Grundsätzlich kann jeder einen Hausfrauenkredit aufnehmen, der volljährig ist, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und in Deutschland wohnt. Ein eigenes Einkommen ist dabei für jeden Kredit erforderlich. Zudem wird die Bonität des Antragstellers von der Bank geprüft. Bei Personen ohne eigenes Einkommen ist die Bonität in der Regel schlechter als bei Personen mit einem festen Einkommen. Um die Bonität zu verbessern, kann ein zweiter Kreditnehmer oder Bürge mit in das Darlehen aufgenommen werden.





Zu den Personen, die einen Hausfrauenkredit aufnehmen können, gehören zum Beispiel:

Hausfrauen

Hausmänner

Teilzeitangestellte

Geringverdiener

Auszubildende

Berufseinsteiger

Die Kreditsumme eines Hausfrauenkredits liegt in der Regel zwischen 1.000 und 50.000 Euro. Die Laufzeit beträgt in der Regel zwischen zwölf und 84 Monaten. Die Zinsen für einen Hausfrauenkredit liegen in der Regel etwas höher als für einen Kredit mit einem höheren festen Einkommen.

Vor der Beantragung eines Hausfrauenkredits sollten sich die Antragsteller über die verschiedenen Angebote informieren und die Konditionen vergleichen.