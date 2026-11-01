Konditionen vor der Kreditaufnahme vergleichen

Die Haushaltsrechnung verbessern

Der wichtigste Faktor für Banken bei der Kreditvergabe ist die Haushaltsrechnung. Also was beim Kreditnehmer am Ende des Monats von seinem Einkommen übrig bleibt, zieht man alle laufenden Kosten ab. Je höher dieser Betrag, desto höhere Summen sind auch finanzierbar. Die Bank gewährt ein Darlehen für hohe Summen eher zu günstigen Kreditkonditionen. Mit einem zweiten Kreditnehmer kann man seine Haushaltsrechnung verbessern. Das Gehalt der zweiten Person fließt in die Rechnung mit ein und erhöht die Bonität. Allerdings haftet der zweite Kreditnehmer auch gesamtschuldnerisch für die ordnungsgemäße Rückzahlung.