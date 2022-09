Verschiedene Verwendungszwecke für Ihren Kredit

Sollten Sie etwa ein Fahrzeug finanzieren wollen, bietet ein zweckgebundener Autokredit meist die besten Konditionen. Mit diesem Darlehen können Sie neben einem Auto auch ein Motorrad oder einen Caravan erwerben. Wenn Sie das Auto mit einem Ratenkredit finanzieren, haben Sie zudem als entscheidenden Vorteil den Barzahlerrabatt auf Ihrer Seite. Wird der Kaufpreis in einer Summe vorgelegt, gewähren Autohäuser und Händler in der Regel Vergünstigungen. Somit profitieren Sie auf diesem Weg auch von einer Ersparnis.



Bei einigen Kreditinstituten gibt es auch spezielle Kredite für Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Diese Darlehen, die auch zum Erwerb von Möbel- und Einrichtungsgegenständen verwendet werden können, richten sich in der Regel richten an Immobilieneigentümer.