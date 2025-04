Ausgabe einer Girocard keine Girocard verfügbar; Partnerkarte: keine Girocard verfügbar Ausgabe einer Debitkarte 0 € (virtuelle Karte; physische Karte einmalig 7,99€ Versandgebühr (Mastercard Debit oder VISA Debit)); Partnerkarte: keine Partnerkarte verfügbar Einsatz der Karten zum Bezahlen in Fremdwährung Girocard: keine Girocard verfügbar Debitkarte: 0 € Buchungen (Überweisung, Dauerauftrag, Lastschrift) 0 € / 0 € / 0 € (Echtzeitüberweisungen ebenfalls kostenlos) Bargeldauszahlung an Geldautomaten Girocard: keine Girocard verfügbar Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum) Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten in Fremdwährung Girocard: keine Girocard verfügbar Debitkarte: 0 € (5 kostenlose Abhebungen / Monat oder ein Abhebebetrag von 200€ (je nachdem, was zuerst eintritt); jede weitere Auszahlung 2%, mind. 1€ je Abhebung. Es gilt nicht der Kalendermonat, sondern ein Monat beginnt mit dem Eröffnungsdatum) Bargeldauszahlung in der Bankfiliale/ Handel am Bankschalter nicht verfügbar; im Handel bei vielen Partnern möglich (z.B. Rossmann) Bargeldeinzahlung nicht möglich Mobiles Bezahlen Apple Pay, Google Pay Sonderleistungen Ein zusätzliches Konto für unter 18 Jahre (limitierte Funktionen), Gemeinschaftskonto, Echtzeitüberweisungen an Revolut-Nutzer weltweit, Überweisungen in mehr als 29 Währungen, kostenloser Währungsumtausch(limitiert), 1 provisionsfreier Aktien-Trade mtl.