Deutschlands größter Kreditvergleich

Unterlagen übermitteln, legitimieren und Kredit erhalten

Um den Kredit verbindlich abzuschließen, erhalten Sie den Vertrag digital und wahlweise zusätzlich per Post. Für den Nachweis Ihrer Identität, der für den Abschluss eines Darlehens notwendig ist, können Sie bequem zu Hause das Videoident-Verfahren durchführen oder sich per Postident-Verfahren in einer Postfiliale ausweisen. Benötigte Unterlagen reichen Sie wahlweise per Upload oder per Post ein.

Bei Krediten mit volldigitalem Abschluss weisen Sie sich immer per Videotelefonat aus und unterschreiben den Vertrag online. Die Unterlagen können Sie abfotografieren und digital einreichen. Achten Sie dabei auf eine gute Lesbarkeit.

Sobald Sie diese Schritte durchgeführt haben, erfolgt die zweite Kreditprüfung durch die Bank. Verläuft sie erfolgreich, wird Ihr Kredit meist innerhalb von zwei bis fünf Werktagen auf Ihr Girokonto ausgezahlt. Bei einem Kredit mit Sofortauszahlung entfällt die zweite Kreditprüfung und Sie erhalten das Geld spätestens am nächsten Bankarbeitstag.