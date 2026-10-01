Welche Voraussetzung muss ich für die Aufnahme eines Kredits erfüllen?

Bei seriösen Banken und Kreditvermittlern in Deutschland gibt es immer Voraussetzungen, die Kreditnehmer erfüllen müssen. Dazu zählen ein Mindestalter, ein regelmäßiges Einkommen und ein deutscher Wohnsitz. Einige Banken setzen darüber hinaus Bedingungen fest. Mithilfe bestimmter Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kredits möchten sie sicherstellen, dass Kreditnehmer das Geld zurückzahlen können.