Während Selbstständige und Freiberufler nach bestimmten Spezialangeboten suchen können, gestaltet sich die Aufnahme eines Barkredites für Arbeitslose deutlich schwieriger: Diese verfügen nicht über ein regelmäßiges Einkommen, das der Bank als Sicherheit für eine planmäßige Rückzahlung des geliehenen Geldes dienen könnte. Für Arbeitssuchende bietet es sich daher oftmals an, den gewünschten Barkredit gemeinsam mit einem zweiten Antragssteller zu beantragen, der seinerseits über ein regelmäßiges und ausreichendes Einkommen verfügt.

Eine weitere Kundengruppe, die bei der Aufnahme von Barkrediten von den Banken besonders behandelt wird, sind Studenten. Auch sie verfügen in der Regel nicht über ein ausreichendes und regelmäßiges Einkommen und tun sich daher oftmals schwer, Geld bei einer Bank zu leihen. Für die Finanzierung der Hochschulbildung haben angehende Akademiker jedoch die Möglichkeit, ein Bardarlehen in Form eines Studienkredites in Anspruch zu nehmen. Anders als normale Ratenkredite wird der benötigte Geldbetrag in diesem Fall in monatlichen Raten ausgezahlt und muss erst nach einer sogenannten Karenzphase wieder an die Bank zurückgezahlt werden.