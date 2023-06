Welche Bank vergibt einen Kredit ohne Schufa?

Sollten Sie im Internet über ein Angebot eines schufafreien Darlehens einer deutschen Bank stoßen, ist große Vorsicht geboten. Bei diesem Angebot besteht ein erhöhtes Risiko, dass es sich um ein unseriöses Darlehensangebot handelt. Deutsche Banken sind vor der Vergabe eines Kredites, gemäß §509 BGB, dazu verpflichtet, die Bonität eines Verbrauchers vor dem Abschluss eines Kreditvertrages anhand der Informationen einer öffentlichen Stelle, beispielsweise einer Auskunftei, wie der SCHUFA, zu prüfen. Es gibt jedoch auch seriöse, schufafreie Darlehen aus Deutschland – diese Anbieter kontaktieren für die gesetzlich vorgeschriebene Bonitätsprüfung in der Regel öffentliche Verzeichnisse, wie Insolvenz- oder Schuldnerregister, ohne dies dem potentiellen Kreditnehmer mitzuteilen.

In der Regel werden schufafreien Darlehen im Internet jedoch von ausländischen Vermittlern oder Banken angeboten. Das Synonym Schweizer Kredit kommt nicht von ungefähr, denn die meisten seriösen Angebote des schufafreien Darlehens werden von Banken und Vermittlern aus diesem Land vergeben. Darlehensangebote aus Liechtenstein können Verbraucher in der Regel ebenfalls ohne größere Bedenken in Anspruch nehmen - Kreditangebote aus anderen Ländern sollten tendenziell mit größerer Vorsicht behandelt werden.

Viele Verbraucher beantragen den teuren Kredit ohne SCHUFA oftmals jedoch völlig unberechtigt. Verschiedene deutsche Banken haben bei der Vergabe von Verbraucherkrediten weniger strenge Kreditvergaberichtlinien. Im Klartext bedeutet das, dass bestimmte Geldhäuser auch an Verbraucher mit einem mittelmäßigen Schufascore einen normalen Kredit zu deutlich günstigeren Zinsen vergeben. Verbraucher, die daher unsicher sind, ob sie aufgrund ihrer Schufaakte einen Kredit einer deutschen Bank erhalten, sollten zunächst immer versuchen, über einen schufaneutralen Kreditvergleich ein normales Darlehen zu beantragen. Die Anfrage bei diesen Vergleichsrechnern wirkt sich nicht nachteilig auf den Score oder die Akte bei einer Wirtschaftsauskunftei aus.