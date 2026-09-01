Kredit bei neuer Bank umschulden

Eine weitere Möglichkeit für die Aufstockung eines Kredits ist eine Umschuldung bei einer anderen Bank. Dabei nehmen Kreditnehmer einen neuen, höheren Kredit mit dem Verwendungszweck Umschuldung auf und zahlen den Restbetrag des alten Kredits in einer Summe zurück, der Restbetrag steht zur freien Verfügung. Eine Umschuldung bietet sich vor allem dann an, wenn zum Beispiel auch ein Dispokredit abgelöst werden soll. Dann kann der Gesamtbetrag für beide Kredite verwendet werden. Je nach Laufzeit und ursprünglichem Zinssatz können durch eine Umschuldung auch Zinsen gespart werden. Entscheidend sind die Restlaufzeit und die Zinsdifferenz zwischen altem und neuem Darlehen.

Bei einer Umschuldung kann die Bank für die vorzeitige Rückzahlung des Kredits eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist gesetzlich geregelt: Läuft der Kredit noch länger als 12 Monate, darf die Bank maximal ein Prozent der Restkreditsumme verlangen. Sind weniger als 12 Monatsraten zu zahlen, darf die Gebühr nicht mehr als 0,5 Prozent der noch ausstehenden Kreditsumme betragen.