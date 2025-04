Bonus:

Neukunden erhalten aktuell 75 € Bonus, wenn sie Ihr bisheriges Girokonto automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug umziehen und kündigen. Die Aktion gilt nur, wenn die Schließung des alten Kontos innerhalb der ersten 90 Tage nach Antragstellung automatisiert über den digitalen CHECK24 Kontoumzug in Auftrag gegeben wird. Das Angebot gilt ab dem 01.12.2023 für Ihr erstes C24 Bank Girokonto oder wenn Sie in den letzten 12 Monaten kein Girokonto bei der C24 Bank hatten. Zugang zum Kontoumzug erhalten Sie nach erfolgreicher Beantragung Ihrer Karte in der C24 Bank App.