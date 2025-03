Mehr als neun Millionen Kunden machen die ING, ehemals ING-DiBa, mit Sitz in Frankfurt am Main zur größten Direktbank Deutschlands. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Baufinanzierungen, Sparanlagen, Verbraucherkredite, Girokonten für Privatkunden und das Wertpapiergeschäft. Gegründet wurde die ING 1965, damals unter dem Namen „Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung Aktiengesellschaft“. Die ING Gruppe aus den Niederlanden erwarb die Bank 2003 vollständig, nachdem ihr vorher bereits 49 Prozent der Anteile gehört hatten. 2004 erfolgte dann die Namensänderung von „Allgemeine Deutsche Direktbank AG“ zu „ING-DiBa“, bevor die Bank im November 2018 ihren Markennamen schlicht in „ING“ änderte – der Name der Gesellschaft allerdings ist weiterhin ING-DiBa.

