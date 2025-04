Festgeld vorzeitig kündigen

Vorzeitige Festgeld-Kündigung: Darum ist sie nicht vorgesehen

Beim Festgeld einigen sich Bank und Anleger auf einen festen Zeitraum, in dem die Bank mit dem Geld arbeiten kann. Für die Planungssicherheit, die sie damit erhält, gewährt sie dem Kunden meist bessere Zinsen als bei Produkten, auf die er täglich Zugriff hat. Zudem kann er mit einem gleichbleibenden Zinssatz für den Anlagezeitraum rechnen, der jährlich oder am Ende der Laufzeit ausgezahlt wird. So ist sicher, wie viel Zinsertrag der Anleger erwarten kann und er ist nicht von einem schwankenden Finanzmarkt abhängig. Diese gegenseitige Abmachung funktioniert, weil beide Seiten genau wissen, womit sie rechnen können. Deshalb ist eine Kündigung des Festgelds nicht vorgesehen.