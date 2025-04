Geldanlage für Rentner

Anlagestrategie für Geldanlagen im hohen Alter

Das folgende fiktive Beispiel zeigt eine mögliche Anlagestrategie für über 60-Jährige auf. Es zielt darauf ab, Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit des Geldes bestmöglich zu kombinieren.

Frau Maier möchte 80.000 Euro aus ihrer Lebensversicherung anlegen, um Ihre Rente um 200 Euro monatlich aufzustocken.

Frau Maier geht in fünf Jahren in Rente. Für wiederum die ersten fünf Rentenjahre benötigt sie 12.000 Euro, um ihr monatliches Renteneinkommen wie gewünscht aufzubessern und ihren Lebensstandard zu halten. Diese 12.000 Euro will Frau Maier so sicher wie möglich anlegen und entscheidet sich für ein Festgeld. Damit sind die ersten Ruhestandsjahre bereits vor dem Renteneintritt finanziell abgesichert.Auf einem zusätzlichen Tagesgeldkonto verwahrt Frau Maier 9.000 als flexibel verfügbare Geldreserve. Diesen Anlagebetrag leitet sie von der Empfehlung ab, etwa drei Netto-Monatsgehälter als Tagesgeld auszulagern. Insgesamt sind in Frau Maiers Strategie nun 21.000 Euro angelegt.

Für die übrigen 59.000 Euro hat Frau Maier einen Anlagehorizont von zehn Jahren. Dieses freie Vermögen investiert sie in ETFs bzw. Aktien. Das Gesamtrisiko schätzt sie hier als moderat ein. Nach zehn Jahren entnimmt sie dem Depot 12.000 Euro und legt dieses wieder auf ihrem Festgeldkonto an. Das übrige Geld bleibt im Depot.