Wer auf eine schnelle Finanzierungshilfe hofft, ist beim Online-Kreditvergleich von CHECK24 an der richtigen Adresse. Meist sind Kredite, die über das Internet aufgenommen werden, besonders schnell. Schon deshalb, weil nicht lange im Vorhinein ein Termin in der Filiale vereinbart werden muss. Doch auch bei Onlinekrediten sind manche schneller als andere. Der schnellste Weg zum Geld führt derzeit über Kredite mit Sofortauszahlung. Hier erhalten Kreditnehmer den vereinbarten Betrag spätestens am ersten Bankarbeitstag nach der Beantragung auf ihr Konto, manchmal sogar noch am gleichen Tag.