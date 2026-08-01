Diese Unterlagen benötigt die Bank für Ihren Kredit

Für die kostenlose CHECK24 Bonitätsprüfung werden Ihre Einkommens-, Vermögens- und Kreditsituationen analysiert. Als Ergebnis erhalten Sie Ihren Bonitätsscore und Tipps, wie Sie Ihre Kreditwürdigkeit entweder verbessern oder erhalten können.
Ob die Bank Ihnen ein Kreditangebot unterbreitet, entscheidet sie nach Prüfung einiger Angaben zur Person und ihren finanziellen Verhältnissen. Die Bank kann auch Unterlagen anfordern, um Einnahmen und Ausgaben nachzuvollziehen. Unvollständige oder versehentlich falsch übermittelte Informationen können die Auszahlung verzögern oder zur Ablehnung der Kreditanfrage führen.
CHECK24 Tipp
Meistens sind gut lesbare Kontoauszüge und Gehaltsnachweise ausreichend.
Damit ein Kredit bewilligt und ausgezahlt wird, muss jeder Kreditnehmer gewisse Unterlagen einreichen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Welche das sind, hängt auch von der jeweiligen Personengruppe ab und wie diese ihr Einkommen erzielt. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, will sie das Ausfallrisiko bei der Rückzahlung möglichst geringhalten. Daher vergibt sie nicht an alle Antragsteller ein Darlehen gleichermaßen.
Banken akzeptieren PDFs der Kontoauszüge aus dem Onlinebanking. Per Post bitte niemals Originale versenden. Verbinden Sie einmalig Ihr Bankkonto, um der Bank die meisten Nachweise digital zur Verfügung zu stellen.
Für die Beantragung eines Kredits, benötigen Sie einige unverzichtbare Unterlagen, zum einen um sich auszuweisen und zum anderen um Ihre Kreditwürdigkeit zu belegen. Dazu sind neben einem gültigen
Nachweise über das Einkommen oder den Lohn, den Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten haben.
Belege können Kontoauszüge, eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung, Einnahmen- und Überschussrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung, Einkommenssteuerbescheide, Buchungsanzeige der Krankenkasse oder die Lastenschriftanzeige des Finanzamtes sein.
Sie benötigen den aktuellen Rentenbescheid oder Rentenänderungsbescheid beziehungsweise Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung. Wenn Sie mehrere Renten beziehen, reichen Sie bitte alle aktuellen Nachweise ein.
Für einen Studienkredit ist eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung erforderlich. Bei staatlich geförderten Studentendarlehen ist kein Nachweis zu Sicherheiten erforderlich.
Auszubildende benötigen für den Kredit Ihre Lohn- oder Gehaltsabrechnungen der letzten zwei bis drei Monate, Kontoauszüge mit dem Nachweis regelmäßiger Zahlungseingänge sowie eine Kopie des Ausbildungsvertrags.
Kein eigenes oder ein sehr geringes Einkommen führen häufig zu keiner Kreditzusage. Häufig kann nur ein zweiter Kreditnehmer mit festem Einkommen zur Kreditzusage führen.
Häufig sind nur Kontoauszüge der letzten drei Monate als Nachweis über den Beamtenstatus notwendig. Beamte bekommen oft günstigere Zinsen für einen Kredit, da sie über ein sehr sicheres Einkommen verfügen.
Autofinanzierungen können günstiger sein als Kredite zur freien Verwendung. Verlangt die Bank eine Sicherungsübereignung der Zulassungsbescheinigung wird das Kfz oder Wohnmobil auf den Kreditnehmer zugelassen, bleibt aber Eigentum des Kreditinstituts.
Wenn Sie einen kostengünstigeren Kredit finden, können Sie den alten Kredit umschulden. Um diesen abzulösen, benötigt die Bank dafür von Ihnen einige Unterlagen.
Haushaltsrechnung: Neben Einkünften aus Nebenjobs, Vermietungen oder Kindergeld zählen auch Unterhaltszahlungen dazu. Beachten Sie, dass Kontoauszüge aktuell und vollständig sein müssen und nicht geschwärzt sein dürfen.
Sie möchten die Dokumente digital einreichen? Das können Sie entweder mit einem Scanner erledigen oder mit einem Smartphone abfotografieren. Achten Sie dabei auf Aktualität, Vollständigkeit, eine gute Lesbarkeit, Helligkeit und prüfen Sie selbst, ob Sie alle Daten lesen und erkennen können.
Richtig: Das ganze Dokument ist gut erkennbar.
Richtig: Achten Sie auf Vollständigkeit.
Falsch: Dokument ist unscharf.
Falsch: Dokument nicht vollständig im Bild.
Falsch: Angaben niemals schwärzen.
Wer die Kontoauszüge und Dokumente abfotografiert, sollte darauf achten, die ganze Seite auf dem Bild zu haben. Zum Beispiel fehlt häufig der Monat oder die Kontonummer auf dem Bild, die normalerweise ganz oben zu sehen ist, weil das Bild an einer Stelle abgeschnitten ist. Die Bank wird diese Kopie nicht akzeptieren.
Richtig: Das ganze Dokument ist gut erkennbar.
Falsch: Das Dokument ist zu klein abfotografiert und somit nicht erkennbar.
Falsch: Achten Sie darauf, dass keine Finger das Dokument verdecken.
Bevor Sie ein Foto von einem Kontoauszug oder Gehaltsnachweis machen, achten Sie bitte darauf, es glatt zu streichen. Gefaltetes Papier hat teils unleserliche Knicks, die bei einer Fotografie das Dokument für Dritte unleserlich macht. Die Bank möchte die Daten darauf prüfen und benötigt daher sehr gut les- und erkennbare Bilder.
Falsch: Das Dokument ist unleserlich, durch zu viele Knicks oder durch eine Faltung. Streichen Sie das Dokument vor dem Abfotografieren glatt.
Kontoauszüge und Dokumente immer gerade von oben fotografieren und nicht schräg oder unvollständig. Helligkeit und gute Lichtverhältnisse sind für die Lesbarkeit der Kopie zudem entscheidend. Machen Sie das Foto am besten im Tageslicht oder wählen Sie einen Ort mit einer hellen Lampe für das optimale Foto Ihrer Kontoauszüge und Dokumente aus.
Auch vermeintlich unwichtige Seiten, die fast leer sind, müssen übermittelt werden. Es darf also zum Beispiel nicht Seite 9 von 9 fehlen, worauf nur das Kleingedruckte zu finden ist oder die Kontoführungsgebühren, wenn die Bank diese Bilder der Dokumente angefordert hat.
Richtig: Achten Sie auf Vollständigkeit, auch vermeintlich unwichtige Seiten müssen eingereicht werden.
Richtig: Auch 3 gut lesbare Querformat-Kontoauszüge können auf ein Bild.
Falsch: Zu viele Kontoauszüge und nicht hochkant abfotografierte Dokumente werden nicht akzeptiert.
In diesem Artikel gibt Ihnen Kreditexperte Josef Blumenfelder von CHECK24 weitere Tipps, wie Sie häufige Fehler im Kreditantrag vermeiden können:
CHECK24 vergleicht für Sie Kredite von Banken und Kreditvermittlern aus ganz Deutschland. Den Kredit schließen Sie immer bei der Bank ab. Fast alle Banken prüfen dafür die Kontoauszüge. Am einfachsten stellen Sie diese der Bank digital zur Verfügung. Verbinden Sie dafür lediglich Ihr Gehaltskonto im CHECK24 Kreditvergleich.
In den meisten Fällen sind die letzten zwei bis drei Monate ausreichend.
Fast nie. Für die Bank sind Kontoauszüge wichtiger. Selten werden Ihre Lohn- oder Gehaltsabrechnungen angefordert.
Vor allem sollten Sie Ihren Personalausweis für die Legitimation und Unterschrift bereithalten. Auch Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten sollten Sie parat haben. Fehlerhafte oder unvollständige Dokumente und Kontoauszüge können den Prozess verzögern oder führen zur Ablehung seitens der Bank.
Wenn Sie einen Kredit über CHECK24 beantragen, sind Ihre persönlichen Daten durch moderne Verschlüsselungstechnologien geschützt. Die Daten werden nur für die Erstellung von Kreditangeboten genutzt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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