Was passiert mit meinem Kredit, wenn ich ins Ausland ziehe?

Falls Sie während der Kreditlaufzeit ins Ausland ziehen, ist es sinnvoll einen parallelen Wohnsitz in Deutschland zu behalten. Solange die Monatsraten weiter von einem deutschen Konto abgehen, wird die Bank in der Regel nicht tätig werden. Werden die Raten jedoch nicht weitergezahlt, kann der Kredit gekündigt werden. Allerdings kommt es immer auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die vertraglich vereinbarten Kreditkonditionen der jeweiligen Bank an.