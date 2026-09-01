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Kredit mit Sondertilgung

Was ist eine Sondertilgung?

Eine Sondertilgung ist eine Zahlung, die Sie zusätzlich zur vereinbarten Monatsrate für Ihren Kredit leisten. Damit verkürzen Sie die Laufzeit. Je höher die Sondertilgung, desto schneller sind Sie schuldenfrei. Zu unterscheiden ist hier ein allgemeiner Verbraucher-Kredit und ein Immobiliendarlehen. Für beide sind die Rückzahlungsoptionen in § 500 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt.

Zuletzt überarbeitet von:
Lisa Wolf, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie oft sind Sondertilgungen bei einem Kredit möglich?

Sie können Sondertilgungen bei einem Verbraucherkredit so oft Sie wollen und in beliebiger Höhe leisten, sollten sich aber vorher informieren, ob die Bank dafür eine Gebühr, die Vorfälligkeitsentschädigung, verlangt. Informationen dazu sind im Kreditvertrag festgehalten.

Wann lohnt sich ein Kredit mit hoher Sondertilgung?

Wann eine Sondertilgung sinnvoll ist, muss immer individuell entschieden werden. Könnte mit dem Betrag, der für eine Sondertilgung zur Verfügung steht, eine höhere Rendite durch eine Anlage erzielt werden, als die Sondertilgung an Zinskosten einspart, lohnt sie sich finanziell nicht.

Trotzdem führt sie immer zur schnelleren Schuldenfreiheit. Diese Aussicht kann für Kreditnehmer über den finanziellen Vorteilen stehen.

Vorteile einer Sondertilgung

Zusätzliche Einnahmen wie beispielsweise die Steuerrückerstattung, Schenkung oder Zinseinnahmen aus Geldanlagen können Sie flexibel für die Rückzahlung Ihres Darlehens verwenden. Die Vorteile der Sondertilgung im Überblick:

Schneller schuldenfrei

Durch Sonderzahlungen verringern Sie die Restschuld Ihres Kredits. Auf diese Weise senken Sie die gesamten Kosten und sind schneller schuldenfrei.

Kürzere Laufzeit

An Ihrer monatlichen Kreditrate ändert sich durch eine Teilrückzahlung nichts. Sie zahlen weiterhin Ihre Raten wie gewohnt weiter. Dadurch verkürzen Sie die Laufzeit Ihres Darlehens.

Zinsen sparen

Zinsen zahlen Sie immer auf die Restschuld Ihres Darlehens. Sinkt diese, reduziert sich somit die Zinsbelastung.

Wann ist eine kostenlose Sondertilgung möglich?

Kredite, welche nach dem 11. Juni 2010 abgeschlossen wurden, können nach der EU-Richtlinie für Verbraucherkredite jederzeit vollständig oder teilweise zurückgezahlt werden. Banken dürfen für die vorzeitige Rückzahlung jedoch eine Gebühr in Form einer Vorfälligkeitsentschädigung verlangen.

Die Spielregeln für kostenlose Sondertilgungen legen Kreditinstitute selbst fest. Zum Beispiel können sie

  • nur einmal pro Quartal oder im Jahr,
  • bis zu 50 % der Restsumme,
  • zwischen 5 und 10 % der Nettodarlehenssumme oder
  • nur bis zu einer bestimmten Anzahl an übrigbleibenden Raten,
möglich sein.

paar-macht-sondertilgung

Wann lohnt sich ein Kredit mit Sondertilgung für Konsumgüter?

Ein Verbraucherkredit ermöglicht die schnelle Anschaffung von gewünschten oder benötigten Konsumgütern und lohnt sich immer dann, wenn diese nicht aus vorhandenen Mitteln bezahlt werden können. Die Aufnahme eines Ratenkredits ist in der Regel immer günstiger als die Nutzung des Dispositionskredits des Girokontos. Zudem lässt er sich gut planen und mithilfe von Sondertilgungen schneller zurückzahlen. Trotzdem sollten Verbraucher generell immer prüfen, ob es sich lohnt, für den Kauf einer Ware Geld zu leihen oder ob das Vorhaben eventuell unnötig ist beziehungsweise sich auf einen anderen Zeitpunkt verschieben lässt.

Macht eine Sondertilgung während einer Niedrigzinsphase Sinn?

Wann eine Sondertilgung sinnvoll ist, muss immer individuell entschieden werden. Könnte mit dem Betrag, der für eine Sondertilgung zur Verfügung steht, eine höhere Rendite durch eine Anlage erzielt werden, als die Sondertilgung an Zinskosten einspart, lohnt sie sich finanziell nicht.

Trotzdem führt sie immer zur schnelleren Schuldenfreiheit. Diese Aussicht kann für Kreditnehmer über den finanziellen Vorteilen stehen.

CHECK24 Wissen

Kann ich bei einem Autokredit Sondertilgungen leisten?

Bei einem Autokredit handelt es sich um einen zweckgebundenen Ratenkredit. Er unterliegt denselben gesetzlichen Richtlinien wie andere Verbraucherkredite. Entsprechend können Sie auch bei einem Autokredit Sondertilgungen leisten. Ob Sie dafür eine Gebühr bezahlen müssen, entnehmen Sie Ihrem Vertrag zum Autokredit. Dort können Sie die Regelungen zu Sondertilgungen oder einer Gesamttilgung einsehen.

Kosten und Gebühren bei Sondertilgungen

Nicht alle Banken erlauben ihren Kunden allerdings eine kostenlose Sondertilgung, da ihnen durch die Teilrückzahlung des Darlehens geplante Zinseinnahmen entgehen. Sie verlangen daher entweder einen Zinsaufschlag oder eine Vorfälligkeitsentschädigung.

Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung für Verbraucherdarlehen ist gesetzlich durch § 502 BGB begrenzt. Bei einer Restlaufzeit von mehr als 12 Monaten, darf die Bank maximal 1 Prozent des restlichen Kreditbetrags verlangen. Beträgt die Restlaufzeit weniger als 12 Monate, sinkt die Entschädigung auf höchstens 0,5 Prozent der Restschuld.

Beispiel: Maximale Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung


 Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3
Restschuld 8.000 € 15.000 € 25.000 €
Restlaufzeit 11 Monate 20 Monate 33 Monate
maximale Vorfälligkeits-
entschädigung		 40 € (0,5 %) 150 € (1 %) 250 € (1 %)

Wo es Sondertilgungen kostenlos gibt

Viele Banken verzichten freiwillig auf ein Entgelt für Sonderzahlungen, wie ein Blick in den Kreditvergleich zeigt. Beispielsweise sind Sondertilgungen bei folgenden Banken in beliebiger Höhe und Anzahl kostenfrei:

BANK-Schriftzug auf einem Gebäude
CHECK24 Hinweis

Auch andere Banken bieten diese Möglichkeit. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genauen Konditionen je nach Bank variieren können. Einige Banken erlauben beispielsweise Sondertilgungen nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Kreditbetrags oder erheben Gebühren, wenn der Prozentsatz überschritten wird. Daher ist es ratsam, die spezifischen Bedingungen in Ihrem Kreditvertrag zu überprüfen.

Wann ist eine Sondertilgung sinnvoll?

Es kommt auf das derzeitige Zinsniveau an und den Zinssatz, den Sie als Kunde für Ihren Kredit abgeschlossen haben. Anhand von zwei Beispielen zeigen wir Ihnen, wie viel Ersparnis durch Sondertilgungen generell möglich sind und wann es sich mehr lohnt, das Geld, z. B. aus einer fälligen Lebensversicherung, Erbschaft oder Schenkung, auf ein Festgeld anzulegen:

1. Beispiel: Ersparnis durch kostenlose Sondertilgung

Erlaubt die Bank kostenlose Sondertilgungen, können Kreditnehmer ihre Darlehenszeit verkürzen und Zinsen sparen. Jährliche oder einmalige Sonderzahlungen wirken sich unterschiedlich auf die Laufzeit und Ersparnis aus.

Beispielrechnung: Für einen Verbraucherkredit in Höhe von 50.000 Euro und einem effektiven Jahreszins von 3,75 %, würden über die vertraglich vereinbarte Laufzeit von 8 Jahren Zinskosten in Höhe von 8.022 Euro anfallen.

Durch eine jährliche Sondertilgung würde der Kreditnehmer im Beispielfall mehr Zinsen sparen als durch eine Einmalzahlung.

Jährliche Sondertilgung Einmalige Sondertilgung
Höhe der Sondertilgung 3.000 €
zu Beginn des Jahres
 15.000 €
nach 5 Jahren
Zinsersparnis 2.295 € 1.076 €
Laufzeitverkürzung 2 Jahre, 4 Monate 2 Jahre, 2 Monate

2. Beispiel: Geld anlegen statt Sondertilgung zahlen

Abhängig vom aktuellen Zinsniveau kann es sinnvoller sein, freies Kapital in Geldanlagen zu investieren und Guthabenzinsen zu kassieren, statt eine Sondertilgung für einen Verbraucherkredit vorzunehmen.

Seit der Zinswende 2022 sind die Renditen für Festgelder und Tagesgelder deutlich gestiegen. Kreditzinsen für Verbraucherdarlehen waren aber lange sehr günstig. Die Sparzinsen übersteigen die Zinsen für Kredite bereits.

Beispielrechnung: Im Oktober 2020 wurde ein Autokredit in Höhe von 60.000 Euro zu 2,5 % Sollzinsen und einer monatlichen Kreditrate von 500 Euro abgeschlossen. Im November 2022 erhält der Kreditnehmer überraschend 30.000 Euro aus einer Erbschaft. Dem Kunden stehen nun zwei Möglichkeiten zur Auswahl: den Kredit sondertilgen und Zinsen sparen oder das Kapital in Festgeld anlegen.

  • Für die Sondertilgung verlangt die Bank 1 % Vorfälligkeitsentschädigung. Bei einer Restschuld von 45.996 Euro reduziert sich die Zinsersparnis um 459,96 Euro auf 4.017,51 Euro.
  • Legt der Kunde sein Geld auf ein Festgeld zu 3,5 % an. Erhält er in 5 Jahren unter Berücksichtigung der Freibeträge und Steuern 5.204,93 Euro Rendite.

Sondertilgung 30.000 € Geldanlage 30.000 €
Berechnung Zinsersparnis: 4.477,47 €
abzüglich 1 % Vorfälligkeits-entschädigung in Höhe von 459,96 €
 Rendite: 5.630,59 €
abzüglich Sparerpauschbetrag (802 Euro, Alleinstehend) und 25% Abgeltungssteuer plus 5,5 % Solidaritätszuschlag
Ergebnis 4.017,51 € Zinsersparnis 5.181,90 € Rendite

Fazit: Insgesamt 1.164,39 Euro würden die Zinseinnahmen seine Ersparnis durch die Sondertilgung übersteigen. Für die Sondertilgung hingegen spricht, dass der Kunde 5,7 Jahre früher mit seiner Rückzahlung des Kredits fertig wäre.

CHECK24 Tipp

Sind Sie aktuell auf der Suche nach einem Kredit mit Sondertilgungsmöglichkeit? Dann werfen Sie einen Blick in die jeweiligen Produktinformationen des Kredits und des Instituts. Informieren Sie sich, ob kostenlose Sondertilgungen gestattet werden und vergleichen Sie die Angebote. Die CHECK24 Kreditberater stehen Ihnen für diese Fragen von Montag bis Sonntag, von 08:00 bis 20:00 Uhr unter der Telefonnummer 089 24 24 1124 oder per Mail unter kredit@check24.de zur Seite.

Wenn Sie also bereits im Vorfeld wissen, dass Sie während der Rückzahlung auf diese Option zurückgreifen wollen, lohnt es sich, Ihr Darlehen nach diesen Kriterien auszuwählen:

  • Wie hoch ist die Grenze für Sonderzahlungen?
  • Fällt eine Vorfälligkeitsentschädigung an?
  • Wie oft können Sonderzahlungen geleistet werden?
  • Gibt es einen festen Einzahltermin?

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Besonderheiten bei Immobilienkrediten mit Sondertilgung

Auch bei der Baufinanzierung sind Sonderzahlungen möglich. Banken und Sparkassen verlangen für diese Option in der Regel allerdings einen Zinsaufschlag. Über die Laufzeit fallen so höhere Zinskosten an. Diese Option sollten Sie daher nur wählen, wenn Sie garantiert davon Gebrauch machen wollen. Denn nur dann können die eingesparten Zinsen den höheren Sollzins ausgleichen.

Kreditinstitute dürfen auch bei Immobilienkrediten eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Wie diese Gebühr allerdings berechnet wird, steht nicht im Gesetz wie bei normalen Verbraucherkrediten. Deshalb gibt es zwischen Banken und Verbrauchern immer wieder Streit darüber, wie viel die Bank verlangen darf.

Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren Laufzeit: Nach einer Laufzeit von zehn Jahren hat der Kunde, nicht die Bank, ein Sonderkündigungsrecht. Dann können Kreditnehmer ihre Baufinanzierung auch zu 100 % tilgen, ohne dass die Bank hierfür eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen darf (§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB).

Weitere häufige Fragen

Gibt es einen Kredit mit Sondertilgung für Studenten?

Ja, der Studienkredit der KfW lässt außerplanmäßige Tilgungen ab einer Höhe von 100 Euro zu. Diese können bis zu sechs Monate im Voraus als „außerplanmäßige Rückzahlung“ im Kundenportal der KfW veranlasst werden.

Gibt es einen Kredit mit Sondertilgungen für Rentner?

Ja, auch Rentner haben jederzeit das Recht, Sondertilgungen für ihren Ratenkredit zu leisten. Eine Altersgrenze gibt es dafür nicht. Da Banken an der vollständigen Rückzahlung des Kredits zu Lebzeiten interessiert sind, haben Senioren gute Chancen, Angebote mit kostenlosen Sondertilgungen zu finden.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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