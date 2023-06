CHECK24 erklärt

Das bedeutet der SCHUFA-Score

Die Bonität des Kunden spiegelt sich im „SCHUFA-Score“ wider. Gab es in der Vergangenheit mehrfach unbezahlte Rechnungen, kam es zu Abwicklungen von Konten oder regelmäßigen Lastschriftrückläufern, speichert die Auskunftei dies in der Schufa-Akte in Form eines Negativeintrags. In diesem Fall hat der Antragsteller Schwierigkeiten, einen Kredit von der Bank bewilligt zu bekommen. Ob ein Kunde kreditwürdig ist oder nicht, hängt allerdings nicht allein von der SCHUFA-Akte ab.