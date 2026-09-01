Prüfen Sie die Konditionen Ihres Kredits bei der alten Bank, vor allem Laufzeit, Monatsrate, Restbetrag und effektiven Jahreszins. Achten Sie außerdem darauf, ob eine kostenlose Gesamttilgung möglich ist oder eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt.
Vergleichen Sie über CHECK24 verschiedene Angebote, um einen günstigen Umschuldungskredit zu finden. Geben Sie dafür die Restschuld und für günstigere Zinsen den Verwendungszweck „Umschuldung“an.
Haben Sie ein passendes Angebot gefunden, schließen Sie den Kredit im CHECK24 Kreditcenter ab. Mit der Ablösevollmacht übernimmt die neue Bank alle Formalitäten und löst den Altkredit zum gewünschten Datum ab.
In diesem Video erfahren Sie, wann sich die Kreditablösung trotz Vorfälligkeitsgebühr für Sie lohnt und wo Sie alle wichtigen Nummern für die Ablösung Ihres alten Kredits finden:
Wie viel Einsparpotenzial ein Umschuldungskredit für Sie bedeuten kann, zeigt das folgende Rechenbeispiel. Der abzulösende Restkreditbetrag beläuft sich auf 12.137 Euro.
|Bestehender Kredit
|Ablösekredit
|Zinssatz
|9 %
|4,5 %
|(Rest)-Laufzeit
|48 Monate
|48 Monate
|monatliche Rate
|300 €
|276,26 €
|Kreditkosten
|14.400 €
|13.260 €
|Gesamtkosten
|2.568 €
|1.498 €
|Ersparnis
|1.140 €*
Kredit ablösen, ja oder nein? Ob sich das lohnt, können Sie ganz einfach mit dem CHECK24 Umschuldungs-Potenzialrechner herausfinden. Sie können auch Ihr Sparpotenzial berechnen, wenn Sie mehrere Kredite zu einem neuen Kredit zusammenfassen möchten. Dafür benötigen Sie mehrere Daten, wie die Zinssätze, die Restlaufzeiten der Kredite und die Raten, die sie für die alten Darlehen bezahlen.
Die Bank kann eine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kreditablösung verlangen. Diese gleicht entgangene Zinseinnahmen aus und fällt unabhängig davon an, ob Sie den Kredit aus eigenen Mitteln oder durch einen neuen Kredit tilgen.
Die Höhe ist gesetzlich begrenzt:
Lösen Sie Ihren Kredit vor Ablauf ab, sind Gebühren darüber hinaus nicht erlaubt.
|Beispiel 1
|Beispiel 2
|Abgelöster Betrag
|10.000 €
|15.000 €
|Ausstehende Monatsraten
|11
|24
| Vorfälligkeitsentschädigung
höchstens
|50 € (0,5 %)
|150 € (1,0 %)
Achten Sie im Kreditvertrag darauf, dass die Bank bei einer Kreditablöse keine Kosten und Gebühren für eine vorzeitige Gesamttilgung verlangt. So halten Sie sich für die Zukunft die Möglichkeit offen, einen zu teuer gewordenen Ratenkredit durch einen zinsgünstigeren abzulösen. Und zwar kostenlos.
1. Kredit
+
Eff. Jahreszins
Restlaufzeit
Monatliche Rate
Eff. Jahreszins
Laufzeit
Monatliche Rate
Alter Kredit
CHECK24 Kredit
Möchten Sie einen oder mehrere Kredite per Umschuldung ablösen, geben Sie den entsprechenden Verwendungszweck an. So vermeiden Sie, dass Banken Ihre Kreditanfrage als zusätzliche Verschuldung werten und lehnen eine Umschuldung seltener ab.
Ja. Sie können jeden gewöhnlichen Verbraucherkredit vorzeitig kündigen und ablösen. Das gilt sowohl für Darlehen zur freien Verwendung als auch mit Zweckbindung, wie etwa Auto- oder Modernisierungskredite. Auch Ratenzahlungen, die Sie im Elektronikgeschäft oder Möbelhaus abgeschlossen haben, fallen unter diese Regelung und können abgelöst werden.
Für eine Umschuldung gelten in der Regel folgende Voraussetzungen:
Wenn die Zinsersparnis höher ist als die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, lohnt es sich die restliche Kreditsumme umzuschulden. Eine Umschuldung ist auch dann sinnvoll, wenn Sie Ordnung in Ihre Finanzen bringen wollen. Legen Sie mehrere Kredite zu einem zusammen, verbessert sich zudem Ihre Bonität.
Grundsätzlich ist die vorzeitige Ablösung eines Ratenkredits jederzeit möglich. Ihre Bank kann allerdings eine Kündigungsfrist von bis zu einem Monat festlegen. Zur Ermittlung der genauen Restschuld, sollten Sie sich daher im Vorfeld bei Ihrer Bank über den möglichen Zeitpunkt der Kreditablöse erkundigen.
Sobald Sie Ihren Kredit umschulden und die versicherte Restschuld nicht mehr besteht, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht für Ihre Restschuldversicherung. In einigen Fällen übernimmt Ihre neue Bank die Kündigung der Versicherung. Wenn Sie das neue Darlehen absichern möchten, müssen Sie eine neue Restschuldversicherung abschließen.
Eine Umschuldung lohnt sich, vor allem dann, wenn Sie Ihr Girokonto regelmäßig oder dauerhaft überziehen. Die Zinsen von Ratenkrediten sind deutlich günstiger als der Dispozins. Durch die Umschuldung sparen Sie viel Geld. Ein weiterer Vorteil besteht in der planmäßigen Rückzahlung. Anders als beim Dispokredit wissen Sie beim Ratenkredit immer genau, wie hoch die Raten sind und wann der Betrag komplett beglichen ist.
Die Zinsen, die Sie für Ihren Kredit bereits bezahlt haben, bekommen Sie bei der Ablöse nicht zurück. Sie sparen sich nur die Zinsen, die in der Zukunft anfallen würden. Für Sie bedeutet das: Je früher Sie Ihr Darlehen ablösen, desto mehr Geld sparen Sie.
Wenn Sie einen Kredit ablösen, wird der Kredit im Gesamten zurückgezahlt und endet damit vorzeitig. Manche Banken bieten auch die Möglichkeit, nur einen Teilbetrag der Restschuld vorzeitig zu tilgen. Dafür kann der Kreditnehmer freies Geld nutzen. Diese zusätzliche Zahlung wird als Sondertilgung bezeichnet – dadurch lässt sich sowohl die Laufzeit verkürzen als auch die Restschuld senken.
Beides lohnt sich, wenn Sie dadurch mehr Kreditzinsen sparen, als Sie für eine Geldanlage erzielen können. Für Sonder- und Gesamttilgungen kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen. Dabei handelt es sich um eine Gebühr der Bank.
Bei einer Umschuldung unterschreiben Sie eine sogenannte Ablösevollmacht. Dadruch bevollmächtigen Sie das neue Kreditinstitut, den offenen Kreditbetrag in Ihrem Namen an die bisherige Bank zu überweisen. Darin kann die neue Bank auch festlegen, dass ihr keine zusätzlichen Kosten entstehen. Eine eventuell anfallende Vorfälligkeitsentschädigung tragen Sie selbst.
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