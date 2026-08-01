Kleinkredite werden zum Massenmarkt:

Immer mehr unter 1.000 Euro

Die Grafik zeigt eine deutliche Verschiebung im Kreditmarkt: Kredite unter 1.000 Euro sind inzwischen nahezu so häufig wie größere Ratenkredite. 2024 wurden laut SCHUFA knapp 5 Mio. neue Ratenkredite unter 1.000 Euro abgeschlossen. Damit entfielen 49,8 Prozent aller neuen Ratenkreditverträge auf diese kleine Kredithöhe. Während neue Ratenkredite über 1.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zulegten, stiegen Kleinkredite deutlich stärker.

Der Kreditmarkt wächst nicht mehr nur über klassische größere Anschaffungen wie Möbel, Auto oder Renovierung, sondern zunehmend über viele kleinere Finanzierungen im Alltag. Dazu zählen auch Ratenkäufe und Buy-now-pay-later-Angebote im Online-Handel. Diese können bequem sein, erhöhen aber das Risiko, mehrere kleine Zahlungsverpflichtungen parallel aufzubauen und den Überblick über die monatliche Gesamtbelastung zu verlieren. Die Grafik ordnet diesen Trend ein: Kleinkredite sind kein Randphänomen mehr, sondern prägen inzwischen fast die Hälfte des Neugeschäfts.