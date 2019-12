Autofinanzierung

Autohaus, Bank oder beide – wo erhalte ich eine Drei-Wege-Finanzierung?

Aufgrund der Rückgabeoption ist diese Fahrzeugfinanzierung praktisch nur über das Autohaus und über kaum eine händlerunabhängige Bank erhältlich.

Schlussrate, Anschlussfinanzierung, Fahrzeugrückgabe – was kostet mich diese Flexibilität?

In puncto Kosten gilt auch hier: Wer das Auto behält, der sollte im besten Fall genügend Erspartes parat haben, um die abschließende Rate zu begleichen. Andernfalls fallen für die Anschlussfinanzierung erneut Zinsen an – hier wäre ein klassischer Autokredit in den meisten Fällen die günstigere Wahl gewesen.

Auch, wer sich für die Rückgabe des Fahrzeugs entscheidet, ist nicht automatisch davor gefeit, am Ende der Finanzierung Geld in die Hand nehmen zu müssen. Ob wegen einer Schramme an der Fahrertür oder wegen zu viel gefahrener Kilometer: Wird das Auto nicht in dem gewünschten Zustand zurückgebracht und ist es weniger wert als bei Vertragsschluss veranschlagt, so muss der Fahrer dem Händler den Minderwert erstatten.