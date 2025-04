Fazit der CHECK24 Kreditkarten-Experten

Die Bunq Prepaid Kreditkarte ist dauerhaft kostenlos und kann innerhalb weniger Minuten digital beantragt und genutzt werden. Eine Schufa-Prüfung entfällt, weil kein Kreditlimit zur Verfügung gestellt wird – dadurch ist die Bunq Kreditkarte für viele Menschen zugänglich. Die Prepaid-Karte, muss vor der Nutzung aufgeladen werden – eine Überziehung ist nicht möglich.

Die Karte eignet sich nicht nur für Online-Zahlungen, sondern ist auch im Alltag vielseitig einsetzbar. Mit Apple Pay und Google Pay können Sie bequem in Geschäften und Restaurants bezahlen oder an kontaktlosen Automaten Geld abheben. Außerdem bietet die Karte ein kostenloses Konto mit deutscher IBAN, das zum Beispiel auch als Gehaltskonto genutzt werden kann. Die Bunq Prepaid Kreditkarte ist nur innerhalb der Eurozone gebührenfrei. Für Abhebungen oder Zahlungen in Fremdwährung fallen Gebühren an.