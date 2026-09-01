Durch eine Restschuldversicherung lassen sich verschiedene Szenarien absichern, die sich entweder einzeln abschließen oder individuell kombinieren lassen:

Absicherung bei Arbeitsunfähigkeit

Absicherung bei Arbeitslosigkeit

Absicherung im Todesfall

Diefür die Versicherung richten sich nach dem gewählten Umfang des Versicherungsschutzes.

Restschuldversicherungen für Kredite sind nicht standardisiert: Kreditnehmer sollten deshalb im Vertrag vorab genau prüfen, welche Leistungen im Ernstfall tatsächlich ausbezahlt werden.