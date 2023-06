Kredit mit Sondertilgung

Besonderheiten bei Immobilienkrediten mit Sondertilgung

Auch bei der Baufinanzierung sind Sonderzahlungen möglich. Banken und Sparkassen verlangen für diese Option in der Regel allerdings einen Zinsaufschlag. Über die Laufzeit fallen so höhere Zinskosten an. Diese Option sollten Sie daher nur wählen, wenn Sie garantiert davon Gebrauch machen wollen. Denn nur dann können die eingesparten Zinsen den höheren Sollzins ausgleichen.

Kreditinstitute dürfen auch bei Immobilienkrediten eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Wie diese Gebühr allerdings berechnet wird, steht nicht im Gesetz wie bei normalen Verbraucherkrediten. Deshalb gibt es zwischen Banken und Verbrauchern immer wieder Streit darüber, wie viel die Bank verlangen darf.

Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren Laufzeit: Nach einer Laufzeit von zehn Jahren hat der Kunde, nicht die Bank, ein Sonderkündigungsrecht. Dann können Kreditnehmer ihre Baufinanzierung auch zu 100 % tilgen, ohne dass die Bank hierfür eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnen darf (§ 489 Abs. 1 Nr. 2 BGB).