1. Wie funktioniert der schnelle Kredit?

Schnellkredite sind Ratenkredite, die besonders zügig bearbeitet und ausgezahlt werden. Das gelingt, weil alle Schritte digital erfolgen.

2. Wie schnell kann ich einen Schnellkredit bekommen?

Den Rekord für den schnellsten Kredit bei CHECK24 hält die DKB: Von der Antragsstellung bis zur Auszahlung auf das Kundenkonto dauerte es 01:45 Minuten.

3. Wo bekomme ich über den Kreditvergleich einen schnellen Kredit?

Alle Kredite im CHECK24 Kreditvergleich werden sofort entschieden. Wie schnell der Kredit ausbezahlt wird, können Sie selbst beeinflussen, indem Sie Ihr Gehaltskonto via Online-Banking verbinden.