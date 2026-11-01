Was passiert mit meinem Kredit, wenn ich ins Ausland ziehe?

Kann die Bank einen Kredit bei einem Umzug ins Ausland fristlos kündigen?

Die Bank kann einen Kredit auch ohne Einräumung einer Frist kündigen. Dies ist aber nur der Fall, wenn beispielsweise falsche Angaben zur Vermögenslage gegeben wurden, sodass die Grundlage für die Bewilligung des Kredits nie gegeben war. Auch wenn der Wert der gegebenen Sicherheiten stark zurückgegangen ist oder die finanzielle Situation des Kreditnehmers aus anderen Gründen wesentlich verschlechtert ist, kann die Bank den Kredit ohne Gewährung einer Frist kündigen. Ebenso kann ein Kredit fristlos durch das Kreditinstitut gekündigt werden, wenn eine Vertragsverletzung vorliegt. Demnach, wenn beispielsweise die Raten nicht oder verspätet gezahlt werden.