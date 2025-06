Vorfälligkeitsentschädigung bei Kündigung des Festgeldkontos

Eine weitere Situation, in der eine Vorfälligkeitsentschädigung von der Bank veranschlagt werden kann, ist bei der Kündigung einer Festgeldanlage. Bei Festgeld ist für die Dauer des Anlagezeitraums keine Kündigung vorgesehen und nur in Ausnahmesituationen auf Kulanz der Bank möglich. Stimmt sie dem zu, kann sie dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Höhe legt jede Bank selbst fest. Alternativ zahlt sie die bis dahin fälligen Zinsen nicht oder nicht in voller Höhe aus.