Diese Unterlagen benötigt die Bank für Ihren Kredit

Kredit über CHECK24:

Dokumente & Unterlagen hochladen

Ob die Bank Ihnen ein Kreditangebot unterbreitet, entscheidet sie nach Prüfung einiger Angaben zur Person und ihren finanziellen Verhältnissen. Die Bank kann auch Unterlagen anfordern, um Einnahmen und Ausgaben nachzuvollziehen. Unvollständige oder versehentlich falsch übermittelte Informationen können die Auszahlung verzögern oder zur Ablehnung der Kreditanfrage führen.

CHECK24 Tipp

Meistens sind gut lesbare Kontoauszüge und Gehaltsnachweise ausreichend.

Warum benötigen Banken Unterlagen?

Damit ein Kredit bewilligt und ausgezahlt wird, muss jeder Kreditnehmer gewisse Unterlagen einreichen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, hängt auch von der jeweiligen Personengruppe ab und wie diese ihr Einkommen erzielt. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, will sie das Ausfallrisiko bei der Rückzahlung möglichst geringhalten. Daher vergibt sie nicht an alle Antragsteller ein Darlehen gleichermaßen.