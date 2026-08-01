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Verwendungszweck für den Kredit

Verwendungszweck bei Krediten

Banken bieten Kredite in zahlreichen Varianten und zu unterschiedlichen Konditionen an. Über den Verwendungszweck gibt der Kreditnehmer dem Kreditinstitut Auskunft darüber, wofür er oder sie das Geld verwendet. Man wählt zwischen einem Kredit ohne spezifischem Verwendungszweck oder einem Kredit mit Verwendungszweck. Erfahren Sie, für was Verbraucher Kredite am häufigsten benötigen und warum es sinnvoll ist, einen Verwendungszweck anzugeben.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Warum soll ich den Kredit-Verwendungszweck angeben?

In diesem Video erfahren Sie in wenigen Minuten, warum es für Sie sinnvoll ist, den Kredit-Verwendungszweck anzugeben. Banken machen Ihnen teils viel bessere Angebote, wenn Sie wissen, wofür Sie das Geld einsetzen wollen. Mehr dazu im Video:

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Kredite ohne Verwendungszweck

Bei einem Kredit zur freien Verwendung kann der Kreditnehmer das Geld beliebig für jeden Anschaffungswunsch verwenden. Beispielsweise für eine Urlaubsreise, neue Möbel oder auch zum Ausgleich finanzieller Engpässe wie zum Beispiel die teure Tierarztrechnung oder die Autoreparatur. Um einen Kredit zu erhalten, gelten die folgenden Voraussetzungen:

  • Volljährigkeit
  • Hauptwohnsitz in Deutschland
  • Deutsche Bankverbindung
  • Festes, geregeltes Einkommen
  • Gute Bonität
  • Positiver Schufa-Score
Ein geregeltes Einkommen und eine gute Bonität sind Faktoren, die den persönlichen Zinssatz maßgeblich beeinflussen. Hinzu kommen spezifische bankinterne Kriterien wie beispielsweise Beruf, Familienstand, Unterhaltsverpflichtungen und auch bestehende Darlehen.

Tipp: Wenn Sie sich bei verschiedenen Banken über Konditionen informieren, achten Sie darauf, dass die Geldhäuser Ihre Kreditwürdigkeit bei der Schufa zunächst nur unter dem Merkmal "Anfrage Kreditkonditionen“ prüfen. Der Schufa-Score kann sich durch mehrere „Kreditanfragen“ verschlechtern. Der CHECK24 Kreditvergleich behandelt alle Anfragen Schufa-neutral, das heißt, der Auskunftei wird ausschließlich das neutrale Merkmal „Konditionsanfrage“ übermittelt.

Kredite mit Verwendungszweck

Kredite werden beispielsweise für finanzielle Aufwendungen rund um Haus und Garten, Umschuldung, Auto und Motorrad aber auch Aus- und Weiterbildung sowie Feierlichkeiten und besondere Anlässe verwendet. Banken und Vermittler vergeben Kredite mit Verwendungszweck sowohl zweckgebunden als auch nicht zweckgebunden. Die Angabe des Verwendungszweckes ist sinnvoll und immer zu empfehlen, insofern der Kreditnehmer weiß und der Bank mitteilen möchte, wofür er das Geld einsetzen möchte. Die Bank nutzt bei zweckgebundenen Krediten, zum Beispiel das Auto bei einem Autokredit oder das Haus bei einem Immobilienkredit als Sicherheit, durch die sich die Bank gegen Zahlungsausfälle des Kreditnehmers schützt. Das erhöht die Vergabewahrscheinlichkeit und bietet in der Regel auch einen niedrigeren Zinssatz als frei verwendbare Darlehen.

Die häufigsten Kredit-Verwendungszwecke

Modernisierungskredit

modernisierungskredit

Bei einigen Kreditinstituten gibt es spezielle Wohnkredite oder Kredite für Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Darlehen mit Verwendungszweck „Modernisierung“ richten sich an Immobilieneigentümer. Durch eine Modernisierung steigt der Wert einer Immobilie und führt somit zu niedrigeren Zinsen. Eine freie Grundschuld kann zudem als Sicherheit für die Bank gelten. Alternativ besteht die Möglichkeit, einen Ratenkredit zur „freien Verwendung“ zu wählen.

Baufinanzierung/Immobilienkredit

verwendungszweck-immobilienkredit-baufinanzierung

Immobilienkredite vergeben Banken in der Regel für den Kauf oder Bau einer Wohnung oder eines Hauses. Durch Angabe des Verwendungszwecks erkennt die Bank, dass das Geld für die Anschaffung einer neuen Immobilie genutzt werden soll. Das Verlustrisiko ist für sie deshalb sehr gering, da sie das finanzierte Objekt als Sicherheit nutzt. Da es sich bei einem Immobilienkredit um ein zweckgebundenes Darlehen handelt, kann der Kreditnehmer über das geliehene Geld nicht frei verfügen.

Autokredit

kredit-verwendungszweck-auto

Sollten Sie etwa ein Fahrzeug finanzieren wollen, bietet ein zweckgebundener Autokredit meist die besten Konditionen. Einen Verwendungszweck „Neufahrzeug“ oder „Gebrauchtwagen“ können Sie auch für dessen Reparatur, die Umrüstung oder den Umbau einsetzen. Auch ein „Motorrad“ oder einen Caravan können Sie mit diesen Verwendungszwecken erwerben. Ob die Bank vom Kreditnehmer die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) als Sicherheit verlangt, hängt vom jeweiligen Institut ab.

Einrichtung/Möbel

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Grundsätzlich können Einrichtungsgegenstände und Möbel über eine unabhängige Bank, aber auch über den Händler selbst finanziert werden. Die Finanzierung über eine Bank bietet den Vorteil, dass diese frei wählbar ist und dadurch wesentlich günstigere Konditionen möglich sind als über den Händler. Einige Banken bieten für Ratenkredite mit Verwendungszweck „Einrichtung/Möbel“ auch kostenlose Ratenpausen oder Sondertilgungsmöglichkeiten an.

PC/Audio/Video

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Für das neue Tablet oder den neuen PC bietet der Minikredit oder Kleinkredit die beste Alternative. Wählen Sie dafür den Verwendungszweck „PC/Audio/Video“. Die Wahl eines Dispokredites, also die Überziehung des Girokontos und die Finanzierung über den Händler ist aufgrund der hohen Zinskosten nicht zu empfehlen.

Reise

urlaubskredit

Urlaubskredite, die über den Verwendungszweck „Reise" abgeschlossen werden können sind klassische Ratenkredite, die nicht zweckgebunden sind. Der Kreditnehmer entscheidet selbst, ob er das Geld für Flugbuchungen, Unterkunft oder Verpflegung einsetzt. Die Bank überweist den Kreditbetrag in einer Summe auf das Bankkonto des Antragstellers. Die Rückzahlung erfolgt in monatlichen Raten innerhalb einer festgelegten Laufzeit.

Umschuldung/Kredit ablösen/Ausgleich Dispo

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Bei der Umschuldung ist der Verwendungszweck entscheidend. Durch Angabe des Verwendungszwecks „Umschuldung“ erhält die Bank die maßgebende Information, dass keine Neuverschuldung stattfindet. Eine Umschuldung ist immer zweckgebunden. Ein bestehendes Darlehen lösen Sie dabei durch einen neuen, günstigeren Kredit ab. Das spart Zinsen und bietet die Möglichkeit, die Monatsraten anzupassen.

Hochzeitskredit

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Mit einem Hochzeitskredit können Paare finanziellen Engpässen bei der Eheschließung entgegenwirken. Solche Darlehen gibt es in Form eines gewöhnlichen Ratenkredits mit dem Verwendungszweck „Freie Verwendung“. Wer sich für eine Finanzspritze für die Hochzeit entscheidet sollte auf eine kostenlose Sondertilgungsoption achten. So ist es möglich, mit Geldgeschenken das Darlehen direkt ein Stück weit wieder abzubezahlen und so schneller mit der Rückzahlung fertig zu sein.

Studienkredit

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Mit einem Studienkredit können Bildungshungrige das Studium oder die Weiterbildung finanzieren. Hierfür gibt es inzwischen verschiedene private, staatliche, regionale und sogar fachgebundene Anbieter. Studierende können auch einen gewöhnlichen Ratenkredit aufnehmen und einen Kredit zur „Freie Verwendung“ suchen und die Konditionen verschiedener Banken miteinander vergleichen. Ein weiterer Vorteil eines freien Kredits ist, dass das Geld flexibel verwendet werden kann.

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Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
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(Energetische) Modernisierung
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Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise

Vor- und Nachteile der Angabe von Kredit-Verwendungszwecken

Vorteile

  • Höhere Vergabewahrscheinlichkeit des Kredits, da die Bank das Auto oder die Immobilie als Sicherheit einsetzen kann
  • Meist günstigere Kreditkonditionen und somit günstigere Kosten

Nachteile

  • Verwendungszwecke müssen teilweise nachgewiesen werden
  • Erworbener Gegenstand dient der Bank in vielen Fällen als Sicherheit und ist pfändbar, wenn der Kredit nicht wie vereinbart zurückgezahlt wird

Häufige Fragen zu Verwendungszwecken bei Krediten

Welche Kredite sind zweckgebunden?

Autokredite, Baufinanzierungen oder Immobilienkredite und Umschuldungskredite sind immer zweckgebunden.

Wie viel Kredit bekommt man zur freien Verfügung?

Die Höhe des Kredits zur freien Verfügung unterscheidet sich von Bank zu Bank und hängt maßgeblich von der persönlichen finanziellen Situation des Antragsstellers ab. Die Spanne liegt bei Beträgen von 500 € bis in manchen Fällen 100.000 €. Da jede Bank nach unterschiedlichen Kriterien bewertet, lohnt sich immer ein Kreditvergleich.

Fazit: Ist die Angabe des Verwendungszweckes sinnvoll?

Es lohnt sich immer, einen Verwendungszweck anzugeben. Er beeinflusst die Wahrscheinlichkeit den Kredit zu erhalten und die Höhe des Zinssatzes. Die Bank kann das mögliche Ausfallrisiko besser bewerten, da sie weiß, wofür das aufgenommene Geld eingesetzt wird.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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