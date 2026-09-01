Kredit mit Sondertilgung

Wie oft sind Sondertilgungen bei einem Kredit möglich?

Sie können Sondertilgungen bei einem Verbraucherkredit so oft Sie wollen und in beliebiger Höhe leisten, sollten sich aber vorher informieren, ob die Bank dafür eine Gebühr, die Vorfälligkeitsentschädigung, verlangt. Informationen dazu sind im Kreditvertrag festgehalten.

Wann lohnt sich ein Kredit mit hoher Sondertilgung?



Wann eine Sondertilgung sinnvoll ist, muss immer individuell entschieden werden. Könnte mit dem Betrag, der für eine Sondertilgung zur Verfügung steht, eine höhere Rendite durch eine Anlage erzielt werden, als die Sondertilgung an Zinskosten einspart, lohnt sie sich finanziell nicht.

Trotzdem führt sie immer zur schnelleren Schuldenfreiheit. Diese Aussicht kann für Kreditnehmer über den finanziellen Vorteilen stehen.