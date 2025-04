Kreditkarte ohne Schufa

Kreditkarte trotz Schufa: Warum macht die Bank eine Bonitätsprüfung?

Bei einer echten Kreditkarte räumt Ihnen die Bank einen monatlichen Kreditrahmen ein, über diesen Sie frei verfügen können. Bevor Sie jedoch ein Kreditlimit erhalten, führt die Bank eine Bonitätsprüfung bei der Schufa durch. Dadurch wollen sie sicherstellen, dass der Karteninhaber das Geld zurückzahlen kann. Wer eine schlechte Bonität hat, bekommt keine Kreditkarte mit Kreditrahmen.

Da Prepaid- und Debitkarten nur auf Guthabenbasis ausgegeben werden – die Bank Ihnen also keinen Kreditrahmen einräumt – entfällt die Bonitätsprüfung in der Regel bei diesen Karten. Sie erhalten eine solche Kreditkarte also auch mit einem negativen Schufa-Eintrag. Entscheiden Sie sich für eine Kreditkarte ohne Bonitätsprüfung, erfolgt auch kein Eintrag in Ihrer Schufa-Akte.