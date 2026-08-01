Kredite ohne Verwendungszweck

Bei einem Kredit zur freien Verwendung kann der Kreditnehmer das Geld beliebig für jeden Anschaffungswunsch verwenden. Beispielsweise für eine Urlaubsreise, neue Möbel oder auch zum Ausgleich finanzieller Engpässe wie zum Beispiel die teure Tierarztrechnung oder die Autoreparatur. Um einen Kredit zu erhalten, gelten die folgenden Voraussetzungen:

Volljährigkeit

Hauptwohnsitz in Deutschland

Deutsche Bankverbindung

Festes, geregeltes Einkommen

Gute Bonität

Positiver Schufa-Score

Ein geregeltes Einkommen und eine gute Bonität sind Faktoren, die den persönlichen Zinssatz maßgeblich beeinflussen. Hinzu kommen spezifische bankinterne Kriterien wie beispielsweise Beruf, Familienstand, Unterhaltsverpflichtungen und auch bestehende Darlehen.

Tipp: Wenn Sie sich bei verschiedenen Banken über Konditionen informieren, achten Sie darauf, dass die Geldhäuser Ihre Kreditwürdigkeit bei der Schufa zunächst nur unter dem Merkmal "Anfrage Kreditkonditionen“ prüfen. Der Schufa-Score kann sich durch mehrere „Kreditanfragen“ verschlechtern. Der CHECK24 Kreditvergleich behandelt alle Anfragen Schufa-neutral, das heißt, der Auskunftei wird ausschließlich das neutrale Merkmal „Konditionsanfrage“ übermittelt.