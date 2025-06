Welche Auswirkungen hat ein Girokonto auf den Schufa Score?

Je länger ein Konto besteht, desto länger und eindeutiger hat die Person bewiesen, dass sie ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommt. Das verbessert den Score. Bleibt die Frage, was passiert, wenn ein Girokonto überzogen wird. Der Dispokredit kann in der Regel ohne negative Folgen in Anspruch genommen werden - entsprechende Informationen werden von der Bank nicht an die Schufa weitergegeben. Gleiches gilt für die sogenannte „geduldete Überziehung“, also die Inanspruchnahme des Kreditrahmens über den Dispokredit hinaus. Wenn sich ein Kunde jedoch nicht vertragsgemäß verhält und den Dispokredit nicht fristgerecht ausgleicht, wird dies bei einer unbestrittenen Forderung nach zweimaliger Mahnung von der Bank an die Schufa gemeldet.