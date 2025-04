Hat eine Schufa-Anfrage für die Eröffnung eines Girokontos negative Auswirkungen auf meinen Schufa-Score?

Die Eröffnung eines Girokontos wird der Schufa gemeldet und in der Akte vermerkt, was sich auf den Schufa-Score auswirken kann. Grundsätzlich wird jedes Girokonto in der Schufa-Akte vermerkt. Gehört zu einem dieser Konten eine Kreditkarte, wird dies ebenfalls gespeichert. Diese Informationen können Ihren Schufa-Score beeinflussen. Anders als bei Krediten gibt es bei Girokonten und Kreditkarten keine so genannte Konditionsanfrage.