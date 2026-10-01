Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus. Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen. Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Kredit
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Zum Merkzettel
Chat
Hallo
Neuer Kunde?
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie weiterhin schnell und sicher vergleichen können, empfehlen wir einen aktuellen Browser.
Trotzdem fortfahren
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter
Mehrere Menschen stehen um einen Schreibtisch, zwei Personen geben sich die Hand

Welche Voraussetzung muss ich für die Aufnahme eines Kredits erfüllen?

Bei seriösen Banken und Kreditvermittlern in Deutschland gibt es immer Voraussetzungen, die Kreditnehmer erfüllen müssen. Dazu zählen ein Mindestalter, ein regelmäßiges Einkommen und ein deutscher Wohnsitz. Einige Banken setzen darüber hinaus Bedingungen fest. Mithilfe bestimmter Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kredits möchten sie sicherstellen, dass Kreditnehmer das Geld zurückzahlen können.

Voraussetzungen für die Kreditaufnahme

Volljährigkeit

Das 18. Lebensjahr muss erreicht sein, um einen Kredit zu beantragen. Erst ab diesem Alter sind Bürger in Deutschland voll geschäftsfähig und können rechtsgeschäftliche Verträge schließen.

Hauptwohnsitz in Deutschland

Für einen Kredit in der Bundesrepublik Deutschland setzen die Kreditinstitute voraus, dass der Kreditnehmer seinen Hauptwohnsitz dort angemeldet hat. 

Unbefristetes Arbeitsverhältnis

Als Angestellter ist ein unbefristetes Arbeitsverhältnis häufig eine Voraussetzung für die erfolgreiche Kreditvergabe. Wenn der Arbeitsvertrag befristet ist, sollte dessen Dauer zumindest der beantragten Kreditlaufzeit entsprechen.

Keine Probezeit

Als Angestellter müssen Sie seit mindestens sechs Monaten bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber beschäftigt sein. Diese Bedingung ist durchaus sinnvoll, da die Kündigungsfristen in dieser Phase verkürzt sind, was ein höheres Risiko für die Bank bedeuten würde.

Einkommensnachweise

Kreditinstitute benötigen in der Regel Einkommensnachweise. Mit diesen belegen Kreditnehmer, dass sie über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um den Kredit fristgerecht zurückzuzahlen. Zusätzlich verlangen einige Kreditinstitute auch die Vorlage lückenloser Kontoauszüge, um das Verhältnis von Geldeingängen und -ausgängen zu überprüfen und mit den von Ihnen getätigten Angaben abzugleichen.

An Selbstständige und Freiberufler stellen Banken meist deutlich höhere Anforderungen: Da Kunden dieser Berufsgruppen nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, müssen sie ihr Einkommen über Bilanzen, Einkommensteuerbescheide oder Gewinn- und Verlustrechnungen nachweisen.

CHECK24 Tipp

Im CHECK24 Kreditvergleich lassen sich benötigte Nachweise und Dokumente ganz einfach digital zur Verfügung stellen. Das funktioniert digital und Kreditsuchende benötigen nur die gewohnten Online Banking Daten. Per TÜV-geprüfter und verschlüsselter Verbindung erhält das Kreditinstitut in wenigen Sekunden alle wichtigen Daten. Kunden mit verbundenem Bankkonto erhalten durchschnittlich sogar günstigere Zinsen. Informationen zu allen nötigen Unterlagen für den Kreditantrag finden Sie hier.

Wie funktioniert ein Kredit?

Ein Kredit setzt eine Person voraus, die sich Geld leiht – den Kreditnehmer – und den Kreditgeber, also die Person oder Institution, die das Geld zur Verfügung stellt, für gewöhnlich eine Bank. Der Kreditgeber vereinbart mit dem Kreditnehmer feste Rückzahlungsdetails, darunter die Art und Dauer der Rückzahlung, und die Kosten für den Kredit. Damit beide Seiten genau wissen, wieviel Geld geliehen wurde und zu welchen Konditionen, werden alle Details in einem Vertrag festgehalten.

Damit ein Kredit bestimmungsgemäß funktionieren kann, muss vor dem finalen Vertrag die Wahrscheinlichkeit geprüft werden, dass der Kreditnehmer kreditfähig und kreditwürdig ist. Dieser Schritt kann entfallen, wenn es sich um einen privaten Kreditgeber handelt.

Sie müssen auf eigene Rechnung handeln

Kreditnehmer müssen bestätigen, dass sie den Kredit für sich selbst nutzen und für die Kosten, die aus der Kreditaufnahme resultieren, aufkommen. So stellt der Kreditgeber sicher, dass das Darlehen nicht für einen Dritten aufgenommen wird.

Keine negativen Schufa-Einträge

Bevor Banken einen Kredit gewähren, nehmen sie Einsicht in die Schufa. Hier sind Daten zum Zahlverhalten und Verschuldungsgrad gespeichert. Aus den registrierten Angaben errechnet die Schufa einen Score-Wert, der die Kreditwürdigkeit bewertet. Anhand dieses Wertes schätzt die Bank ein, ob der Kreditnehmer dazu in der Lage ist, den Kredit zurückzuzahlen. Einträge, die den Wert negativ beeinflussen, sind beispielsweise Zahlungsausfälle. Wie Sie Ihre Bonität positiv beeinflussen können, erfahren Sie im Ratgeber Schufa-Score verbessern.

CHECK24 erklärt

Das bedeutet der SCHUFA-Score

Die Bonität des Kunden spiegelt sich im „SCHUFA-Score“ wider. Gab es in der Vergangenheit mehrfach unbezahlte Rechnungen oder kam es zu regelmäßigen Lastschriftrückläufern, speichert die Auskunftei dies in der Schufa-Akte in Form eines Negativeintrags. In diesem Fall hat der Antragsteller Schwierigkeiten, einen Kredit zu bekommen.

Vergleichen Sie unverbindlich Kredite:

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
4,9/5 103.305 Bewertungen
„Sehr freundlich. Super beratung nicht aufdringlich.‟ 10/2026

Fazit zu den wichtigsten Kredit Voraussetzungen

Wer gut vorbereitet Ausschau nach einem Kredit hält, erfüllt in der Regel die gängigsten Voraussetzungen für die Aufnahme eines Kredits. Es lohnt sich in jedem Fall alle wichtigen Dokumente parat zu haben. Hinzu kommt, dass es im CHECK24 Kreditvergleich volldigital noch einfacher zum Kredit geht. Viele Voraussetzungen sind bei volldigitalen Krediten bereits erfüllt und automatisch abgerufen. So geht es noch einfacher und günstiger zum Darlehen.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

Weiterführende Links und Informationen

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr