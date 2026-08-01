Diese Unterlagen benötigt die Bank für Ihren Kredit

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Junge Frau fotografiert ihren Kontoauszug ab.

Kredit über CHECK24:
Dokumente & Unterlagen hochladen

Ob die Bank Ihnen ein Kreditangebot unterbreitet, entscheidet sie nach Prüfung einiger Angaben zur Person und ihren finanziellen Verhältnissen. Die Bank kann auch Unterlagen anfordern, um Einnahmen und Ausgaben nachzuvollziehen. Unvollständige oder versehentlich falsch übermittelte Informationen können die Auszahlung verzögern oder zur Ablehnung der Kreditanfrage führen. 

CHECK24 Tipp
Meistens sind gut lesbare Kontoauszüge und Gehaltsnachweise ausreichend.

Warum benötigen Banken Unterlagen?

Damit ein Kredit bewilligt und ausgezahlt wird, muss jeder Kreditnehmer gewisse Unterlagen einreichen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, hängt auch von der jeweiligen Personengruppe ab und wie diese ihr Einkommen erzielt. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, will sie das Ausfallrisiko bei der Rückzahlung möglichst geringhalten. Daher vergibt sie nicht an alle Antragsteller ein Darlehen gleichermaßen. 

CHECK24 Tipp

Banken akzeptieren PDFs der Kontoauszüge aus dem Onlinebanking. Per Post bitte niemals Originale versenden. Verbinden Sie einmalig Ihr Bankkonto, um der Bank die meisten Nachweise digital zur Verfügung zu stellen. 

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Welche Unterlagen benötigt die Bank?

Für die Beantragung eines Kredits, benötigen Sie einige unverzichtbare Unterlagen, zum einen um sich auszuweisen und zum anderen um Ihre Kreditwürdigkeit zu belegen. Dazu sind neben einem gültigen

  • Ausweisdokument wie dem Personalausweis oder dem Reisepass
  • aktuelle Gehaltsnachweise nötig.
Weitere Unterlagen hängen sowohl von der beruflichen Situation des Kreditnehmers als auch von der Bank ab. Rentner müssen zur Kreditbeantragung zum Beispiel andere Dokumente vorweisen als Selbstständige.

Angestellte und Arbeiter:

Nachweise über das Einkommen oder den Lohn, den Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben.

Selbständig

Belege können Kontoauszüge, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung, Einnahmen- und Überschussrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Einkommenssteuerbescheide, Buchungsanzeige der Krankenkasse oder die Lastenschriftanzeige des Finanzamtes sein.

Kredite für Selbständige

Senioren

Sie benötigen den aktuellen Rentenbescheid oder Rentenänderungsbescheid beziehungsweise Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung. Wenn Sie mehrere Renten beziehen, reichen Sie bitte alle aktuellen Nachweise ein.

Kredite für Rentner

Studenten

Für einen Studienkredit ist eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung erforderlich. Bei staatlich geförderten Studentendarlehen ist kein Nachweis zu Sicherheiten erforderlich. 

Kredite für Studenten

Auszubildende

Auszubildende benötigen für den Kredit Ihre Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten zwei bis drei Monate, Kontoauszüge mit dem Nachweis regelmäßiger Zahlungseingänge sowie eine Kopie des Ausbildungsvertrags.

Kredite für Azubis

"Hausfrauenkredit"

Kein eigenes oder ein sehr geringes Einkommen führen häufig zu keiner Kreditzusage. Häufig kann nur ein zweiter Kreditnehmer mit festem Einkommen zur Kreditzusage führen. 

Kredite für Hausfrauen

Beamte

Häufig sind nur Kontoauszüge der letzten drei Monate als Nachweis über den Beamtenstatus notwendig. Beamte bekommen oft günstigere Zinsen für einen Kredit, da sie über ein sehr sicheres Einkommen verfügen. 

Kredite für Beamte

Zusätzliche Unterlagen für die Bank

Autokauf

Autofinanzierungen können günstiger sein als Kredite zur freien Verwendung. Verlangt die Bank eine Sicherungsübereignung der Zulassungsbescheinigung wird das Kfz oder Wohnmobil auf den Kreditnehmer zugelassen, bleibt aber Eigentum des Kreditinstituts. 

  • Kaufvertrag: Der Vertrag muss die genaue Fahrzeugbezeichnung, den Kaufpreis und den Käufer beinhalten. Wenn nötig, reichen Sie bei der Bank die unterzeichnete Drittbenutzer-Vereinbarung ein.
  • Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief): Je nach Bank wird eine Kopie oder das Original innerhalb eines gewissen Zeitraums benötigt. 

Umschuldung

Wenn Sie einen kostengünstigeren Kredit finden, können Sie den alten Kredit umschulden. Um diesen abzulösen, benötigt die Bank dafür von Ihnen einige Unterlagen.

  • Ablösebescheinigung: Für eine Umschuldung benötigt die neue Bank eine "Ablösebescheinigung" der alten Bank, um die korrekte Ablösesumme und Kontonummer Ihres alten Kredits herauszufinden. 
  • Baufinanzierung: Wurde eine Immobilie finanziert, benötigt die Bank dafür einen Nachweis. Es ist ausreichend, hierfür die Kontoauszüge mit den Raten für die Baufinanzierung zu übersenden.

Einnahmen nachweisen

Haushaltsrechnung: Neben Einkünften aus Nebenjobs, Vermietungen oder Kindergeld zählen auch Unterhaltszahlungen dazu. Beachten Sie, dass Kontoauszüge aktuell und vollständig sein müssen und nicht geschwärzt sein dürfen.

  • Mieteinnahmen: Ein gut lesbarer Mietvertrag kann der Bank genügen, ansonsten sollten Sie die Mieteinnahmen über Ihre Kontoauszüge nachweisen. 
  • Kindergeld: Der Nachweis über die Kontoauszüge ist häufig ausreichend. 
  • Unterhalt: Ihre Einnahme von Unterhaltszahlungen sollen Sie zusätzlich mit dem dazugehörigen Gerichtstitel belegen können.
Identität
  • Arbeitserlaubnis und Aufenthaltstitel: Wenn Sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, weisen Sie der Bank nach, dass Sie während der Kreditlaufzeit über eine unbefristete Erwerbstätigkeitserlaubnis verfügen.
  • Arbeitsvertrag: Um auszuschließen, dass Ihr Arbeitsvertrag befristet ist, kann die Bank den Arbeitsvertrag anfordern.
  • Personalausweis oder Reisepass: Auch der Reisepass ist ausreichend, wenn er zusammen mit einer gültigen Meldebescheinigung eingereicht wird die nicht älter als drei Monate ist. 
  • Einnahmen als Zeitsoldat: Bei einer befristeten Anstellung als Zeitsoldat kann die Bank von Ihnen eine offizielle Bescheinigung Ihres Arbeitsgebers anfordern, aus der das Datum der Befristung Ihres Arbeitsverhältnisses hervorgeht.

Dokumente digital einreichen
So klappt das Scannen und Fotografieren

Sie möchten die Dokumente digital einreichen? Das können Sie entweder mit einem Scanner erledigen oder mit einem Smartphone abfotografieren. Achten Sie dabei auf Aktualität, Vollständigkeit, eine gute Lesbarkeit, Helligkeit und prüfen Sie selbst, ob Sie alle Daten lesen und erkennen können.

auf-vollstaendigkeit-achten

Richtig: Das ganze Dokument ist gut erkennbar.

gut-lesbare-bilder-sind-entscheidend-fuer-kreditpruefung

Richtig: Achten Sie auf Vollständigkeit.

Dokument ist unscharf.

Falsch: Dokument ist unscharf.

Dokument nicht vollständig im Bild.

Falsch: Dokument nicht vollständig im Bild.

Angaben niemals schwärzen.

Falsch: Angaben niemals schwärzen.

Tipps aus der Kundenberatung: So vermeiden Sie Fehler beim Fotografieren Ihrer Kreditunterlagen

Ganze Seiten abfotografieren

Wer die Kontoauszüge und Dokumente abfotografiert, sollte darauf achten, die ganze Seite auf dem Bild zu haben. Zum Beispiel fehlt häufig der Monat oder die Kontonummer auf dem Bild, die normalerweise ganz oben zu sehen ist, weil das Bild an einer Stelle abgeschnitten ist. Die Bank wird diese Kopie nicht akzeptieren.

Das ganze Dokument ist gut erkennbar.

Richtig: Das ganze Dokument ist gut erkennbar.

Das Dokument ist zu klein abfotografiert und somit nicht erkennbar.

Falsch: Das Dokument ist zu klein abfotografiert und somit nicht erkennbar.

Achten Sie darauf, dass keine Finger das Dokument verdecken.

Falsch: Achten Sie darauf, dass keine Finger das Dokument verdecken.

Geknickte oder gefaltete Dokumente

Bevor Sie ein Foto von einem Kontoauszug oder Gehaltsnachweis machen, achten Sie bitte darauf, es glatt zu streichen. Gefaltetes Papier hat teils unleserliche Knicks, die bei einer Fotografie das Dokument für Dritte unleserlich macht. Die Bank möchte die Daten darauf prüfen und benötigt daher sehr gut les- und erkennbare Bilder.

Falsch: Das Dokument ist unleserlich, durch zu viele Knicks oder durch eine Faltung. Streichen Sie das Dokument vor dem Abfotografieren glatt.

Falsch: Das Dokument ist unleserlich, durch zu viele Knicks oder durch eine Faltung. Streichen Sie das Dokument vor dem Abfotografieren glatt.

Licht und Perspektive

Kontoauszüge und Dokumente immer gerade von oben fotografieren und nicht schräg oder unvollständig. Helligkeit und gute Lichtverhältnisse sind für die Lesbarkeit der Kopie zudem entscheidend. Machen Sie das Foto am besten im Tageslicht oder wählen Sie einen Ort mit einer hellen Lampe für das optimale Foto Ihrer Kontoauszüge und Dokumente aus.

Dokument ist gut lesbar und vollständig erkennbar.
Richtig: Dokument ist gut lesbar und vollständig erkennbar.
Zu starker Schatten auf dem Bild
Falsch: Zu starker Schatten auf dem Bild.
Dokument nicht ganz auf dem Bild, sondern schräg fotografiert
Falsch: Dokument nicht ganz auf dem Bild, sondern schräg fotografiert.
Dokument schräg fotografiert.
Falsch: Dokument schräg fotografiert.
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Kreditantrag abgelehnt? Wir helfen weiter!

In vielen Fällen reicht die Verringerung des Kreditbetrags oder die Angabe eines Verwendungszwecks, um Ihre Chancen bei der Bank positiv zu beeinflussen. Ihr CHECK24 Kreditexperte unterstützt Sie kostenlos per Chat, Mail oder telefonisch bei Fragen zu Ihrem Kredit. 

📞  089 - 24 24 11 24 
Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

Achten Sie auf Vollständigkeit

Auch vermeintlich unwichtige Seiten, die fast leer sind, müssen übermittelt werden. Es darf also zum Beispiel nicht Seite 9 von 9 fehlen, worauf nur das Kleingedruckte zu finden ist oder die Kontoführungsgebühren, wenn die Bank diese Bilder der Dokumente angefordert hat.

Richtig: Achten Sie auf Vollständigkeit, auch vermeintlich unwichtige Seiten müssen eingereicht werden.

Richtig: Achten Sie auf Vollständigkeit, auch vermeintlich unwichtige Seiten müssen eingereicht werden.

Richtig: Auch 3 gut lesbare Querformat-Kontoauszüge können auf ein Bild.

Richtig: Auch 3 gut lesbare Querformat-Kontoauszüge können auf ein Bild.

Falsch: Zu viele Kontoauszüge und nicht hochkant abfotografierte Dokumente werden nicht akzeptiert.

Falsch: Zu viele Kontoauszüge und nicht hochkant abfotografierte Dokumente werden nicht akzeptiert.

Weitere Informationen

Kreditvertrag unterschrieben: Kann trotzdem etwas schiefgehen?

In diesem Artikel gibt Ihnen Kreditexperte Josef Blumenfelder von CHECK24 weitere Tipps, wie Sie häufige Fehler im Kreditantrag vermeiden können:

  • Einnahmen und Ausgaben korrekt angeben
  • Persönliche Daten richtig benennen
  • Berufliche Situation einwandfrei schildern

Wie schätzen Banken Ihre Kreditwürdigkeit ein?

Für die kostenlose CHECK24 Bonitätsprüfung werden Ihre Einkommens-, Vermögens- und Kreditsituationen analysiert. Als Ergebnis erhalten Sie Ihren Bonitätsscore und Tipps, wie Sie Ihre Kreditwürdigkeit entweder verbessern oder erhalten können. 

Zweiter Kreditnehmer lohnt sich immer

Es lohnt sich immer eine zweite Person mit gutem Einkommen als Kreditnehmer hinzuzufügen. Sie sind verheiratet? Prinzipiell kommt jede vertraute Person als zusätzlicher Kreditnehmer infrage, der die Voraussetzungen der Bank erfüllt. 

Häufige Fragen:
Unterlagen für eine Kreditanfrage

Vergibt CHECK24 Kredite ohne Kontoauszüge?

CHECK24 vergleicht für Sie Kredite von Banken und Kreditvermittlern aus ganz Deutschland. Den Kredit schließen Sie immer bei der Bank ab. Fast alle Banken prüfen dafür die Kontoauszüge. Am einfachsten stellen Sie diese der Bank digital zur Verfügung. Verbinden Sie dafür lediglich Ihr Gehaltskonto im CHECK24 Kreditvergleich. 

Wie viele Lohnabrechnungen muss ich für einen Kredit einreichen?

In den meisten Fällen sind die letzten zwei bis drei Monate ausreichend.

Muss ich meinen Arbeitsvertrag vorlegen, wenn ich einen Kredit beantrage?

Fast nie. Für die Bank sind Kontoauszüge wichtiger. Selten werden Ihre Lohn- oder Gehaltsabrechnungen angefordert. 

Beschleunigt es den Kreditprozess, wenn ich alle Dokumente sofort vorlegen kann?

Vor allem sollten Sie Ihren Personalausweis für die Legitimation und Unterschrift bereithalten. Auch Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten sollten Sie parat haben. Fehlerhafte oder unvollständige Dokumente und Kontoauszüge können den Prozess verzögern oder führen zur Ablehung seitens der Bank. 

Wie sicher sind meine Daten bei der Kreditbeantragung?

Wenn Sie einen Kredit über CHECK24 beantragen, sind Ihre persönlichen Daten durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt. Die Daten werden nur für die Erstellung von Kreditangeboten genutzt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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