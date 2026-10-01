Kann der Umschuldungskredit auch bei einer anderen Bank abgeschlossen werden?

Was ist bei einer Umschuldung zu beachten?

Mit Hilfe des CHECK24 Umschuldungsrechner können Sie die Kosten, die mit einem neuen Kredit auf Sie zukommen könnten, bereits im Vorfeld ausrechnen. Achten Sie darauf, ob Ihre bisherige Bank für die Gesamttilgung eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt, und berechnen Sie diese gegebenenfalls mit ein. Geben Sie den Verwendungszweck „Umschuldung“ beim Vergleich an, damit die Banken wissen, dass es nicht um eine zusätzliche Verschuldung geht.

Einen Ratenkredit können Sie jederzeit teilweise oder ganz ablösen beziehungsweise umschulden. Sie können auch mehrere Kredite zu einem umschulden und so Ihren Schufa-Score verbessern.