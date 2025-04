Rechnungsausgleich:

100% Lastschrift möglich

Standardmäßig ist der Rechnungsausgleich per Überweisung durchzuführen. Ab dem 2. Monat nach Kartennutzung, können Sie in der Advanzia Bank-App auf Lastschrift umstellen. 3 % des Rechnungsbetrages (mindestens 30 €) sind jeweils zum 20. eines Monats fällig. Für Einkäufe ist ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 51 Tagen möglich, sofern Sie den vollen Rechnungsbetrag bis zum in der Rechnung genannten Zeitpunkt begleichen.