eff. Jahreszins:

8,68 %

Sofern Sie Ihre Umsätze vollständig begleichen, können Sie bis zu 34 Tage zinsfrei einkaufen und Bargeld abheben. Mit der DKB Visa Kreditkarte sammeln Sie Ihre Ausgaben über den Monat hinweg und erhalten am Ende eine Gesamtrechnung. Der offene Rechnungsbetrag wird automatisch eingezogen. Sollte zu wenig Geld auf Ihrem Konto vorhanden sein, können Sie Ihr Konto überziehen. Dabei fällt ein Dispozins an, der so lange fällig wird, bis Ihr Girokonto wieder ausgeglichen ist. Bei einem jährlichen Zinssatz von 8,68 % beträgt der monatliche Zinssatz ungefähr 0,72 %. Ihre monatlichen Zinskosten für einen Betrag von 100 € wären demnach etwa 0,72 €.