Konditionen vor der Kreditaufnahme vergleichen

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Kreditkonditionen vergleichen

Kreditkonditionen vergleichen

Worauf sollte ich bei einem Kreditvergleich achten?

Beim Vergleich von Krediten spielen die Kreditkonditionen eine entscheidende Rolle, was die Gesamtkosten der Finanzierung angeht, aber auch wie flexibel sich der Kredit gestaltet. Die Konditionen definieren die Details eines Kredits wie Kredithöhe, Laufzeit sowie die Modalitäten zur Tilgung. Kostenlose Sondertilgungen oder die Möglichkeit zu Ratenpausen sind ebenfalls typische Kreditkonditionen, auf die Sie achten sollten. Was die Kosten eines Darlehens betrifft, ist die Höhe des Zinssatzes ausschlaggebend. Achten Sie deshalb auf …
  • … den effektiven Jahreszins: Er gibt die Gesamtkosten an, die für den Kredit anfallen. Bei nicht personalisierten Angeboten wird Ihnen zudem der zweidrittel Zins angezeigt. Er gibt an, welchen Zinssatz zwei Drittel der Kunden tatsächlich erhalten. Er ist aussagekräftiger als die Zinsen, mit denen teilweise geworben wird, da diese meist nur Kreditnehmer mit sehr guter Bonität bekommen.
  • … Flexibilität während der Kreditlaufzeit: Sondertilgungen oder eine vorzeitig Gesamttilgung können Ihnen Zinskosten einsparen. Je nach Vertrag können dafür jedoch Kosten entstehen. Achten Sie deshalb darauf, ob diese Optionen kostenfrei angeboten werden. Auch eine Ratenanpassung kann sinnvoll sein, falls Sie im Laufe der Zeit mehr oder weniger Geld zur Verfügung haben.
  • ... die Höhe der Rate: Diese sollte immer in Ihr Budget passen. Mit einer Haushaltsrechnung können Sie ermitteln, wie viel Ihnen im Monat zur Verfügung steht. Daran sollte sich letztendlich auch die Höhe des Kreditbetrags orientieren.
  • … einen Schufa-neutralen Vergleich: Bei Vergleichsportalen wird zunächst eine Konditionenanfrage gestellt, die Ihren Schufa-Score nicht belastet. So können Sie so viele Angebote wie nötig vergleichen und sich in Ruhe für das beste entscheiden.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Unterschiede zwischen effektivem Jahreszins und Sollzins

Effektiver Jahreszins

Der effektive Jahreszins ist der wichtigste Faktor bei den Kreditkonditionen. Er bestimmt die tatsächlichen Kosten des Darlehens und ist der beste Vergleichswert bei unterschiedlichen Kreditangeboten. Im effektiven Jahreszins sind beispielsweise auch die Vermittlungsprovisionen von Kreditvermittlern enthalten. Bearbeitungsgebühren dürfen nicht im effektiven Jahreszins enthalten sein, denn sie sind seit 2014 unzulässig.

Sollzins

Der Sollzins ist allgemeiner Begriff für Kredit- oder Darlehenszinsen. Vereinfacht ausgedrückt beschreibt der Sollzins die Gebühr für geliehenes Geld von einer Bank für einen bestimmten Zeitraum. Bei einem Ratenkredit zeigt der Sollzins an, wie viel Geld für einen Kredit netto fällig ist – also ohne Nebenkosten. Der Sollzins ist auch unter dem Begriff Nominalzins bekannt, der aber seit Inkrafttreten der Verbraucherkreditrichtlinie 2010 als veraltet gilt.

Welche Faktoren beeinflussen die Kreditkonditionen?
4 Tipps

Die Kreditkonditionen werden von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum einen spielt Ihre finanzielle und berufliche Situation eine Rolle, zum anderen können Sie aktiv Einfluss nehmen, indem Sie Angebote vergleichen, Ihre Bonität stärken und Ihr Vorhaben gegenüber der Bank konkretisieren.

Kreditangebote vergleichen

Wer Angebote für einen Kredit bei verschiedenen Banken einholt, zahlt weniger Zinsen. Mit einem Online Kreditvergleich von CHECK24 erhalten Kreditsuchende den besten Marktüberblick und erhöhen ihre Chancen deutlich, immer die besten Kreditkonditionen zu erhalten.

Auf den eigenen Schufa-Score achten

Jede Bank holt sich vor der Kreditvergabe Informationen bei der Auskunftei Schufa ein. So beurteilen sie die Kreditwürdigkeit und lassen diesen Wert in die Entscheidung zur Kreditvergabe einfließen. Langwierige Zahlungsrückstände und Mahnverfahren verschlechtern den Schufa-Score erheblich. Wer die besten Kreditkonditionen erhalten möchte, sollte deshalb den eigenen Schufa-Score positiv gestalten.

Den richtigen Verwendungszweck angeben

In der Regel sind Kredite zur freien Verwendung etwas teurer, als mit einem speziellen Verwendungszweck. Weiß man bereits, wofür das geliehene Geld verwendet wird, kann das die Kreditkonditionen verbessern. Bestes Beispiel ist der Autokredit. Hier dient das finanzierte Auto der Bank als Sicherheit und sie vergibt den Kredit deshalb zu einem günstigeren Zinssatz.

Die Haushaltsrechnung verbessern

Der wichtigste Faktor für Banken bei der Kreditvergabe ist die Haushaltsrechnung. Also was beim Kreditnehmer am Ende des Monats von seinem Einkommen übrig bleibt, zieht man alle laufenden Kosten ab. Je höher dieser Betrag, desto höhere Summen sind auch finanzierbar. Die Bank gewährt ein Darlehen für hohe Summen eher zu günstigen Kreditkonditionen. Mit einem zweiten Kreditnehmer kann man seine Haushaltsrechnung verbessern. Das Gehalt der zweiten Person fließt in die Rechnung mit ein und erhöht die Bonität. Allerdings haftet der zweite Kreditnehmer auch gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Rückzahlung.

So funktioniert's: Ihre persönlichen Kreditkonditionen in 3 Schritten

Konditionsanfrage stellen

Um einen Überblick über aktuelle Kreditzinsen zu erhalten, geben Sie einfach den gewünschten Kreditbetrag, die Laufzeit und den Verwendungszweck sowie einige Angaben zu Ihrer Person an. Stellen Sie über den Kreditvergleich von CHECK24 eine unverbindliche Anfrage an Banken und Kreditvermittler, um den günstigsten Zinssatz zu finden.

Kredit Zinssatz vergleichen

Auf Basis Ihrer Angaben entscheiden Banken, zu welchem Zinssatz sie den Kredit vergeben. In nur wenigen Sekunden erhalten Sie bereits erste Kreditangebote und können die Zinsen der Anbieter vergleichen. Zusätzlich setzt sich Ihr persönlicher Kreditexperte telefonisch mit Ihnen in Verbindung, um noch offene Fragen zu beantworten und Ihre Kreditangebote zu optimieren.

Kredit beantragen & Geld erhalten

Das beste Kreditangebot können Sie komplett digital direkt über den Vergleich abschließen. Verbinden Sie dafür während des Kreditantrags Ihr Bankkonto und laden Sie benötigte Unterlagen einfach hoch. Betätigen Sie Ihre Identität mittels VideoIdent oder Online-Legitimation und unterschreiben anschließend den Antrag per digitaler Unterschrift. Nach der Genehmigung durch die Bank erhalten Sie das Geld in nur wenigen Tagen auf Ihr Konto.

CHECK24 Tipp

Damit die Beantragung Ihres Kredits reibungslos verläuft, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Unser Experte gibt Ihnen wertvolle Tipps, welche Daten Sie nochmal genau unter die Lupe nehmen sollten oder wie Sie zum Beispiel trotz befristeter Anstellung einen Kredit bekommen.

Vergleichen Sie unverbindlich Kredite:

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Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise

Das sind wichtige Begriffe der Kreditkonditionen

Bonitätsabhängige Zinsen

Bei bonitätsabhängigen Zinsen entscheidet die Bank anhand der Kreditwürdigkeit, ob und zu welchen Konditionen sie den Kredit vergibt. Bei Kreditangeboten mit einer solchen Verzinsung wird eine Zinsspanne angegeben und Kreditkunden erhalten einen individuellen Zinssatz.

Ratenpause

Die Ratenpause erlaubt es dem Kreditnehmer, die Rückzahlung des Darlehens zu pausieren. Auch diese Option muss in den Kreditkonditionen vereinbart sein und im Vorfeld an die Bank gemeldet werden. Eine ausgesetzte Rückzahlung des Kredits verschlechtert sonst den eigenen Schufa-Score.

Sondertilgung

Ist die Möglichkeit der kostenlosen Sondertilgung in den Kreditkonditionen vereinbart, können Kreditnehmer einen Teil ihrer Restschuld über die Monatsrate hinaus an die Bank zurückzahlen. Wer beispielsweise in naher Zukunft eine Sonderzahlung vom Arbeitgeber erwartet oder eine Erbschaft, kann bereits im Vorfeld auf diese Option beim Kredit setzen.

Nettodarlehensbetrag & Gesamtkreditbetrag

Der Nettodarlehensbetrag bei einem Ratenkredit ist der tatsächliche Betrag, den Kreditnehmer von der Bank oder dem Kreditgeber leihen, abzüglich aller Gebühren und Kosten. Dieser Betrag wird auch als Auszahlungsbetrag oder Nettokreditbetrag bezeichnet. Es ist wichtig zu beachten, dass der Nettodarlehensbetrag nicht der Gesamtbetrag ist. Dieser Gesamtbetrag umfasst auch die Zinsen, die während des Kreditzeitraums auf den Nettodarlehensbetrag anfallen.

Zwei-Drittel-Zins

Der Zwei-Drittel-Zins (auch: 2/3-Zins) gibt an, welchen Zinssatz zwei Drittel der Kreditnehmer erhalten. Die Bank muss mindestens zwei von drei Kunden den Kredit zu diesem Zinssatz oder zu einem günstigeren Zinssatz gewähren. Das ist im Verbrauchkreditgesetz festgelegt und der Zwei-Drittel-Zins muss in jedem bonitätsabhängigen Kreditangebot angegeben werden.

Fazit zu den Kreditkonditionen

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kreditkonditionen bei der Aufnahme eines Kredits von großer Bedeutung sind. Die Konditionen umfassen alle Bedingungen von der Kreditaufnahme bis hin zur Rückzahlung. Besonders der effektive Jahreszins ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des Kreditangebots, da er die tatsächlichen Kosten des Darlehens angibt.

Um die besten Kreditkonditionen zu erhalten, empfiehlt es sich, Kreditangebote zu vergleichen, den eigenen Schufa-Score zu verbessern, den richtigen Verwendungszweck anzugeben und die Haushaltsrechnung zu optimieren. Eine Konditionsanfrage über den CHECK24 Kreditvergleich hilft, die günstigsten Kreditangebote zu finden.

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Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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