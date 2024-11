Wie Ratenkäufe die Schufa beeinflussen

Ratenkäufe können sich negativ auf die Schufa auswirken

Banken entscheiden aufgrund Ihres Schufa-Scores, ob und zu welchen Konditionen sie einen Kredit vergeben. Ein besserer Score-Wert bedeutet für sie ein geringeres Risiko für Zahlungsausfälle. Buy Now Pay Later kann sich negativ auf Ihren Score-Wert auswirken, wobei zwischen den beiden Zahlungsformen „Ratenkauf“ und „Rechnungskauf“ unterschieden werden muss.

Bei einem Ratenkauf über einen Zahlungsdienstleister wie Klarna handelt es sich um einen klassischen Kredit, der bei der Schufa gespeichert wird. Eine Ausnahme bilden allerdings Kleinkredite unter 200 Euro, zu denen häufig auch Buy Now Pay Later gehört, da diese bisher meist ohne Bonitätsprüfung vergeben und somit auch nicht bei der Schufa gespeichert werden. Eine neue Verbraucherkreditrichtlinie, die von Verbraucherschützern und der Schufa begrüßt wird, soll diese Regelung künftig ändern, sodass auch Kredite unter 200 Euro bei der Schufa gemeldet werden. Es sieht derzeit nicht nach einer schnellen Umsetzung der Richtlinie aus, da diese von den Mitgliedsstaaten erst bis Ende 2026 in nationales Recht umgesetzt werden muss. Häufige Ratenkäufe können aber auch bei kleineren Beträgen negative Auswirkungen auf den Score-Wert haben: Dann nämlich, wenn es zu Zahlungsausfällen kommt, welche dann an die Schufa gemeldet werden.

Bei der Zahlungsoption „Später bezahlen“ – also einem Kauf auf Rechnung – führte Klarna in der Vergangenheit eine Bonitätsprüfung durch, um die Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Damit sollte sichergestellt werden, dass nur Personen Buy Now Pay Later nutzen können, die auch in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen. Nach eigenen Angaben von Klarna konnte sich der Rechnungskauf negativ auf den Schufa-Score auswirken. Da bei jedem Kauf auf Rechnung eine erneute Bonitätsabfrage stattfand. Im Februar 2023 startete Klarna gemeinsam mit der Schufa ein Pilotprojekt, wonach nur noch eine Konditionsanfrage stattfindet, welche keine Auswirkungen mehr auf den Schufa-Score hat. Wird die Rechnung jedoch nicht fristgerecht beglichen, drohen Strafzinsen und bei vollständigem Zahlungsausfall ein negativer Eintrag in der Schufa-Akte.