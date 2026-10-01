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Kann der Umschuldungskredit auch bei einer anderen Bank abgeschlossen werden?

Einen Umschuldungskredit können Sie jederzeit bei einer anderen Bank abschließen. Meist ist dies sogar sinnvoll, da andere Kreditinstitute häufig bessere Konditionen anbieten als das bisherige. Die Umschuldung bei einer anderen Bank können Sie sowohl für einen Verbraucherkredit als auch für eine Baufinanzierung wahrnehmen.

Wann lohnt sich die Umschuldung eines Ratenkredits?

Einen Ratenkredit können Sie jederzeit teilweise oder ganz ablösen beziehungsweise umschulden. Entsprechend lohnt es sich, während der Laufzeit die Entwicklung der Kreditzinsen im Blick zu behalten und regelmäßig Angebote – und bei diesen vor allem den effektiven Jahreszins – zu vergleichen. Eventuell lässt sich der bestehende Kredit zu günstigeren Zinssätzen bei einer anderen Bank umschulden oder Sie können mehrere Kredite zu einem übersichtlicheren zusammenfassen.

Was ist bei einer Umschuldung zu beachten?

Mit Hilfe des CHECK24 Umschuldungsrechner können Sie die Kosten, die mit einem neuen Kredit auf Sie zukommen könnten, bereits im Vorfeld ausrechnen. Achten Sie darauf, ob Ihre bisherige Bank für die Gesamttilgung eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangt, und berechnen Sie diese gegebenenfalls mit ein. Geben Sie den Verwendungszweck „Umschuldung“ beim Vergleich an, damit die Banken wissen, dass es nicht um eine zusätzliche Verschuldung geht. 

Einen Ratenkredit können Sie jederzeit teilweise oder ganz ablösen beziehungsweise umschulden. Sie können auch mehrere Kredite zu einem umschulden und so Ihren Schufa-Score verbessern.

Wann lehnt die Bank eine Umschuldung ab?

Nicht jede Umschuldung wird automatisch genehmigt. Erfahren Sie hier, welche Gründe Banken für eine Ablehnung haben können und welche Faktoren Sie beachten sollten, um Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Umschuldung zu verbessern.

Kredit vergleichen ohne Daten - geht das?

Mit einem Kreditvergleich ohne persönliche Daten und ohne Anmeldung können Sie sich anonym und schufa-neutral einen Überblick über mögliche Konditionen verschaffen. Wenn Sie anschließend Ihre persönlichen Details ergänzen, erhalten Sie individuelle Kreditangebote.

Was Sie für die Umschuldung bei einer anderen Bank benötigen

Wenn Sie Ihren alten Kredit ablösen möchten, benötigen Sie die Kontonummer Ihres alten Kredits. Wo Sie diese finden können und von welcher Kontonummer sich diese unterscheiden, sehen Sie in diesem Video:
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Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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