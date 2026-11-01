Was passiert mit meinem Kredit, wenn ich ins Ausland ziehe?

Als Deutscher einen Kredit in der Schweiz, Österreich oder in anderen Ländern aufzunehmen, wird oft als Alternative bei schlechter Schufa angepriesen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.
Falls Sie während der Kreditlaufzeit ins Ausland ziehen, ist es sinnvoll einen parallelen Wohnsitz in Deutschland zu behalten. Solange die Monatsraten weiter von einem deutschen Konto abgehen, wird die Bank in der Regel nicht tätig werden. Werden die Raten jedoch nicht weitergezahlt, kann der Kredit gekündigt werden. Allerdings kommt es immer auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die vertraglich vereinbarten Kreditkonditionen der jeweiligen Bank an.
Falls die Bank einen Kreditvertrag kündigen möchte, muss sie diese Kündigung im Rahmen einer vorher im Kreditvertrag vereinbarten Frist oder nach den jeweiligen AGB der Bank erfolgen. Häufig beträgt die Frist dabei sechs Wochen, damit Sie die Möglichkeit haben den offenstehenden Kreditbetrag durch einen neuen Kredit bei einen anderen Kreditinstitut zu finanzieren. Nach Ablauf der Frist müssen Sie den vollen Restkreditbetrag an die Bank zurückzahlen.
Die Bank kann einen Kredit auch ohne Einräumung einer Frist kündigen. Dies ist aber nur der Fall, wenn beispielsweise falsche Angaben zur Vermögenslage gegeben wurden, sodass die Grundlage für die Bewilligung des Kredits nie gegeben war. Auch wenn der Wert der gegebenen Sicherheiten stark zurückgegangen ist oder die finanzielle Situation des Kreditnehmers aus anderen Gründen wesentlich verschlechtert ist, kann die Bank den Kredit ohne Gewährung einer Frist kündigen. Ebenso kann ein Kredit fristlos durch das Kreditinstitut gekündigt werden, wenn eine Vertragsverletzung vorliegt. Demnach, wenn beispielsweise die Raten nicht oder verspätet gezahlt werden.
Ein Kredit wird nicht gekündigt, wenn der Wohnsitz in Deutschland beibehalten wird und die Raten weiterhin zuverlässig von einem deutschen Konto eingehen. In solchen Fällen besteht für die Bank meist kein unmittelbarer Anlass, den Kreditvertrag zu beenden.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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