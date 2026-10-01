Bei seriösen Banken und Kreditvermittlern in Deutschland gibt es immer Voraussetzungen, die Kreditnehmer erfüllen müssen. Dazu zählen ein Mindestalter, ein regelmäßiges Einkommen und ein deutscher Wohnsitz. Einige Banken setzen darüber hinaus Bedingungen fest. Mithilfe bestimmter Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kredits möchten sie sicherstellen, dass Kreditnehmer das Geld zurückzahlen können.
Das 18. Lebensjahr muss erreicht sein, um einen Kredit zu beantragen. Erst ab diesem Alter sind Bürger in Deutschland voll geschäftsfähig und können rechtsgeschäftliche Verträge schließen.
Für einen Kredit in der Bundesrepublik Deutschland setzen die Kreditinstitute voraus, dass der Kreditnehmer seinen Hauptwohnsitz dort angemeldet hat.
Als Angestellter ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis häufig eine Voraussetzung für die erfolgreiche Kreditvergabe. Wenn der Arbeitsvertrag befristet ist, sollte dessen Dauer zumindest der beantragten Kreditlaufzeit entsprechen.
Als Angestellter müssen Sie seit mindestens sechs Monaten bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein. Diese Bedingung ist durchaus sinnvoll, da die Kündigungsfristen in dieser Phase verkürzt sind, was ein höheres Risiko für die Bank bedeuten würde.
Kreditinstitute benötigen in der Regel Einkommensnachweise. Mit diesen belegen Kreditnehmer, dass sie über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um den Kredit fristgerecht zurückzuzahlen. Zusätzlich verlangen einige Kreditinstitute auch die Vorlage lückenloser Kontoauszüge, um das Verhältnis von Geldeingängen und -ausgängen zu überprüfen und mit den von Ihnen getätigten Angaben abzugleichen.
An Selbstständige und Freiberufler stellen Banken meist deutlich höhere Anforderungen: Da Kunden dieser Berufsgruppen nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, müssen sie ihr Einkommen über Bilanzen, Einkommensteuerbescheide oder Gewinn- und Verlustrechnungen nachweisen.
Im CHECK24 Kreditvergleich lassen sich benötigte Nachweise und Dokumente ganz einfach digital zur Verfügung stellen. Das funktioniert digital und Kreditsuchende benötigen nur die gewohnten Online Banking Daten. Per TÜV-geprüfter und verschlüsselter Verbindung erhält das Kreditinstitut in wenigen Sekunden alle wichtigen Daten. Kunden mit verbundenem Bankkonto erhalten durchschnittlich sogar günstigere Zinsen. Informationen zu allen nötigen Unterlagen für den Kreditantrag finden Sie hier.
Ein Kredit setzt eine Person voraus, die sich Geld leiht – den Kreditnehmer – und den Kreditgeber, also die Person oder Institution, die das Geld zur Verfügung stellt, für gewöhnlich eine Bank. Der Kreditgeber vereinbart mit dem Kreditnehmer feste Rückzahlungsdetails, darunter die Art und Dauer der Rückzahlung, und die Kosten für den Kredit. Damit beide Seiten genau wissen, wieviel Geld geliehen wurde und zu welchen Konditionen, werden alle Details in einem Vertrag festgehalten.
Damit ein Kredit bestimmungsgemäß funktionieren kann, muss vor dem finalen Vertrag die Wahrscheinlichkeit geprüft werden, dass der Kreditnehmer kreditfähig und kreditwürdig ist. Dieser Schritt kann entfallen, wenn es sich um einen privaten Kreditgeber handelt.
Kreditnehmer müssen bestätigen, dass sie den Kredit für sich selbst nutzen und für die Kosten, die aus der Kreditaufnahme resultieren, aufkommen. So stellt der Kreditgeber sicher, dass das Darlehen nicht für einen Dritten aufgenommen wird.
Bevor Banken einen Kredit gewähren, nehmen sie Einsicht in die Schufa. Hier sind Daten zum Zahlverhalten und Verschuldungsgrad gespeichert. Aus den registrierten Angaben errechnet die Schufa einen Score-Wert, der die Kreditwürdigkeit bewertet. Anhand dieses Wertes schätzt die Bank ein, ob der Kreditnehmer dazu in der Lage ist, den Kredit zurückzuzahlen. Einträge, die den Wert negativ beeinflussen, sind beispielsweise Zahlungsausfälle. Wie Sie Ihre Bonität positiv beeinflussen können, erfahren Sie im Ratgeber Schufa-Score verbessern.
Das bedeutet der SCHUFA-Score
Die Bonität des Kunden spiegelt sich im „SCHUFA-Score“ wider. Gab es in der Vergangenheit mehrfach unbezahlte Rechnungen oder kam es zu regelmäßigen Lastschriftrückläufern, speichert die Auskunftei dies in der Schufa-Akte in Form eines Negativeintrags. In diesem Fall hat der Antragsteller Schwierigkeiten, einen Kredit zu bekommen.
Wer gut vorbereitet Ausschau nach einem Kredit hält, erfüllt in der Regel die gängigsten Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kredits. Es lohnt sich in jedem Fall alle wichtigen Dokumente parat zu haben. Hinzu kommt, dass es im CHECK24 Kreditvergleich volldigital noch einfacher zum Kredit geht. Viele Voraussetzungen sind bei volldigitalen Krediten bereits erfüllt und automatisch abgerufen. So geht es noch einfacher und günstiger zum Darlehen.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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