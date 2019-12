Ratenkredit

Abgesehen davon, dass wir Ihnen von verschiedenen Banken kostenfreie und unverbindliche Darlehensangebote einholen, spielt individuelle Beratung bei CHECK24 eine große Rolle: Aus diesem Grund wird jeder Kunde, der bei CHECK24 Ratenkredite vergleicht und ein unverbindliches Angebot einholt, von seinem persönlichen Finanzexperten beraten. Unsere Kundenberater stehen Ihnen sachkundig bei Ihrer Entscheidung zur Seite – per Telefon ( 089 - 24 24 11 24 ), per E-Mail an kredit@check24.de und auf Wunsch auch per Videochat . So können wir Ihnen garantieren, dass Sie nach der Angebotsoptimierung und der Telefonberatung das für Sie passendste und zudem zinsgünstigste Darlehen erhalten.

Vertrag unterschreiben und Kredit erhalten

Haben ein oder mehrere Institute Ihrer Finanzierungsanfrage vorläufig zugestimmt, erhalten Sie die Kreditanträge von uns per E-Mail. Bei Bedarf, können Sie sich die Verträge auch per Post zuschicken lassen. Zusätzlich können Sie diese in Ihrem persönlichen CHECK24 Kundenbereich herunterladen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, den aktuellen Bearbeitungsstand und all Ihre Ratenkreditanfragen einzusehen. Unterstützt Ihre Wunschbank den volldigitalen Abschluss, haben Sie die Möglichkeit, den Darlehensvertrag einfach online zu unterzeichnen. Andernfalls unterschreiben Sie ihn händisch und senden ihn der Bank postalisch zu.

Zudem benötigt die Bank von Ihnen auch einen Identitätsnachweis. Diesen können Sie wahlweise mithilfe des Videoident- oder des Postident-Verfahrens durchführen. Wichtig für einen erfolgreichen Kreditabschluss ist auch, dass Sie der Bank alle von ihr benötigten Unterlagen zukommen lassen. Hierfür können Sie den CHECK24 Dokumenten-Upload benutzen. Fotografieren oder scannen Sie einfach die Dokumente und laden sie in Ihrem persönlichen Kundenbereich hoch. Über Ihr Onlinebanking können Sie Kontoauszüge direkt einreichen. Möchten Sie diese Möglichkeiten nicht nutzen, können Sie alle benötigten Unterlagen auch ausdrucken und per Post an das Kreditinstitut schicken.

Verläuft die Prüfung Ihrer Dokumente durch die Bank erfolgreich, zahlt sie Ihnen innerhalb weniger Werktage Ihren Kredit aus. Bei einem volldigitalen Abschluss steht Ihnen das Geld bereits spätestens nach zwei Werktagen zur Verfügung.