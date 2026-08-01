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Finanzierung bei CHECK24

So facettenreich wie das Leben selbst können auch Ihre Vorhaben in Sachen Finanzen sein: Sie wollen sich den langersehnten Wunsch vom Traumauto erfüllen? Das durchgeplante Hochzeitsfest wird Sie doch mehr kosten, als zunächst angenommen oder eine kaputte Waschmaschine bringt Sie in finanzielle Bredouille? In unserem Kreditvergleich finden Sie für jeden Zweck das richtige Finanzierungsangebot. Auch auf dem Weg zum Eigenheim unterstützen wir Sie durch individuelle Baufinanzierungslösungen.

Sie möchten Ihr Erspartes in sicheren Händen wissen? Dann finden Sie bei uns lukrative Optionen, Ihr Geld anzulegen und zu verwalten. Sie wollen während Ihrer nächsten Fernreise finanziell flexibel sein oder im Alltag nicht mehr für Ihr Konto bezahlen? Kreditkarten und Girokonten, die Ihren Ansprüchen entsprechen, sind bei uns schnell gefunden und unkompliziert beantragt. Ganz gleich, welche Finanzfrage Sie beschäftigt – wir halten das richtige Lösungsangebot für Sie bereit. Starten Sie noch heute einen Vergleich – kostenlos und unverbindlich!

Die meistgenutzten Vergleiche

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Finanzierung per Kredit

Fallen unerwartet große Anschaffungen oder Reparaturen an, fehlen häufig gerade dann die finanziellen Mittel. Ein Kredit hilft, finanzielle Engpässe zu überbrücken oder Anschaffungen sofort tätigen zu können. Nutzen Sie unseren CHECK24 Kreditrechner, um kostenlos und unverbindlich einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschkredit zu bekommen. Gleichgültig, ob Sie ein Auto, Elektrogeräte oder eine Immobilienmodernisierung finanzieren wollen, mit unserem CHECK24 Kreditvergleich finden Sie garantiert das günstigste Angebot für Ihren individuellen Finanzierungswusch.

Sie erreichen unsere Kreditexperten täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr telefonisch unter 089 - 24 24 11 24 oder per E-Mail an kredit@check24.de.

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Das sagen unsere Kredit-Kunden

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Welche Rufnummern nutzen die CHECK24 Kreditberater?

Telefonnummern unserer Kreditexperten:

0894444222821, 0894444222822, 08944442228230894444222809, 0894444222810015888321413, 015888321414 oder 015888321477.

Dank günstiger Baufinanzierung ins Eigenheim

Auf dem Weg zum Eigenheim fehlt es oft an den nötigen Ersparnissen, um die gesamten Kosten für den Bau oder Kauf des Traumobjektes aus eigener Tasche zu bezahlen. Einen besonders unkomplizierten und günstigen Weg in die eigenen vier Wände ermöglicht Ihnen unser kostenloser CHECK24 Vergleich für Bau- und Hausfinanzierung. Dank der Finanzierungsangebote von über 550 Anbietern und der individuellen sowie kostenfreien Telefonberatung durch unsere Experten finden Sie mit uns die günstigste Immobilienfinanzierung für Ihren Traum vom Eigenheim. 

Sie erreichen Ihren persönlichen Baufinanzierungsexperten von Montag bis Freitag jeweils von 09:00 bis 18:00 Uhr per Telefon unter 089 – 24 24 11 22 und per E-Mail an baufi@check24.de.

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Mit Kreditkarte zahlen, mieten und finanzieren

Eine Kreditkarte bietet, abhängig vom Kartenmodell, ihrem Besitzer viele Vorteile: zahlreiche Bezahlmöglichkeiten, weltweite Akzeptanz, Zusatzleistungen, Bargeldabhebung, das Leihen von Mietfahrzeugen und kurzfristige Kredite. So gibt es neben Kreditkarten für Jedermann auch Kreditkarten für bestimmte Zielgruppen wie Studenten, Jugendliche, Vielflieger oder Geschäftsleute. Konditionen und Gebühren unterscheiden sich bei den zahlreichen Anbietern stark. Einige Banken bieten die Kreditkarte auch kostenlos an. In unserem Kreditkarten-Vergleich listen wir die Kartenkonditionen übersichtlich auf. Zudem können Sie sich Ihre persönliche Abschlusswahrscheinlichkeit bei den Anbietern anzeigen lassen. Unser Expertenteam hat jedes Kartenangebot für Sie bewertet. Durch diese Kartennote erhalten Sie eine zusätzliche Orientierungshilfe.

Ihren persönlichen Berater zum Thema Kreditkarte können Sie von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr per Telefon unter 089 – 24 24 11 16 und per E-Mail an kreditkarte@check24.de kontaktieren.

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4,9/5 aus 12.252 Bewertungen
„Super‟ 08/2026

Girokonto: die Zahlungsgrundlage für alles

Auf ein Girokonto kann heutzutage niemand mehr verzichten, da der alltägliche Zahlungsverkehr inzwischen fast ausnahmslos elektronisch abgewickelt wird. In unserem Girokonto-Vergleich finden Sie eine Vielzahl an Konten zur Auswahl – darunter auch kostenlose Konten. Um das beste Konto zu finden, filtern Sie nach Ihren individuellen Präferenzen. Orientieren Sie sich zusätzlich an der CHECK24 Kontonote, die unsere Girokonto-Experten für Sie entwickelt haben, um Ihnen eine authentische Leistungsbewertung zur Verfügung zu stellen.


Bei Fragen rund ums Girokonto erreichen Sie Ihren persönlichen Berater von Montag bis Freitag jeweils von 08:00 bis 20:00 Uhr per Telefon unter 089 – 24 24 11 12 und per E-Mail an girokonto@check24.de.

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„Ist super zum vergleichen von allem.‟ 08/2026

Geldanlage: Mit Tagesgeld und Festgeld die Zukunft finanzieren

Um Erspartes sicher und flexibel anzulegen, eignet sich eine Mischung aus Tages- und Festgeld – dabei kommt es darauf an, wie hoch der vorgesehene Anlagebetrag und der -zeitraum ist. In unserem Geldanlagevergleich finden Sie zahlreiche deutschland- und europaweite Bankangebote. Beim Tagesgeld profitieren Sie von hoher Flexibilität, da Sie jederzeit und in voller Höhe auf ihre verzinsten Einlagen zugreifen können. Wenn Sie auf Ihr Kapital für einen gewissen Zeitraum nicht angewiesen sind, können Sie sich mit einer Festgeldanlage den Zinssatz für die vereinbarte Laufzeit sichern. Als besonderen Service ermöglicht es Ihnen unser CHECK24 Anlagecenter, Erspartes an einem zentralen Ort unkompliziert zu verwalten.

Ihre individuellen Fragen rund um das Thema Geldanlage können Sie jederzeit per Mail an anlagekonto@check24.de stellen. Unser geschultes Beratungsteam hilft Ihnen gerne weiter.

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Das sagen unsere Geldanlage-Kunden

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„Alles prima.‟ 08/2026

Weitere Finanz-Vergleiche

Unser breitgefächertes Vergleichsangebot hilft Ihnen, in jeder Lebenslage das richtige Finanzprodukt zu finden.

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Tipps und Tricks für Ihre Finanzen: Unsere Ratgeber

Ganz gleich, mit welchem Finanzthema Sie sich gerade beschäftigen: Wir haben die wichtigsten Verbrauchertipps für Sie zusammengefasst. Unsere Ratgeber liefern praxisnahe Infos. Mit diesem gebündelten Wissen wollen wir Sie darin unterstützen, fundierte Entscheidungen für sich selbst und Ihre Finanzen treffen zu können.

Wegweiser in ländlicher Region

Ratgeber Konto-Kredit

Suchen Sie nach hilfreiche Verbrauchertipps rund um Konten und Kredite? Die CHECK24 Ratgeber bieten Ihnen umfassende Informationen zu Themen wie Schufa-Mythen, Mobile-Payment, sowie Girokonten, Kreditkarten und Darlehen. Erfahren Sie, worauf Sie achten sollten und wie Sie sich gute Konditionen sichern. Mit unseren Experten-Tipps sparen Sie zudem bares Geld.

zwei Personen diskutieren über FInanzunterlagen

Ratgeber Kredit

Alles Wissenswerte rund um eine Finanzierung mittels eines Kredits finden Sie hier. Im Fokus steht der Verwendungszweck für den Kredit – hier lohnt sich, schon beim Vergleich zu differenzieren. Ebenso finden Sie wertvolle Infos zu Kreditvoraussetzungen und den Unterlagen, die für die Beantragung relevant sind. So möchten wir sicherstellen, dass Sie für einen Kreditabschluss bestens vorbereitet sind.

Modellhaus mit Münzen

Ratgeber Baufinanzierung

Zahlungsvorgang mit Kreditkarte

Ratgeber Kreditkarte

Gebäude mit dem Schriftzug "Bank"

Ratgeber Girokonto

Eine ältere Person mit einem Sparschwein

Ratgeber Geldanlage

Sie haben Finanzfragen? Wir haben Finanzantworten!

Wenn Sie grundlegende Fragen zu einem Thema aus den Bereichen Finanzen und Finanzierung haben oder Ihnen beim Vergleichen der Anbieter Fragen aufkommen, lohnt es sich, einen Blick in unsere FAQs zu werfen. Hier haben wir die Antworten zu den wichtigsten Fragen für Sie zusammengefasst. Falls Ihre Frage nicht beantwortet wird, helfen Ihnen unsere Experten gerne kostenlos am Telefon oder per Mail weiter.

Fragezeichen aus München
Kredite FAQ

Beim Kreditantrag kommen oft Fragen zu den Themen Voraussetzungen, Schufaeinträge oder Kreditanpassungen auf. Hier gibt's die Antworten.

Geballtes Wissen: Unser Finanzlexikon

In unserem Finanzlexikon können Sie Fachbegriffe aus der Finanzwelt gezielt nachschlagen. Mit alphabetisch sortierten und verständlich aufbereiteten Begriffsdefinitionen helfen wir Ihnen, den fachlichen Durchblick zu behalten.

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