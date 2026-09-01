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Was ist eine Kreditablösung?

  • Wenn Sie einen Kredit ablösen und umschulden, wird ein bestehender Kredit durch einen neuen ersetzt. Dafür nehmen Sie meist einen Kredit bei einer anderen Bank auf.
  • Eine Kreditablösung bietet neben möglichen günstigeren Konditionen wie Zinsvorteilen weitere Pluspunkte: Sie können die monatliche Rate neu festlegen, Ordnung in Ihre Finanzen bringen oder bei Bedarf zusätzlichen Finanzierungsspielraum schaffen.
  • Durch die vorzeitige Rückzahlung kann die Bank eine Entschädigung verlangen. Um Ihr Einsparpotenzial zu berechnen, vergleichen Sie diese möglichen Kosten mit der Ersparnis durch die Zinsen. Unser Rechner hilft Ihnen, das Potenzial einer Umschuldung herauszufinden.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie kann ich meinen Kredit ablösen?

Bestehenden Kredit prüfen

Prüfen Sie die Konditionen Ihres Kredits bei der alten Bank, vor allem Laufzeit, Monatsrate, Restbetrag und effektiven Jahreszins. Achten Sie außerdem darauf, ob eine kostenlose Gesamttilgung möglich ist oder eine Vorfälligkeitsentschädigung anfällt.

Konditionen vergleichen

Vergleichen Sie über CHECK24 verschiedene Angebote, um einen günstigen Umschuldungskredit zu finden. Geben Sie dafür die Restschuld und für günstigere Zinsen den Verwendungszweck „Umschuldung“an.

Kredit ablösen

Haben Sie ein passendes Angebot gefunden, schließen Sie den Kredit im CHECK24 Kreditcenter ab. Mit der Ablösevollmacht übernimmt die neue Bank alle Formalitäten und löst den Altkredit zum gewünschten Datum ab.

Wann lohnt sich eine Kreditablösung?

In diesem Video erfahren Sie, wann sich die Kreditablösung trotz Vorfälligkeitsgebühr für Sie lohnt und wo Sie alle wichtigen Nummern für die Ablösung Ihres alten Kredits finden:

  • Eine Kreditablösung kann sich bei frei verfügbarem Geld lohnen, wenn die Kreditzinsen höher sind als mögliche Anlagezinsen.
  • Mehrere teure Kredite (Null-Prozent-Finanzierungen, Kreditkarten-Kredite oder Dispositionskredite) lassen sich durch eine Umschuldung bündeln und durch einen günstigeren Kredit ersetzen.
  • Eine Umschuldung ermöglicht es, Laufzeit und Rate an die aktuelle finanzielle Situation anzupassen und bei niedrigeren Zinsen schneller schuldenfrei zu werden.
  • Durch das Zusammenlegen mehrerer Kredite zahlen Sie nur noch eine Rate und behalten leichter den Überblick über Ihre Finanzen.
  • Weniger parallele Kredite können Ihre Bonität verbessern, da sich die Anzahl der Gläubiger und Schufa-Einträge reduziert.

Thumbnail

Beispielrechnung
Alter Kredit versus Kreditablösung

Wie viel Einsparpotenzial ein Umschuldungskredit für Sie bedeuten kann, zeigt das folgende Rechenbeispiel. Der abzulösende Restkreditbetrag beläuft sich auf 12.137 Euro

Bestehender Kredit Ablösekredit
Zinssatz  9 % 4,5 %
(Rest)-Laufzeit 48 Monate 48 Monate
monatliche Rate 300 € 276,26 €
Kreditkosten 14.400 € 13.260 €
Gesamtkosten 2.568 € 1.498 €
Ersparnis 1.140 €*

* Berechnung der Ersparnis ohne Vorfälligkeitsentschädigung

In diesem Fall lässt sich durch eine Kreditablösung 1.140 € einsparen und gleichzeitig die Höhe der monatlichen Raten um 24 € senken.

CHECK24 Tipp

Kredite ablösen: Rechner

Kredit ablösen, ja oder nein? Ob sich das lohnt, können Sie ganz einfach mit dem CHECK24 Umschuldungs-Potenzialrechner herausfinden. Sie können auch Ihr Sparpotenzial berechnen, wenn Sie mehrere Kredite zu einem neuen Kredit zusammenfassen möchten. Dafür benötigen Sie mehrere Daten, wie die Zinssätze, die Restlaufzeiten der Kredite und die Raten, die sie für die alten Darlehen bezahlen.

Kosten im Überblick:
Vorfälligkeitsentschädigung bei Kreditablöse

Die Bank kann eine Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Kreditablösung verlangen. Diese gleicht entgangene Zinseinnahmen aus und fällt unabhängig davon an, ob Sie den Kredit aus eigenen Mitteln oder durch einen neuen Kredit tilgen.

Die Höhe ist gesetzlich begrenzt:

  • max. 1 Prozent der Restschuld bei mehr als 12 Monaten Restlaufzeit
  • max. 0,5 % der Restschuld bei weniger als 12 Monaten Restlaufzeit

Lösen Sie Ihren Kredit vor Ablauf ab, sind Gebühren darüber hinaus nicht erlaubt. 

Beispiel 1 Beispiel 2
Abgelöster Betrag 10.000 € 15.000 €
Ausstehende Monatsraten 11 24
Vorfälligkeitsentschädigung
höchstens
 50 € (0,5 %) 150 € (1,0 %)
CHECK24 Hinweis

Achten Sie im Kreditvertrag darauf, dass die Bank bei einer Kreditablöse keine Kosten und Gebühren für eine vorzeitige Gesamttilgung verlangt. So halten Sie sich für die Zukunft die Möglichkeit offen, einen zu teuer gewordenen Ratenkredit durch einen zinsgünstigeren abzulösen. Und zwar kostenlos.

Umschuldungsrechner:
Berechnen Sie ihr persönliches Sparpotenzial

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Verwendungszweck angeben

Möchten Sie einen oder mehrere Kredite per Umschuldung ablösen, geben Sie den entsprechenden Verwendungszweck an. So vermeiden Sie, dass Banken Ihre Kreditanfrage als zusätzliche Verschuldung werten und lehnen eine Umschuldung seltener ab.

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Häufige Fragen
zum Ablösen von Krediten

Kann ich jeden Kredit vorzeitig ablösen?

Ja. Sie können jeden gewöhnlichen Verbraucherkredit vorzeitig kündigen und ablösen. Das gilt sowohl für Darlehen zur freien Verwendung als auch mit Zweckbindung, wie etwa Auto- oder Modernisierungskredite. Auch Ratenzahlungen, die Sie im Elektronikgeschäft oder Möbelhaus abgeschlossen haben, fallen unter diese Regelung und können abgelöst werden. 

Welche Voraussetzungen gelten? 

Für eine Umschuldung gelten in der Regel folgende Voraussetzungen:

  • ausreichende Kreditwürdigkeit für den neuen Kredit
  • regelmäßig und meist unbefristet Anstellung
  • Wohnsitz und Girokonto in Deutschland
  • Daten und Unterlagen des bestehenden Kredits
  • unterschriebene Erlaubnis zur Ablösung durch die neue Bank

Macht es Sinn, einen Kredit vorzeitig abzulösen?

Wenn die Zinsersparnis höher ist als die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung, lohnt es sich die restliche Kreditsumme umzuschulden. Eine Umschuldung ist auch dann sinnvoll, wenn Sie Ordnung in Ihre Finanzen bringen wollen. Legen Sie mehrere Kredite zu einem zusammen, verbessert sich zudem Ihre Bonität.

Wann kann ein Darlehen vorzeitig umgeschuldet werden?

Grundsätzlich ist die vorzeitige Ablösung eines Ratenkredits jederzeit möglich. Ihre Bank kann allerdings eine Kündigungsfrist von bis zu einem Monat festlegen. Zur Ermittlung der genauen Restschuld, sollten Sie sich daher im Vorfeld bei Ihrer Bank über den möglichen Zeitpunkt der Kreditablöse erkundigen.

Was passiert mit der Restschuldversicherung bei der Kreditablöse?

Sobald Sie Ihren Kredit umschulden und die versicherte Restschuld nicht mehr besteht, haben Sie ein Sonderkündigungsrecht für Ihre Restschuldversicherung. In einigen Fällen übernimmt Ihre neue Bank die Kündigung der Versicherung. Wenn Sie das neue Darlehen absichern möchten, müssen Sie eine neue Restschuldversicherung abschließen.

Lohnt es sich, den Dispokredit durch einen Ratenkredit abzulösen?

Eine Umschuldung lohnt sich, vor allem dann, wenn Sie Ihr Girokonto regelmäßig oder dauerhaft überziehen. Die Zinsen von Ratenkrediten sind deutlich günstiger als der Dispozins. Durch die Umschuldung sparen Sie viel Geld. Ein weiterer Vorteil besteht in der planmäßigen Rückzahlung. Anders als beim Dispokredit wissen Sie beim Ratenkredit immer genau, wie hoch die Raten sind und wann der Betrag komplett beglichen ist.

Bekomme ich die Zinsen zurück, wenn ich einen Kredit ablöse?

Die Zinsen, die Sie für Ihren Kredit bereits bezahlt haben, bekommen Sie bei der Ablöse nicht zurück. Sie sparen sich nur die Zinsen, die in der Zukunft anfallen würden. Für Sie bedeutet das: Je früher Sie Ihr Darlehen ablösen, desto mehr Geld sparen Sie.

Was ist der Unterschied zwischen Kreditablösung und Sondertilgung?

Wenn Sie einen Kredit ablösen, wird der Kredit im Gesamten zurückgezahlt und endet damit vorzeitig. Manche Banken bieten auch die Möglichkeit, nur einen Teilbetrag der Restschuld vorzeitig zu tilgen. Dafür kann der Kreditnehmer freies Geld nutzen. Diese zusätzliche Zahlung wird als Sondertilgung bezeichnet – dadurch lässt sich sowohl die Laufzeit verkürzen als auch die Restschuld senken. 

Beides lohnt sich, wenn Sie dadurch mehr Kreditzinsen sparen, als Sie für eine Geldanlage erzielen können. Für Sonder- und Gesamttilgungen kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen. Dabei handelt es sich um eine Gebühr der Bank.

Was ist eine Ablösebescheinigung?

Bei einer Umschuldung unterschreiben Sie eine sogenannte Ablösevollmacht. Dadruch bevollmächtigen Sie das neue Kreditinstitut, den offenen Kreditbetrag in Ihrem Namen an die bisherige Bank zu überweisen. Darin kann die neue Bank auch festlegen, dass ihr keine zusätzlichen Kosten entstehen. Eine eventuell anfallende Vorfälligkeitsentschädigung tragen Sie selbst. 

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