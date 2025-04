Geld abheben im Ausland

Kostenlose Kreditkarte fürs Ausland finden



Die kostenlose Kreditkarte fürs Ausland ist über einen Kreditkarten-Vergleich schnell gefunden. Um die Suche einfacher zu gestalten, können Sie im Menü Häkchen setzen und so das Suchergebnis auf Ihre individuellen Bedürfnisse zuschneiden. Reiselustige sollten in jedem Fall einen Haken bei dem Punkt "Bezahlung kostenlos" sowie "Bargeldabhebung kostenlos" setzen. Wer größtenteils in Europa unterwegs ist, kann die Suche entsprechend einschränken. Im Anschluss werden nur jene Karten angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Das ist praktisch, transparent und geht vor allem schnell.

Der Blick ins Kleingedruckte kann selbstverständlich nie schaden, doch können Sie sicher sein, die relevantesten Informationen zur jeweiligen Karte Vergleich von CHECK24 zu finden. Egal ob Details zur Bezahlung oder Bargeldabhebung, Informationen zur Versicherungen, Bonuspunktprogrammen oder Reisevergünstigungen – all dies finden Sie transparent und übersichtlich unter dem Punkt "Produktdetails" gelistet. Die Suche nach der perfekten Kreditkarte fürs Ausland ist mit einem Vergleich also denkbar einfach, alle wichtigen Informationen erhalten Sie in Sekundenschnelle. Ist die Entscheidung gefallen, kann die Karte auch gleich online beantragt werden. Das heimische Sofa muss nur noch für die Durchführung des Postident-Verfahrens verlassen werden. Bei manchen Banken ist nicht mal mehr das nötig: Die Feststellung der Identität gemäß dem Geldwäschegesetz kann bei einigen deutschen Geldinstituten bereits per Video-Ident-Verfahren durchgeführt werden. Innerhalb weniger Minuten ist der Kreditkartenantrag abgeschickt und die Karte schon fast auf dem Postweg zum Kunden.