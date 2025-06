CHECK24 SofortIdent

Hat mein Ausweis die für eID benötigte Online-Funktion?

Alle Ausweise, die nach Juli 2017 ausgestellt wurden, unterstützen die Online-Funktion. Ob diese Funktion bei Ihrem Ausweis aktiviert ist, können Sie in der "AusweisApp2" sehen oder in einem Bürgeramt prüfen lassen. Sollte die Online-Funktion deaktiviert sein, können Sie diese in dem für Sie zuständigen Bürgeramt aktivieren lassen.