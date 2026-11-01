Kann ich den Kredit auch früher zurückzahlen?

Bei einer Kreditrückzahlung zahlen Sie den geliehenen Betrag in regelmäßigen Raten an den Kreditgeber zurück. Die Monatsrate setzt sich in der Regel aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Ein Kredit lässt sich zudem jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen.
Bei der Kreditrückzahlung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Beim klassischen Ratenkredit zahlen Sie den Kredit in gleichbleibenden Monatsraten zurück. Daneben gibt es Sonderformen wie die Ballonfinanzierung oder das endfällige Darlehen, die vor allem bei Autofinanzierungen oder Immobilienkrediten zum Einsatz kommen.
Beim Annuitätendarlehen – der üblichen Form des Ratenkredits – bleibt die Monatsrate über die gesamte Laufzeit gleich. Das sorgt für Planungssicherheit, da Sie von Beginn an wissen, wie hoch Ihre monatliche Belastung ist und wann der Kredit vollständig zurückgezahlt ist.
Bei einer Ballonfinanzierung zahlen Sie während der Laufzeit eine vergleichsweise geringe monatliche Rate. Ein Teil der Kreditsumme wird erst am Ende in einer hohen Schlussrate fällig. Diese Form der Kreditrückzahlung wird häufig bei Autofinanzierungen genutzt.
Neben dem Annuitätendarlehen gibt es bei Immobilienkrediten weitere Rückzahlungsmodelle. Beim Tilgungsdarlehen bleibt die Tilgung konstant, während sich die monatliche Rate durch sinkende Zinsen mit der Zeit verringert. Beim endfälligen Darlehen werden während der Laufzeit nur Zinsen gezahlt, die gesamte Darlehenssumme wird erst am Ende fällig.
Wie teuer ein Kredit am Ende wird, hängt nicht nur von der Monatsrate ab. Dabei spielen vor allem drei Faktoren eine Rolle:
Beispielrechnung: Ratenkredit über 10.000 Euro mit einem effektiven Jahreszins von 6 % und einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Monatsrate liegt bei rund 235 Euro. Insgesamt zahlen Sie etwa 11.300 Euro zurück – davon rund 1.300 Euro Zinsen.
Verkürzen Sie die Laufzeit, steigt die Monatsrate, die Gesamtkosten sinken jedoch deutlich. Genau deshalb lohnt es sich, die Rückzahlung vor Abschluss des Kredits sorgfältig zu berechnen und verschiedene Laufzeiten zu vergleichen.
Ja, einen Ratenkredit können Sie grundsätzlich jederzeit vorzeitig zurückzahlen – entweder teilweise oder vollständig. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie Geld übrig haben und Zinsen sparen möchten.
Mit einer Sondertilgung zahlen Sie zusätzlich zur regulären Monatsrate einen Teil des offenen Kreditbetrags zurück. Dadurch sinkt die Restschuld schneller, was die Zinskosten reduziert. Ob und in welchem Umfang Sondertilgungen kostenlos möglich sind, ist im Kreditvertrag festgelegt. Häufig sind pro Jahr bestimmte Beträge oder Prozentsätze erlaubt. Sind keine kostenlosen Sondertilgungen vereinbart, kann der Kreditgeber eine Entschädigung verlangen.
Bei einer Gesamttilgung zahlen Sie den Kredit auf einen Schlag vollständig zurück. Das kann sich lohnen, wenn Sie zum Beispiel eine größere Geldsumme erhalten oder einen laufenden Kredit ablösen möchten.
Auch hier gilt, ist vertraglich nichts vereinbart, kann der Kreditgeber für die vollständige Ablöse ein Entgelt fordern.
Wenn Sie eine Rate nicht zahlen können, sollten Sie frühzeitig Kontakt mit dem Kreditgeber aufnehmen. Oft lassen sich Lösungen wie eine Ratenpause, Stundung oder Laufzeitverlängerung vereinbaren. Bleiben Zahlungen dauerhaft aus, drohen Mahnkosten, ein negativer Schufa-Eintrag und im schlimmsten Fall rechtliche Schritte.
Ja. Eine pünktliche Rückzahlung wirkt sich positiv auf Ihre Bonität aus. Zahlungsausfälle oder stark verzögerte Rückzahlungen können hingegen zu negativen Einträgen führen. Ein vollständig zurückgezahlter Kredit kann Ihre Kreditwürdigkeit verbessern.
Die Rückzahlungsdauer hängt von der vereinbarten Laufzeit ab. Bei Ratenkrediten liegt sie häufig zwischen 12 und 84 Monaten. Eine kürzere Laufzeit ist insgesamt günstiger, eine längere Laufzeit senkt die monatliche Belastung.
Ist die vorzeitige Rückzahlung nicht kostenlos im Vertrag geregelt, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen. Diese ist gesetzlich begrenzt und beträgt maximal 1 Prozent der Restschuld – oder 0,5 Prozent, wenn die verbleibende Laufzeit weniger als zwölf Monate beträgt.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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