Der eigene Schufa-Score ist in vielen Lebensbereichen entscheidend. Er entscheidet darüber, ob jemand von einer Bank ein Kreditangebot erhält oder nicht. Er ist auch dafür verantwortlich, ob die Bank bei einem neuen Girokonto einen Überziehungskredit einräumt oder nicht. Ein negativer Schufa-Score kann auch dazu führen, dass eine Kreditkarte bzw. ein Kreditkartenantrag von vornherein abgelehnt wird. Ausschlaggebend dafür sind vor allem ein oder die Summe vieler negativer Einträge. Doch was beeinflusst den Schufa-Score und was nicht? Viele Mythen ranken sich um den tatsächlichen Einfluss auf den Score der Auskunftei Schufa in Wiesbaden, die nur ungern ganz konkrete Einblicke gewährt.