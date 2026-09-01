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Kann man einen laufenden Kredit aufstocken?

Wenn unerwartete Ausgaben anfallen oder eine Investition teurer wird als geplant, kann die Aufstockung eines laufenden Kredits eine Lösung sein. Allerdings kann ein bestehender Kredit bei der Bank nicht so einfach erhöht werden. Dazu ist ein neuer Kreditvertrag erforderlich. 

Zuletzt überarbeitet von:
Lisa Wolf, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Welche Möglichkeiten gibt es, die Kreditsumme zu erhöhen?

Um die Kreditsumme zu erhöhen, gibt es drei Möglichkeiten: Entweder direkt bei der bisherigen Bank den Kredit aufstocken, bei einer anderen Bank umschulden oder einen zusätzlichen Kredit aufnehmen. 

Kredit aufstocken bei der Kreditbank

Ein wichtiges Kriterium, um einen Kredit bei der bisherigen Bank aufzustocken, ist die aktuelle Laufzeit. Kreditgeber sperren in der Regel, dass der Kredit schon nach wenigen Monaten erhöht werden kann. Kreditnehmer müssen erst einen Teil der Kreditsumme zurückzahlen, bevor sie erneut Geld aufnehmen können.

Einen bestehenden Kredit jedoch einfach „aufstocken“ können Kunden nicht. Es wird immer ein neuer Kreditvertrag zu aktuell gültigen Konditionen abgeschlossen. Dabei findet auch eine erneute Bonitätsprüfung statt. Kreditnehmer können sich für eine Kreditaufstockung direkt an die Bank wenden oder an einen Kreditexperten von CHECK24. Diese beraten Verbraucher persönlich bei allen Fragen rund um den Kredit und suchen das beste Angebot für sie raus.

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Kredit bei neuer Bank umschulden

Eine weitere Möglichkeit für die Aufstockung eines Kredits ist eine Umschuldung bei einer anderen Bank. Dabei nehmen Kreditnehmer einen neuen, höheren Kredit mit dem Verwendungszweck Umschuldung auf und zahlen den Restbetrag des alten Kredits in einer Summe zurück, der Restbetrag steht zur freien Verfügung. Eine Umschuldung bietet sich vor allem dann an, wenn zum Beispiel auch ein Dispokredit abgelöst werden soll. Dann kann der Gesamtbetrag für beide Kredite verwendet werden. Je nach Laufzeit und ursprünglichem Zinssatz können durch eine Umschuldung auch Zinsen gespart werden. Entscheidend sind die Restlaufzeit und die Zinsdifferenz zwischen altem und neuem Darlehen.

Bei einer Umschuldung kann die Bank für die vorzeitige Rückzahlung des Kredits eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist gesetzlich geregelt: Läuft der Kredit noch länger als 12 Monate, darf die Bank maximal ein Prozent der Restkreditsumme verlangen. Sind weniger als 12 Monatsraten zu zahlen, darf die Gebühr nicht mehr als 0,5 Prozent der noch ausstehenden Kreditsumme betragen.

Zweitkredit aufnehmen

Kreditnehmer können auch einen zusätzlichen Kredit aufnehmen und fortan beide Darlehen mit separater Monatsrate abbezahlen. Das ist aber nur in den seltensten Fällen eine gute Idee.

Zum einen bedeutet es weniger Übersichtlichkeit in den eigenen Finanzen und kann zudem einen negativen Einfluss auf den Schufa-Score haben. Das ist für zukünftige Finanzierungswünsche eher von Nachteil und signalisiert eine unstetige Haushaltsplanung.

CHECK24 Hinweis

Wie hoch sind die Zinsen bei einer Kreditaufstockung?

Wie hoch die Zinsen für das Aufstocken eines Kredites sind, hängt vor allem vom aktuellen Zinsniveau ab. Durch die Zinswende zahlen Verbraucher für das neue Darlehen höhere Zinsen als für ihren ursprünglich aufgenommenen Kredit.

Ein Beispiel: Für den ursprünglichen Kredit zahlt der Kreditnehmer 3 Prozent Zinsen. Zum Zeitpunkt der Kreditaufstockung beträgt der persönliche Kreditzins 8 Prozent. Die ING berechnet bei der Kreditaufstockung beispielsweise einen Mischzins, der sich aus dem Zinssatz für den noch offenen Restkreditbetrag und dem Zinssatz für den zusätzlich benötigten Geldbetrag zusammensetzt.

Wie läuft eine Kreditaufstockung ab?

1. Neuen Finanzierungsbedarf ermitteln

Kreditnehmer sollten ihren Bedarf realistisch einschätzen, damit die Kreditaufstockung ausreichend ist und keine zusätzlichen finanziellen Engpässe entstehen. Dabei sollte nicht nur der aktuelle Bedarf berücksichtigt werden, sondern auch zukünftige Ausgaben.

2. Haushaltsrechnung überprüfen

Vor einer Kreditaufstockung sollten Kreditnehmer ihre Haushaltsrechnung überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die zusätzlichen Raten problemlos bezahlen können, ohne ihre eigene finanzielle Stabilität zu gefährden.

3. Konditionen anfragen

Ein Vergleich verschiedener Angebote ist wichtig, da sich die Konditionen der Banken stark variieren. Über den Kreditvergleich von CHECK24 erhalten Interessenten unverbindlich und Schufa-neutral Angebote mit persönlichen Kreditzinsen.

Vor- und Nachteile einer Kreditaufstockung

Vorteile Nachteile
Kreditsumme lässt sich an den aktuellen Finanzbedarf anpassen Durch Zinswende, schlechtere Konditionen als bei Abschluss des
ursprünglichen Darlehens
Günstigere Konditionen als Händlerfinanzierung oder Dispokredit Längere Laufzeit und höhere Zinskosten als ursprünglich geplant

Fazit zum Kredit aufstocken

Zwar gibt es einige Möglichkeiten, einen finanziellen Mehrbedarf zu decken und einen Kredit aufzustocken, allerdings ist dies mit zusätzlichen Kosten verbunden: Für die Umschuldung kann die Bank eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen und je nach Zinsniveau kann der Kredit insgesamt teurer werden. Wird ein Kredit bei gleicher Rate aufgestockt, verlängert sich zudem die Laufzeit und die Kreditkosten steigen.

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