Kostenlose Kreditkarten fürs Ausland im Vergleich

Extra Allgemein:

Die Hanseatic Bank bietet Ihnen eine zinsfreie Ratenrückzahlung für die ersten 3 Monate nach Erhalt der Kreditkarte an. 500 € Sofort-Kredit optional: Sofern gewünscht, erhalten Sie 500 € per Überweisung direkt auf Ihr Referenzkonto, sobald die Hanseatic Bank Ihren Antrag überprüft und genehmigt hat. Bei der Hanseatic Bank können Sie nicht auf Ihr Kreditkartenkonto Guthaben von Ihrem eigenen Girokonto überweisen, um so den Verfügungsrahmen zu erhöhen. Ein Führen im Guthaben ist also nicht möglich. Wunsch-PIN: Sie können die PIN für Ihre Karte frei wählen. Überweisung an Referenzkonto: 3,95 €.