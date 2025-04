Prepaid Kreditkarte

Gebühr für das Aufladen

Obwohl Prepaid-Kreditkarten ohne Aufladen des Guthabens nicht funktionieren, erheben manche Anbieter auch für diesen Vorgang eine Gebühr.

Will man etwa die Kreditkarte auf Guthabenbasis sofort aufladen und nimmt hierfür eine Zahlungsart wie Giropay oder Sofortüberweisung in Anspruch, ist dies in der Regel mit Kosten verbunden. Bei manchen Karten zahlen Sie sogar fast ein Prozent des aufzuladenden Betrags als Gebühr, wenn Sie das Guthaben per normaler Überweisung aufladen.