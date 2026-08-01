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Kredit trotz Schufa: Optionen seriös prüfen

Kredit ohne Schufa:
Wie erhalte ich einen Kredit trotz niedrigem Schufa-Score?

  • Die Schufa-Prüfung spielt bei der Kreditvergabe in Deutschland eine wichtige Rolle, denn ein niedriger Score-Wert erhöht das Ausfallrisiko für die Bank und ist deshalb häufig einer der wesentlichen Gründe für eine Ablehnung.
  • Bei einem Kreditvergleich über CHECK24 brauchen Sie sich keine Gedanken über Ihren Schufa-Score zu machen, denn dieser ist komplett Schufa-neutral.
  • Eine geringe Bonität erschwert zwar die Kreditsuche, dennoch bieten einige Banken Kredite trotz Schufa-Eintrag an – allerdings zu höheren Zinsen.
  • Mit einem einzelnen negativen Schufa-Eintrag können Sie trotzdem Ihren Wunschkredit erhalten. Ein paar Tipps helfen Ihnen dabei.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Kredit ohne Schufa?

Es gibt Kreditinstitute, die Kredite anbieten, ohne vorher eine Schufa-Auskunft einzuholen: Während deutsche Banken die Daten der Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) zur Einschätzung des Kreditrisikos heranziehen, prüfen ausländische Anbieter andere Bonitätskriterien, wie zum Beispiel ausschließlich die Einkommenssituation des Antragstellers. Da es sich in der Regel um Institute aus der Schweiz, Liechtenstein oder Österreich handelt, werden solche Darlehen häufig unter der Bezeichnung „Schweizer Kredit“ vergeben. Ein solches Darlehen eignet sich für ...

  • Personen, die aufgrund schlechter Bonität und entsprechender Schufa-Einträge keinen klassischen Ratenkredit erhalten.
  • Personen, die ihren Score nicht weiter belasten wollen, aber dringend Geld benötigen.

Konditions- vs. Kreditanfrage:
Wieso Sie über CHECK24 Kredite Schufa-neutral vergleichen

Über CHECK24 vergleichen Sie Kreditangebote, ohne sich um Ihren Schufa-Score sorgen zu müssen. Denn für den Vergleich wird immer nur eine Konditionsanfrage von der Bank an die Schufa übermittelt. 

Was die beiden unterschiedet, welche Funktion die Schufa generell hat und wie sich ein bewilligter Verbraucherkredit auf Ihren Score auswirkt, erfahren Sie im Video:

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Welche Bank vergibt einen Kredit trotz negativer Schufa?

Über den Vergleich von CHECK24 erhalten Sie Kreditangebote von über 300 Banken und Partnern – darunter auch solche ohne Schufa-Prüfung, sofern einer unserer Partner ein passendes Angebot für Sie ermitteln konnte. Unsere Partner Duratio, Maxda und Creditolo bieten Ihnen zusammen mit der Sigma Bank aus Liechtenstein schufafreie Kredite aus dem Ausland an.

Kleinkredite werden zum Massenmarkt: 
Immer mehr unter 1.000 Euro

Die Grafik zeigt eine deutliche Verschiebung im Kreditmarkt: Kredite unter 1.000 Euro sind inzwischen nahezu so häufig wie größere Ratenkredite. 2024 wurden laut SCHUFA knapp 5 Mio. neue Ratenkredite unter 1.000 Euro abgeschlossen. Damit entfielen 49,8 Prozent aller neuen Ratenkreditverträge auf diese kleine Kredithöhe. Während neue Ratenkredite über 1.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zulegten, stiegen Kleinkredite deutlich stärker.

Der Kreditmarkt wächst nicht mehr nur über klassische größere Anschaffungen wie Möbel, Auto oder Renovierung, sondern zunehmend über viele kleinere Finanzierungen im Alltag. Dazu zählen auch Ratenkäufe und Buy-now-pay-later-Angebote im Online-Handel. Diese können bequem sein, erhöhen aber das Risiko, mehrere kleine Zahlungsverpflichtungen parallel aufzubauen und den Überblick über die monatliche Gesamtbelastung zu verlieren. Die Grafik ordnet diesen Trend ein: Kleinkredite sind kein Randphänomen mehr, sondern prägen inzwischen fast die Hälfte des Neugeschäfts.

Quelle: SCHUFA Risiko- und Kredit-Kompass 2025. Anzahl der im jeweiligen Jahr neu abgeschlossenen Ratenkreditverträge. 

CHECK24 erklärt:
Worauf sollten Sie bei einem Kredit ohne Schufa achten?

Welche Nachteile hat ein Kredit ohne Schufa?

Auch, wenn es häufig die einzige Möglichkeit auf ein Darlehen zu sein scheint, sollten sich Kreditnehmer vor Beantragung über die Nachteile im Klaren sein. Diese Art der Finanzierung ist teurer und weniger flexibel als andere Angebote. Damit müssen Sie rechnen:

  • hohe Zinsen: Da der Kreditgeber ohne Schufa-Abfrage weniger Informationen über Sie hat, sind die Zinssätze sehr hoch, meist sogar höher als bei einem Dispokredit.
  • geringes Angebot: In der Regel werden nur geringe Kreditbeträge zu festen Laufzeiten angeboten. Auch bei der Rückzahlung haben Sie meist wenig Flexibilität.
  • finanzielles Risiko: Die Schufa-Abfrage soll Sie als Kreditnehmer vor Überschuldung schützen. Wenn Ihr Kreditwunsch aufgrund eines Eintrags immer wieder abgelehnt wird, dient dies auch Ihrem eigenen Schutz vor einer zu hohen finanziellen Belastung.
  • trotzdem Schufa-Eintrag möglich: Wenn Sie die Raten nicht vertragsgemäß zurückzahlen können, riskieren Sie einen negativen Eintrag – auch wenn die Schufa im Vorfeld nicht abgefragt wurde. Grund dafür können zum Beispiel Einträge in Schuldnerverzeichnissen sein, die die Schufa als Informationsquelle nutzt.

Was ist ein Schweizer Kredit ohne Schufa?

Damit ist ein Darlehen im Ausland gemeint, das in der Regel standardisiert ist. Das heißt, dass der effektive Jahreszins, die Kreditlaufzeit und die Monatsrate fest vorgegeben sind. Die Konditionen für schufafreie Finanzierungen sind in der Regel schlechter als für klassische, da das Risiko für den Darlehensgeber höher ist.

Wie erkenne ich unseriöse Anbieter?

Leider werben auch zahlreiche unseriöse Kreditvermittler mit Begriffen wie „Sofortkredit ohne Schufa“, "Kredit ohne Schufa und Bonitätsnachweis" oder „Schweizer Kredit“. Sie verdienen ihr Geld oft nicht mit der Vergabe oder der Vermittlung, sondern über Gebühren, die sie verlangen.

Besondere Vorsicht ist deshalb immer dann geboten, wenn der Anbieter Ihnen Kosten in Rechnung stellen möchte, bevor Sie überhaupt eine Zusage erhalten haben – oft als Bearbeitungsgebühren oder Vorkosten ausgewiesen. Beachten Sie diese drei Grundregeln:

  • Bezahlen Sie weder für den Vergleich noch für die Vermittlung, bevor Sie das Geld erhalten haben.
  • Service-Leistungen wie der Versand von Unterlagen oder die Hotline sollten für Sie immer kostenlos sein.
  • Werden unnötige Zusatzleistungen wie Mobilfunktarife oder Kreditkarten angeboten, sollten Sie ebenfalls die Finger von dem Angebot lassen.

Passenden Kredit trotz negativer Schufa beantragen:
So funktioniert‘s

Ein Angebot mit schlechter Bonität zu erhalten, ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Über den Vergleich von CHECK24 gewinnen Sie einen breiten Marktüberblick zu den Angeboten zahlreicher Kreditinstitute und Vermittler. Die Besonderheiten finden Sie jeweils in den „Kreditdetails“ übersichtlich zusammengefasst. 

Symbol für das Kreditvergleich-Antragsformular

Angebotsvielfalt nutzen & Angaben zum Wunschkredit machen

Geben Sie die Eckdaten für Ihr Darlehen ein und machen Sie Angaben zu Ihrer Person und Ihrer finanziellen Situation.

Symbol für den CHECK24 Kreditvergleich

Schufa-neutral vergleichen & passende Angebote erhalten

Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie persönliche Kreditangebote – ohne Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Einer von über 300 Kreditexperten unterstützt Sie auf Wunsch persönlich bei der Auswahl – natürlich kostenlos.

Symbol für den Abschluss eines Kredits

Kredit bequem von zu Hause aus abschließen

Alle Schritte von Antrag bis Abschluss können Sie online erledigen.

Tipp: Für einen Kredit mit Sofort-Auszahlung verbinden Sie Ihr Gehaltskonto. So erhalten Sie sofort verbindliche Angebote, die Sie direkt abschließen können. Wenn alles passt, ist das Geld spätestens am nächsten Geschäftstag auf dem Konto.

Was sind die Voraussetzungen für einen Kredit ohne Schufa?

Grundsätzlich müssen Sie die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie bei anderen Verbraucherkrediten. Sie müssen:

  • volljährig sein,
  • Ihren Wohnsitz in Deutschland haben,
  • über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, um die Anforderungen des Kreditgebers zu erfüllen.

Auch bei schufafreien Optionen muss sichergestellt sein, dass Sie sich die Raten leisten können. Umso wichtiger sind die entsprechenden Angaben und Nachweise zu Ihren finanziellen Verhältnissen.

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Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Unsere Garantien im Überblick

Siegel der Günstiger geht's nicht Garantie

Günstiger geht’s nicht Garantie

Mit unserer „Günstiger geht's nicht“-Garantie stellen wir sicher, dass Sie den besten Kredit zum günstigsten Preis bekommen. Sollten Sie bei einer anderen Bank oder Kreditvermittler, ein günstigeres Angebot finden als das beste vergleichbare Angebot bei CHECK24, erstatten wir Ihnen die Differenz

Siegel der Schufa Neutral Garantie

Schufa Neutral Garantie

Der CHECK24 Kreditvergleich ist komplett Schufa-neutral, das heißt, für den Vergleich wird zunächst nur eine Konditionsanfrage und keine Kreditanfrage an die Schufa übermittelt. Diese ist nur für Sie selbst einsehbar und hat keinen Einfluss auf Ihre Bonität.

Kredit ohne Schufa vs. trotz Schufa
– Unterschiede

Die Möglichkeiten unterscheiden sich zunächst in der Abfrage selbst. Diese entfällt bei einem Angebot ohne Schufa ganz. Bei einer Zusage trotz Schufa erhalten Sie einen Kredit, obwohl Ihre Schufa-Abfrage Negativmerkmale aufzeigt. Denn es werden weitere Kriterien, wie zum Beispiel ein hohes Einkommen, positiv genug bewertet, dass die Anfrage trotzdem bewilligt wird.

ohne Schufa trotz Schufa
Schufa-Abfrage keine erfolgt zwar, führt aber nicht zur Ablehnung
Voraussetzungen Einkommensnachweis oder andere Belege, die eine Bewilligung rechtfertigen können ausreichende Kreditsicherheiten zusätzlich zum geregeltem Einkommen, wie sehr positive Haushaltsrechnung
Zinssatz hoch, um das Risiko auszugleichen nicht ganz so hoch, aber abhängig von der Gesamt-Bonität
Anbieter sitzen meist im Ausland, oft nur über Kreditvermittlung erreichbar, in einigen Fällen unseriös Finanzinstitute in Deutschland, überwiegend diskrete und seriöse Anbieter
Flexibilität oft auf bestimmte Beträge und feste Kreditlaufzeiten beschränkt passend zur persönlichen Situation

Bonitätsprüfung und Schufa:
Das Wichtigste zu Eintrag, Auskunft und Score

Wer in Deutschland einen Ratenkredit beantragt, kommt um eine Bonitätsprüfung nicht herum, denn Kreditgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Kreditwürdigkeit des Antragstellers zu überprüfen.

Wenn Sie sich Geld leihen möchten, müssen Kreditgeber zunächst Ihre finanzielle Lage prüfen, um sicherzustellen, dass Sie sich die Monatsrate jetzt und auch langfristig leisten können. Zudem spielt Ihre finanzielle Zuverlässigkeit eine Rolle, zum Beispiel, ob Sie in der Vergangenheit Rechnungen pünktlich bezahlt haben. Diese Informationen liefern Wirtschaftsauskunfteien.

Was ist die Schufa?

Die Schufa ist eine Auskunftei, die Daten von Privatpersonen und Unternehmen zum Zahlungsverhalten erhebt und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Neben dieser bekanntesten und überwiegend zur Prüfung der Kreditwürdigkeit herangezogenen Auskunftei gibt es weitere wie Crif, Creditreform Boniversum, Informa Solutions und Experian. Sie alle sammeln persönliche Daten und Informationen über finanzielle Aktivitäten, um einen individuellen Score-Wert zu berechnen

Was ist der Schufa-Score?

Dabei handelt es sich um Bonitätspunkte. Für den neuen Schufa Score werden 12 Kriterien herangezogen, wie das Zahlungsverhalten, vorhandene Ratenkredite, Rahmenkredite, Bankverträge und viele Weitere wie das Alter der aktuellen Adresse. Dieser Score ist für alle Menschen in Deutschland einsehbar und kann jederzeit bei falschen Daten korrigiert werden. Wichtig ist der Score für Banken, um das Zahlungsverhalten eines potentiellen Kunden besser einschätzen zu können. 

In unserem Ratgeber zum Schufa-Score finden Sie detaillierte Informationen zur Score-Berechnung sowie eine Übersicht der Schufa-Score-Tabellen.

Was ist ein Schufa-Eintrag?

Damit wird eine Auskunft zum Zahlungsverhalten festgehalten. Er dient als Basis für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, wie sich jemand künftig in geschäftlichen Situationen verhält. Ein positiver Eintrag kann zum Beispiel die pünktliche Zahlung von Monatsraten eines Darlehens sein. Das Gegenteil wäre das wiederholte Versäumnis der fristgerechten Begleichung einer Rechnung.

Welche Schufa-Auskünfte gibt es?

Derzeit gibt es drei verschiedene Auskünfte:

  • Selbstauskunft: Wenn Sie Ihren persönlichen Score-Wert erfahren möchten, haben Sie die Möglichkeit, bei der Schufa eine kostenlose Datenkopie nach Art. 15 DSGVO anzufordern. Diese Selbstauskunft erhalten Sie innerhalb weniger Tage per Post. Sie zeigt einen Basiswert, um Ihnen eine Einschätzung Ihrer eigenen Kreditwürdigkeit zu geben. Die Selbstauskunft wird nicht an Unternehmen weitergegeben. Der Basisscore ist seit Juli 2023 in der bonify-App digital einsehbar.
  • Mieterauskunft: Desweiteren können Sie eine Mieterauskunft, die sogenannte Schufa-Bonitäts-Auskunft, bei der Schufa beantragen. Dieser kostenpflichtige Nachweis enthält speziell für Vermieter relevante Informationen, wie zum Beispiel zu Ihrem bisherigen Mietzahlungsverhalten und aktuellem Einkommen.
  • Unternehmens-Auskunft: Auch dieser Nachweis ist kostenpflichtig. Die Schufa bietet darin umfassende Informationen zu Unternehmen, zum Beispiel um einen Dienstleister für den Hausbau einschätzen zu können.

Was versteht man unter Bonität?

Darunter versteht man die Kreditwürdigkeit einer Person oder eines Unternehmens. Um eine valide Aussage darüber zu treffen, wird die aktuelle finanzielle Situation beleuchtet, aber auch bisheriges Zahlungsverhalten mit einbezogen und eine Prognose zu künftigem Geschäftsgebaren erstellt.

CHECK24 Aktuelles

Einer für alle - der neue Score 2026 ist live

Seit März 2026 ist der neue Schufa-Score live. Es gibt 12 Kriterien für die Schufa und ein Punktesystem mit maximal 999 zu erreichenden Punkten. Ganz wichtig für Kredite sind die Kriterien "Zahlungsstörungen", "Aufgenommene Ratenkredite in den vergangenen zwölf Monaten" und "Längste Restlaufzeit aller Ratenkredite". 

Bis Ende 2026 sollen 50 Prozent der Schufa-Kunden den neuen Score verwenden. Banken haben bis Ende 2028 Zeit ihn mit dem Branchenscore zu tauschen. 

Kostenlose Bonitätsprüfung in 60 Sekunden über CHECK24

Beim kostenlosen CHECK24 BonitätsCheck wird Ihre Einkommens-, Vermögens- und Kreditsituation sowie Ihr Kontostand geprüft. Aus den Daten Ihres Gehaltskontos wird automatisch ein persönlicher Wert berechnet und Sie erhalten eine Einschätzung über Ihre Kreditwürdigkeit. Das Ergebnis bildet die allgemeinen und bankinternen Kriterien nahezu vollständig ab. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie Ihre finanzielle Situation halten oder verbessern können.

CHECK24 klärt auf
Drei häufige Schufa-Irrtümer

Zahlungsausfälle, Ratenkredite, Umzüge, Kreditkarten – viele Verträge und Lebensumstände beeinflussen den Score-Wert. Doch nicht immer nur im negativen Sinne. Welche Faktoren Einfluss haben und welche nicht, darüber wird oft spekuliert. Wir beleuchten die drei häufigsten Irrtümer beziehungsweise Mythen.

Irrtum 1: Schufa speichert nur negative Informationen

Richtig: Die Schufa speichert in den meisten Fällen ausschließlich positive Informationen. Ein „Positivmerkmal“ ist zum Beispiel ein bestehendes Girokonto oder ein laufender Kredit.

Irrtum 2: Einträge bleiben für immer bestehen.

Richtig: Informationen werden nach festgelegten Regeln gelöscht, sobald das Merkmal (zum Beispiel ein gekündigter Vertrag) als erledigt gilt.

Irrtum 3: Die Schufa kennt Details zu meiner finanziellen Situation.

Richtig: Weder Einkommen noch Vermögen oder Kontostände sind der Auskunftei bekannt, sondern nur bestehende Verträge wie ein Handy- oder Kreditvertrag und Konten inklusive Kreditrahmen.

Idealen Kredit trotz Schufa berechnen

Sie können einen Kredit trotz Schufa-Eintrag erhalten. Ein einzelnes Negativ-Merkmal muss kein Ausschlusskriterium sein. Möglicherweise gewährt die Bank Ihnen eine geringere Summe oder Sie müssen die Monatsrate anpassen. Mit einem Kreditrechner erkennen Sie leicht, welchen Einfluss die Laufzeit und der Kreditbetrag auf die Monatsrate haben.

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In welcher Höhe kann ich einen Kredit trotz Schufa beantragen?

Die genaue Höhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der individuellen finanziellen Situation und der Höhe des Einkommens. Je nach Anbieter sind Kleinkredite bis zu einigen tausend Euro möglich – meist ist die maximale Kreditsumme auf unter zehntausend Euro begrenzt.

Ist es möglich, einen Autokredit trotz negativer Schufa zu bekommen?

Das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Im CHECK24 Autokreditvergleich erhalten Sie auch Kreditangebote von Partnern wie Duratio, Maxda und Creditolo, die mit der Sigma Bank aus Liechtenstein zusammenarbeiten und nicht dieselbe Auskunftei heranziehen wie Banken in Deutschland.

Tipps bei schlechter Bonität:
So klappt es mit dem Kredit trotz Schufa-Eintrag

Tipp #1: Warum bewilligt die Bank meinen Antrag nicht?

Häufig wird eine Darlehensanfrage nicht bewilligt, wenn die Bonität von der Schufa schlecht bewertet wurde. Ebenso ist es schwierig einen Kredit zu bekommen, wenn Sie bereits mehrere abbezahlen. Hier kann eine Umschuldung oder ein zweiter Kreditnehmer die Lage verbessern.

Tipp #2: Vergleichen Sie

Banken und Vermittler sind verpflichtet, die Bonität des Kreditnehmers zu überprüfen. Welche Vorgaben sie im Detail machen, kann sich aber je nach Kreditinstitut stark unterscheiden. Deshalb lohnt es sich, möglichst viele persönliche Angebote einzuholen. Bei den zahlreichen Kredit-Angeboten, die Sie über CHECK24 bekommen können, sind Ihre Chancen auf einen Kredit trotz Schufa-Eintrag erheblich besser, als wenn Sie nur bei der Hausbank anfragen.

Tipp #3: Lassen Sie sich beraten

Oft hilft es, kleine Details bei Ihrem Kreditwunsch auf Ihre persönliche Lage hin anzupassen, um die Chancen auf einen Kredit zu erhöhen. Unter Umständen kann zum Beispiel ein niedrigerer Kreditbetrag oder eine geringere Rate dafür sorgen, dass ein Kreditgeber das Ausfallrisiko als geringer einstuft. Bei solchen Detailfragen hilft Ihnen der Rat eines Kreditexperten. Bei CHECK24 steht Ihnen deswegen auf Wunsch ein ausgebildeter Berater persönlich zur Seite – selbstverständlich kostenlos.

Tipp #4: Mit einem Partner anfragen

Ein zweiter Kreditnehmer verpflichtet sich genau wie Sie, für die vertragsgemäße Rückzahlung zu sorgen. Hat der zweite Kreditnehmer eine ausreichende Bonität und verfügt über ein regelmäßiges und sicheres Einkommen, schätzt die Bank das Risiko oft geringer ein. Ein zweiter Kreditnehmer hilft in vielen Fällen, die Auswahl an möglichen Kreditangeboten zu erweitern. Oftmals erhalten Sie zu zweit auch bessere Konditionen.

Tipp #5: Schufa-Akte prüfen

Einmal im Jahr können Sie mit der „Datenkopie (nach Art. 15 DS-GVO)“ kostenlos alle über Sie gespeicherten Daten einsehen. Darin finden Sie unter anderem Informationen über von Ihnen abgeschlossene Verträge und persönliche Daten, wie Ihr Geburtsdatum oder Ihre Adresse. Zusätzlich können Sie mit dem neuen Schufa-Score sozusagen live sehen, was über Sie gespeichert ist. Finden Sie Informationen die falsch oder veraltet sind, sollte Sie eine Löschung oder Änderung beantragen.

Tipp #6: Schufa-Löschfristen beachten

Sollte es tatsächlich ein Negativ-Eintrag sein, der Ihnen Probleme bei der Kreditaufnahme bereitet, lohnt es sich unter Umständen, mit der Kreditaufnahme noch etwas zu warten. Es gibt für alle gespeicherten Merkmale feste Fristen, wann diese wieder gelöscht werden müssen. Das gilt zum Beispiel für Informationen aus Schuldnerverzeichnissen, die spätestens drei Jahre nach Eintragung aus dem Verzeichnis entfernt werden.

Folgende Löschfristen sollten Sie im Blick haben:

  • Falsche Angaben muss die Schufa sofort nach Meldung entfernen.
  • Das Merkmal „Anfrage Kredit“ ist für alle Banken zehn Tage lang sichtbar. Nach 12 Monaten wird das Merkmal gelöscht.
  • Negativ-Merkmale werden teilweise nach 18 Monaten gelöscht.

Wie kann ich meinen Schufa-Score verbessern?

Bevor Sie in Deutschland einen Kredit beantragen, sollten Sie prüfen, wie hoch Ihre Chancen sind. Stellt sich heraus, dass eine Bewilligung schwierig werden könnte, lohnt es sich im Vorfeld einige Maßnahmen zu ergreifen, die einen positiven Einfluss auf Ihre Situation nehmen können, wie zum Beispiel die Kündigung nicht genutzter Kreditkarten. Weitere hilfreiche Tipps erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber.

Alternativen zum Kredit ohne Schufa:
Was kann ich tun, wenn ich keinen Kredit erhalte?

Auch nach einem umfassenden Vergleich kann es passieren, dass Sie kein passendes Angebot bekommen. Insofern kann es naheliegend erscheinen, einen schufafreien Kredit aufzunehmen. Da solche Optionen aber mit einigen Nachteilen wie hohen Kosten verbunden sind, sollten Sie vorher prüfen, ob eine andere Möglichkeit für Sie infrage kommt. Diese Alternativen bieten sich Ihnen:

Kleinkredit

Voraussetzung ist immer, dass Sie sich die Monatsrate leisten können. Die Rate lässt sich oft einfach nach unten anpassen, indem Sie sich entweder für eine längere Laufzeit oder gleich für einen niedrigeren Kreditbetrag entscheiden. 

Einen Kleinkredit ohne Schufa gibt es in Deutschland nicht. Unter Umständen ist das Kreditinstitut aber gewillt, Ihnen einen Kleinkredit trotz Schufa zu gewähren, wenn die Summe niedrig genug ist.

Umschuldung

Wenn Sie bereits einen oder mehrere bestehende Ratenkredite abbezahlen, ist eine Umschuldung trotz Schufa-Eintrag oft eine gute Möglichkeit, den eigenen finanziellen Spielraum zu erweitern. Zudem kann eine Umschuldung die Wahrscheinlichkeit einer Kreditzusage fördern. Indem Sie bei der neuen Finanzierung eine niedrigere Rate wählen, können Sie Ihre monatlichen Ausgaben verringern. Damit kann der Kreditbetrag auch höher ausfallen als der umgeschuldete Altkredit. Wenn Sie bei der Umschuldung mehrere Darlehen zu einem zusammenfassen, gewinnen Sie zusätzlich einen besseren Überblick über Ihre Finanzen – was positiven Einfluss auf den Schufa-Score haben kann.

Dispokredit oder Kreditkarte

Kurzfristige finanzielle Engpässe lassen sich auch durch einen Dispokredit überbrücken – oder zum Beispiel über einen Kreditkartenkredit, den Sie zusätzlich zu einem Kredite24 Best Ratenkredit erhalten. Dabei können Sie den Kreditrahmen nach Bedarf ausschöpfen und zahlen nur für den tatsächlich genutzten Betrag Zinsen. Auch hier ist in der Regel eine Bonitätsprüfung nötig.

Privatkredit: Geld leihen von privat statt von der Bank

Kredite von Privatpersonen sind auch bei mäßiger Bonität möglich. Denn bei einem Privatkredit erhalten Sie den Kreditbetrag entweder von einer Person, die Sie tatsächlich kennen – zum Beispiel einem Bekannten oder Verwandten – oder mittels Peer-to-Peer-Kredit von einem privaten Kreditgeber über eine Vermittlungsplattform. Auch hier können andere Merkmale trotz negativer Schufa-Einträge zu einer Bewilligung führen. Allerdings sind die Zinsen oft höher, und der Vermittler kann eine Gebühr verlangen.

Die passende Kreditart für jeden Bedarf

Onlinekredit

Einen Onlinekredit schließen Sie komplett digital von zu Hause ab, ohne in eine Bankfiliale gehen zu müssen. Vom Antrag über die Legitimation bis hin zur Unterschrift. Alle Schritte sind einfach und volldigital durchführbar.

Ratenkredit

Mit einem Ratenkredit finanzieren Sie größere Ausgaben, Anschaffungen oder Renovierungen. Er wird in gleichbleibenden monatlichen Raten zurückgezahlt und bietet durch feste Konditionen finanzielle Sicherheit.

Kredit für Selbstständige

Freiberufler und Selbstständige können einen Kredit für private oder gewerbliche Zwecke aufnehmen. Um einen Kredit zu erhalten, müssen sie zum Teil andere Unterlagen vorlegen als Arbeitnehmer.

Kredit für Rentner

Ein Kredit für Rentner bietet finanzielle Flexibilität und ist auf die Bedürfnisse und die Einkommenssituation von Senioren zugeschnitten. Der Rentnerkredit kann für Anschaffungen oder unerwartete Ausgaben genutzt werden.
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