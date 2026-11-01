Kann ich den Kredit auch früher zurückzahlen?

Wie läuft die Rückzahlung eines Kredits ab?

Beispielrechnung: Ratenkredit über 10.000 Euro mit einem effektiven Jahreszins von 6 % und einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Monatsrate liegt bei rund 235 Euro. Insgesamt zahlen Sie etwa 11.300 Euro zurück – davon rund 1.300 Euro Zinsen.

Verkürzen Sie die Laufzeit, steigt die Monatsrate, die Gesamtkosten sinken jedoch deutlich. Genau deshalb lohnt es sich, die Rückzahlung vor Abschluss des Kredits sorgfältig zu berechnen und verschiedene Laufzeiten zu vergleichen.