Ihr Quellensteuer-Guide: Alles, was wirklich wichtig ist

Was ist die Quellensteuer? Definition und Grundprinzip der Quellensteuer

Bei der Quellensteuer handelt es sich um eine Steuer auf Kapitaleinkünfte, die direkt an der Quelle erhoben wird. Darunter fällt zum Beispiel auch die Lohnsteuer. In dem Land, in dem Erträge wie Gehalt, Zinsen oder Dividenden erwirtschaftet werden, werden somit auch die Steuern einbehalten. Im Normalfall werden die Steuern vor der Auszahlung des Kapitalertrags an das zuständige Finanzamt abgeführt. Den Steuersatz kann dabei jedes Land individuell festlegen. Die Quellensteuer stellt sicher, dass Steuereinnahmen dort generiert werden, wo auch die Einkünfte erwirtschaftet werden, auch wenn der Anleger nicht im Anlageland ansässig, sondern woanders steuerpflichtig ist.