jedoch stets ein finanzieller Puffer für spontane Ausgaben eingeplant werden.
Für ein sogenanntes Around-the-World-Ticket für die Economy Class werden etwa 5.000 Euro fällig (Lufthansa, Stand Juli 2024). Damit können 15 Stopps in maximal zwölf Monaten angeflogen werden.
Folgende Beispielroute über 137 Tage könnte ab München umgesetzt werden:
München
> Istanbul – 7 Übernachtungen: 190 €
> Beirut – 7 Übernachtungen: 250 €
> Dhaka – 7 Übernachtungen: 60 €
> Bangkok – 14 Übernachtungen: 100 €
> Manila – 14 Übernachtungen: 160 €
> Seoul – 7 Übernachtungen: 125 €
> Tokio – 5 Übernachtungen: 200 €
> Auckland – 20 Übernachtungen: 600 €
> Los Angeles – 10 Übernachtungen: 800 €
> Panama-Stadt – 7 Übernachtungen: 150 €
> Rio de Janeiro – 20 Übernachtungen: 300 €
> Marrakesch – 14 Übernachtungen: 200 €
> Zürich – 5 Übernachtungen: 300 €
> München
Quelle Preise Aufenthalte: CHECK24 Hotelvergleich, Bewertung sehr gut oder besser, niedrigster Preis, Einzel- oder Doppelzimmer, Preise gerundet
Verpflegung kann pro Tag mit etwa 15 Euro, Transport mit ca. zehn Euro, Kultur und Aktivitäten können mit fünf Euro angesetzt werden. Entsprechend entstehen für die oben genannte Route Reisekosten in Höhe von 13.769 Euro.
|Um-die-Welt-Flug
|5.000 Euro
|Übernachtungen
|3.435 Euro
|Verpflegung
|2.055 Euro
|Transport
|1.370 Euro
|Reiserücktritt-/Abbruchversicherung
|475 Euro*
|Reisekrankenversicherung
|349 Euro*
|Kultur und Aktivitäten
|685 Euro
|Souvenirs
|100 Euro
|Sonstiges (Visa, Medikamente, Handy …)
|ca. 300 Euro
|Gesamt
|13.769 Euro
Natürlich können die Weltreise-Kosten günstiger oder teurer ausfallen – je nachdem, ob der Reisende Schlafsäle oder Luxusunterkünfte wählt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder private Shuttles bucht, selbst kocht oder täglich essen geht.
Kürzere, meist einmonatige Weltreisen werden auch als Pauschalreisen angeboten. Eine Reise über mehrere Monate ist allerdings als Individualreise leichter realisierbar. Diese ist flexibler und durch die individuelle Zusammenstellung der Reiseziele oftmals sogar günstiger, aber auch deutlich zeitaufwendiger und erfordert eine detaillierte Kostenplanung. Alternativ stellen Reiseveranstalter zu einem Festpreis ein Komplettpaket aus Flügen, Hotels, Transferfahrten und Ausflügen zusammen und haften für einen reibungslosen Ablauf. Dieser Service kostet allerdings mehr als die selbst zusammengestellte Weltreise.
Ob sich ein Urlaubskredit mit Ratenzahlung lohnt, muss individuell entschieden werden. Im Schnitt brauchen CHECK24 Kunden für die Rückzahlung eines 10.000-Euro-Kredits knapp fünfeinhalb Jahre, während eine Weltreise meist bereits nach einigen Monaten beendet ist. Die finanzielle Verantwortung bleibt auch nach dem Urlaub bestehen.
Mit einem Reisekredit lässt sich eine Weltreise finanzieren, die sonst vielleicht nicht möglich wäre, da die Kosten dafür oft im fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Trotzdem sollte vorher ein Teil der voraussichtlich benötigten Summe selbst angespart werden, damit die finanzielle Belastung während und nach der Reise so gering wie möglich ausfällt. Der Aufnahme des Urlaubskredits sollte ein Kreditvergleich vorangehen, um das Angebot mit den bestmöglichen Konditionen zu finden, da auch der Kredit selbst Geld kostet.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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