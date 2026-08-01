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Schnellkredit: Online schneller beantragen

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Schnellkredit von der Bank online vergleichen und beantragen

1. Wie funktioniert der schnelle Kredit?

Schnellkredite sind Ratenkredite, die besonders zügig bearbeitet und ausgezahlt werden. Das gelingt, weil alle Schritte digital erfolgen.

2. Wie schnell kann ich einen Schnellkredit bekommen?

Den Rekord für den schnellsten Kredit bei CHECK24 hält die DKB: Von der Antragsstellung bis zur Auszahlung auf das Kundenkonto dauerte es 01:45 Minuten.

3. Wo bekomme ich über den Kreditvergleich einen schnellen Kredit?

Alle Kredite im CHECK24 Kreditvergleich werden sofort entschieden. Wie schnell der Kredit ausbezahlt wird, können Sie selbst beeinflussen, indem Sie Ihr Gehaltskonto via Online-Banking verbinden. 

Zuletzt überarbeitet von:
Anna Molder, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Angebot digital abschließen: 
Damit Ihr Kredit besonders schnell ausgezahlt wird

Symbol für den CHECK24 Online-Antrag
Symbol für den CHECK24 Sofortkredit-Vergleich
Symbol für die Sofortkredit-Auszahlung

Angaben machen

Geben Sie die gewünschten Rahmenbedingungen wie Kreditbetrag, die Laufzeit, den Verwendungszweck sowie einige persönliche Angaben ein.

Bankkonto verbinden

Um Angebote für einen Schnellkredit zu erhalten, verbinden Sie Ihr Gehaltskonto. So kann die Bank mit den nötigen Daten Ihre Bonität prüfen und Sie erhalten direkt geeignete Angebote. Wählen Sie das passende aus.

Schnellkredit digital abschließen

Um Ihren Vertrag verbindlich abzuschließen, müssen Sie sich legitimieren und eine Unterschrift leisten. Bei manchen Banken geht das über Ihr Girokonto oder noch schneller mit Ihrem digitalen Personalausweis.

Was sind die Voraussetzungen für eine Schnellkredit?

Schnellkredite setzen die gleichen Bedingungen voraus wie andere Kredite: 

  • Volljährigkeit
  • Wohnsitz in Deutschland
  • regelmäßiges Einkommen
  • positive Schufa

Welche Unterlagen benötige ich für Schnellkredite?

Papierunterlagen wie Gehaltsnachweise sind nicht nötig. Für die Sofortzusage prüft die Bank Ihre Angaben direkt über Ihr Onlinebanking und zahlt nach erfolgreicher Prüfung das Geld auf Ihr Konto aus. Halten Sie bereit:

  • Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten für den digitalen Kontoblick
  • eID mit PIN und Smartphone für TAN, wenn Sie die besonders schnelle Onlinelegitimation wählen

Hier finden Sie alle Unterlagen, die Sie für Ihren Kreditantrag brauchen.

Wofür kann ein Schnellkredit genutzt werden?

Sie werden oft genutzt, um den finanziellen Spielraum zu erweitern und unerwartete Ausgaben zu decken, zum Beispiel für:

Schnellkredite werden immer häufiger online beantragt, da viele Kunden Wert auf schnelle Auszahlung legen.

Wie lässt sich die Vergabe eines Schnellkredits beschleunigen?

Für eine schnelle Bearbeitungszeiten Ihres Kreditantrages verbinden Sie Ihr Gehaltskonto und halten Ihre Onlinebanking-Zugangsdaten bereit. Nur so können Banken Ihren Antrag digital prüfen. Achten Sie auf korrekte Angaben zu Ihrer Person, Ihrem Einkommen und Ihrer Wohnsituation, da Fehler zu Verzögerungen führen. Halten Sie außerdem Ihren gültigen Ausweis für die Legitimation bereit.


Wie funktioniert der digitale Kontoblick?

Loggen Sie sich während der Anfrage einmalig in Ihr Online-Banking ein. Für den Abgleich Ihrer Angaben im Kreditantrag benötigt die Bank in der Regel nur aktuelle Kontoumsätze und kann so besonders rasch über die Kreditvergabe entscheiden. Wie der digitale Kontoblick im Detail funktioniert, welche Vorteile er bietet und wie Ihre Daten dabei geschützt sind, erklärt unser Kredit-Experte im Video.

Thumbnail

Unsere schnellsten Kreditbanken

1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
11 Jahre (132 Monate)
12 Jahre (144 Monate)
13 Jahre (156 Monate)
14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
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Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung heute
1 Jahr 6 Monate (18 Monate) Laufzeit
ab 5,29% eff. Jahreszins
ab 867,83 €
monatlich
4,6/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit und in beliebiger Höhe kostenfrei möglich.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich.
Ratenpausen kostenpflichtigRatenpausen sind im Fall eines Zahlungsverzugs für bis zu sechs Monate möglich, dabei werden nur Zinsen fällig. Die Bank entscheidet im Einzelfall, der Kunde kann widersprechen. Bonität und bisherige Zahlungshistorie beeinflussen die Genehmigung.
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins5,29% bis 16,49% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz5,17% bis 15,36% p.a.Monatliche Rate867,83 € bis 938,32 €
Gesamtkreditbetrag15.620,92 € bis 16.889,80 €Laufzeit18 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		121824364860728496108120
1.000,00 - 80.000,005,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%		5,29%
bis 16,49%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 3 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben ein Girokonto bei der Sparkasse
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,5
    38 Kunden haben die S Kredit-per-Klick in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    2
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    1
    ELKE W.
    29.6.2026

    Schnelle Entscheidung ohne Papiere

    Nina B.
    5.4.2026

    Die freundliche Beratung und das wenn Fragen entstehen dass man einen Ansprechpartner hat.

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 13,43% eff. Jahreszins, 12,67% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.549,05 €, mtl. Rate 919,39 €, S-Kreditpartner

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    1 Jahr 6 Monate (18 Monate) Laufzeit
    ab 2,99% eff. Jahreszins
    ab 852,93 €
    monatlich
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate852,93 € bis 910,34 €
    Gesamtkreditbetrag15.352,72 € bis 16.386,06 €Laufzeit18 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
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    1
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    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.632,52 €, mtl. Rate 868,47 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    1 Jahr 6 Monate (18 Monate) Laufzeit
    ab 3,25% eff. Jahreszins
    ab 854,62 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate854,62 € bis 913,65 €
    Gesamtkreditbetrag15.383,18 € bis 16.445,75 €Laufzeit18 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    10
    3
    0
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    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 16.071,90 €, mtl. Rate 892,88 €, Deutsche Bank AG

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    1 Jahr 6 Monate (18 Monate) Laufzeit
    ab 3,99% eff. Jahreszins
    ab 859,43 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % des offenen Restsaldos kostenlos möglich. Diese Tilgung darf nur einmal pro Laufzeitjahr erfolgen, nicht genutzte Rechte verfallen ersatzlos. Werden höhere oder häufigere Sondertilgungen gewünscht, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Die Bank kann in diesem Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause („Payment Holiday“) war im Vertrag nicht vereinbart. Grundsätzlich ist eine nachträgliche Änderung auf Antrag möglich. Während der Pausenmonat keine Zahlung erfordert, fallen jedoch weiter Sollzinsen an. Voraussetzung ist in der Regel eine stabile Bonität und kein Zahlungsverzug.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,99% bis 8,99% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,91% bis 8,64% p.a.Monatliche Rate859,43 € bis 891,49 €
    Gesamtkreditbetrag15.469,66 € bis 16.046,79 €Laufzeit18 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1218243648607284
    3.000,00 - 35.000,003,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    34 Kunden haben die norisbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    3
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    2
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    1
    1
    Thomas U.
    6.7.2026

    Bearbeitung schnell und gut.

    Reinhardt S.
    1.7.2026

    Nur zu kompliziert zur Abwicklung, Ident-Verfahren muß doch einmal reichen, warum mehrmals angefordert!!

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,19% eff. Jahreszins, 6,96% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 15.840,46 €, mtl. Rate 880,03 €, norisbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    1 Jahr 6 Monate (18 Monate) Laufzeit
    ab 6,79% eff. Jahreszins
    ab 877,47 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit kostenfrei möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigIm Kreditvertrag der DKB ist keine Ratenpause vorgesehen. Es bestehen weder vertragliche Regelungen zur Anzahl noch zu den Bedingungen oder Kosten für eine Ratenunterbrechung. Eine Ratenpause müsste individuell mit der Bank abgestimmt werden und ist nicht garantiert.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Zinsvorteil bei Onlineabschluss ohne Papierkram
    Effektiver Jahreszins6,79% bis 7,09% p.a.Nettodarlehensbetrag15.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz6,59% bis 6,88% p.a.Monatliche Rate877,47 € bis 879,39 €
    Gesamtkreditbetrag15.794,39 € bis 15.828,95 €Laufzeit18 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    2.500,00 - 100.000,006,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%    		6,79%
    bis 7,09%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate in Kopie, ab Kreditsumme 30.001 €: Kontoauszüge der letzten 2 Monate
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
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    78 Kunden haben die Deutsche Kreditbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Brigitte T.
    26.7.2026

    Sehr zügiges Angebot, zügige Bearbeitung und Entscheidung, gute individuelle Anpassungen an meinen Wünschen/ Bedarf. Alles, was versprochen wurde, wurde auch eingehalten. Alle Unterlagen wurden ( wie von mir gewünscht!) per email angekündigt.

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    Mohammed Mouhyeddin E.
    23.7.2026

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    Schnellkredit mit Sofortauszahlung: Der Sofortkredit

    Im CHECK24 Kreditvergleich erhalten Sie bei allen Banken innerhalb weniger Sekunden eine Sofortentscheidung und sehen direkt passende Angebote. Viele Anbieter ermöglichen zudem die Sofortauszahlung, oft noch am selben Bankarbeitstag. Voraussetzung ist ein vollständig digitaler Abschluss, sodass meist keine weiteren Nachweise nötig sind. Ein Schnellkredit mit sofortiger Auszahlung wird als Sofortkredit bezeichnet. 

    Ihre Vorteile mit CHECK24

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    Mit der „Günstiger geht's nicht Garantie“ erstattet Ihnen CHECK24 die Zinsdifferenz, wenn Sie ein vergleichbares Angebot woanders günstiger erhalten.

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    Schufa-Neutralität

    Sie können unverbindlich mehrere Kreditangebote einholen und vergleichen. Die Banken nehmen eine neutrale Schufa-Abfrage vor, Ihr Score verändert sich nicht.

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    „Damit der Kunde einen Schnellkredit beantragen kann, sollte er korrekte Angaben zu seinen Ausgaben und seinem Einkommen machen. Für die Bank zählt zum Beispiel nur das Nettoeinkommen und nicht das Bruttoeinkommen. Wenn der Lohn monatlich schwankt, sollte der Kunde immer den niedrigsten Eingang der letzten drei Monate angeben. Für eine schnelle und reibungslose Abwicklung ist zudem die Angabe von bereits bestehenden Krediten wichtig.“

    Colin Kesterton
    Experte für Sofortkredite bei CHECK24

    Wie Sie online den passenden Schnellkredit finden

    Wenn Sie eine Finanzierung benötigen, gelangen Sie am schnellsten zu einem passenden Angebot, indem Sie Ihre persönlichen Rahmenbedingungen in den CHECK24 Kreditvergleich eingeben. Mit unserem Kreditrechner können Sie vorab die für Sie besten Konditionen ermitteln.  

    Die mögliche Kreditsumme unterscheidet sich je nach Bank. Über den CHECK24 Vergleich können Sie in der Regel Beträge ab 500 € anfragen, bei Laufzeiten zwischen 12 und 240 Monaten. Wichtig ist, dass Sie sowohl die gewünschte Kreditsumme als auch die Laufzeit so wählen, dass die monatlichen Raten gut in Ihr Budget passen.

    Wenn Sie einen Schnellkredit online beantragen, geht das schnell und unkompliziert. Dennoch gibt es ein paar Punkte zu beachten:

    Flexibilität beim Schnellkredit

    Viele Kredite bieten Flexibilität bei veränderter finanzieller Situation: Durch Sonder- oder Gesamttilgungen können Sie den Kredit schneller zurückzahlen und Zinsen sparen – oft kostenlos, teils gegen Vorfälligkeitsentschädigung.

    Auch Ratenpausen sind sind möglich und helfen bei kurzfristigen Engpässen. In dieser Zeit zahlen Sie meist nur Zinsen, die Tilgung wird ausgesetzt. Die Beträge werden später nachgezahlt, wodurch sich die Laufzeit verlängern kann. Ohne Vereinbarung sind Ratenpausen meist kostenpflichtig oder nur auf Kulanz möglich.

    Sicherheit beim Schnellkredit

    Während der Kreditlaufzeit können Sie sich z. B. mit einer Restschuldversicherung gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Todesfall absichern. Alternativ bietet CHECK24 mit „Einkommensschutz24“ eine flexible Lösung.

    Zudem haben Sie ein gesetzliches Widerrufsrecht: Sie können den Kredit innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Einige Banken bieten laut Vertrag darüber hinaus längere Fristen.

    Was unterscheidet den Schnellkredit vom klassischen Ratenkredit?

    Der Schnellkredit basiert auf dem klassischen Ratenkredit, bietet jedoch einen deutlich schnelleren und vollständig digitalen Ablauf. Während Rückzahlung, Laufzeit und Zinssatz identisch strukturiert sind, wird beim Schnellkredit die Korrektheit Ihrer Unterlagen automatisch geprüft.  Daher profitieren Sie von einer wesentlich zügigeren Auszahlung. So eignet er sich besonders, wenn es schnell und ohne Papierkram gehen muss.

    Merkmal Klassischer Ratenkredit Schnellkredit
    Basis feste Laufzeit, feste Raten, fester Sollzinssatz feste Laufzeit, feste Raten, fester Sollzinssatz
    Antrag / Prüfung oft manuell anhand eingereichter Unterlagen teilautomatisiert (digitaler Kontoblick)
    Prozess teilweise offline oder mit Zwischenschritten komplett online 
    Kreditentscheid meist innerhalb einiger Tage oft innerhalb weniger Minuten
    Auszahlung nach einigen Tagen häufig noch am selben oder nächsten Bankarbeitstag

    Schnellkredit oder Buy-now-pay-later: Was ist besser?

    Ein Schnellkredit eignet sich für hohe und niedrige Summen und bietet durch feste Raten und Laufzeiten und günstigere Zinsen eine klare Planungssicherheit. „Buy now, pay later“ ist eher für kleinere Beträge gedacht und wirkt zunächst unkompliziert, kann aber bei häufiger Nutzung schnell unübersichtlich werden. Für mehr Kontrolle und Transparenz ist ein klassischer Kredit oft die bessere Wahl.

    Ist ein Schnellkredit ohne Schufa-Abfrage seriös?

    Bei „Schnellkrediten ohne Schufa“ ist Vorsicht geboten: Es drohen hohe Zinsen, Zusatzverträge oder Vorabgebühren. Deutsche Banken sind gesetzlich zur Bonitätsprüfung verpflichtet und nutzen dafür u. a. die Schufa. Bei dringendem Geldbedarf und niedrigem Score kann ein zweiter Kreditnehmer helfen

    Weitere Infos finden Sie auf unserer Seite Kredit ohne Schufa.

    CHECK24 erklärt

    Schnellkredit statt teurem Dispo – clevere Umschuldung spart bares Geld!

    Ein Dispokredit kann bei Engpässen schnell teuer werden, da oft zweistellige Zinsen anfallen. Halten Sie Ihr Konto länger im Minus, lohnt sich eine Umschuldung auf einen günstigeren Schnellkredit. So sparen Sie Zinsen und profitieren von schneller Auszahlung oft schon am nächsten Bankarbeitstag. Mehr Infos finden Sie im Ratgeber zum Dispokredit. 

    Häufige Fragen zum Schnellkredit

    Für wen eignet sich ein Schellkredit?

    Ein Schnellkredit eignet sich grundsätzlich für viele Personengruppen, die kurzfristig finanzielle Mittel benötigen und von einer schnellen Auszahlung profitieren möchten. Dazu zählen unter anderem Arbeitnehmer, aber auch Beamte, die häufig besonders gute Konditionen erhalten.

    Auch Selbstständige können einen Schnellkredit nutzen, sofern sie ein ausreichendes Einkommen nachweisen können. Für volljährige Azubis und Studenten ist eine Kreditaufnahme ebenfalls möglich, meist jedoch in geringerer Höhe oder mit zusätzlichen Voraussetzungen wie einem zweiten Kreditnehmer.

    Rentner haben je nach finanzieller Situation die Möglichkeit, einen Schnellkredit zu beantragen. Entscheidend ist in allen Fällen vor allem eine ausreichende Bonität und die Fähigkeit, die monatlichen Raten zuverlässig zu bedienen.

    Warum lohnt es sich, Schnellkredite über CHECK24 zu beantragen?

    CHECK24 nutzt digitale Prozesse, damit Kredite besonders schnell ausgezahlt werden können. CHECK24 bietet zudem einen kostenlosen Vergleich der Konditionen vieler verschiedener Banken an. Alle wichtigen Fragen rund um den Kreditvergleich beantwortet kostenlos ein persönlicher CHECK24 Kreditberater. 

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