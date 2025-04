Die Rolle der Schufa bei der Kreditkarte

Kreditkartenantrag:

Diese Daten fließen in die Schufa ein

Nicht jede Kreditkarte wird der Schufa gemeldet, denn Kreditkarten lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien einteilen: In Prepaidkarten – bei denen weder eine Schufa-Abfrage noch eine Meldung an die Schufa erfolgt – und alle anderen Kreditkarten.

Eine Kreditkarte der zweiten Kategorie – egal, ob Chargekarte, Debitkarten oder Revolvingkarten – wird in der Regel nicht ohne eine Schufa-Prüfung vergeben. Entscheidet die Bank positiv über den Kreditkartenantrag, erhält der Kunde die beantragte Kreditkarte. In der Schufa-Akte wird das Merkmal „CC“ für Credit Card eingetragen. Dabei unterscheidet die Auskunftei nicht zwischen den verschiedenen Kreditkartenarten, obwohl diese ein recht unterschiedliches Verschuldungsrisiko mit sich bringen.

Das Merkmal CC wird in der Regel für die Dauer der Vertragslaufzeit gespeichert. Das bedeutet, dass die Kreditkarte erst aus der Schufa-Akte des Verbrauchers verschwindet, sobald die Karte gekündigt und die Kündigung wirksam wird.