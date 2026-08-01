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Konditions- und Kreditanfrage unterscheiden

Wie sich Konditionsanfrage und "Anfrage Kredit" unterscheiden

Wenn Sie über den CHECK24 Kreditvergleich bei einer Bank eine Kreditanfrage stellen, meldet sie das an die Schufa oder eine andere deutsche Auskunftei. Dabei wurden bislang zwei Merkmale unterschieden: Konditionsanfrage und Anfrage Kredit. Hat sich daran etwas seit der Einführung von dem neuen Schufa-Score seit März 2026 geändert? 

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Wie unterscheiden sich die Anfragen? 

Uberschrift Kreditanfrage Konditionsanfrage
Schufa-Score 10 Tage für alle Banken über Ihren Schufa-Score sichtbar, bei der Schufa 12 Monate gespeichert Nur für den Kreditnehmer selbst in der neuen Schufa-App oder auf der Webseite der Schufa sichtbar, 12 Monate im Score gespeichert
Auswirkung auf Ihre Bonität  Mehrere Einträge hintereinander mit „Anfrage Kredit“ konnten bislang den Schufa-Score negativ beeinflussen, mit dem neuen Schufa-Score 2026 ist das Geschichte.  Konditionsanfragen waren schon immer Schufa-neutral und hatte keinen Einfluss auf Ihren Score.

Diese Anfragen für Ihren Kredit bei der Schufa sollten Sie kennen

Dieses Video erklärt den Unterschied von Konditionsanfragen und Kreditanfragen der Bank bei der Schufa zu Ihrem Kredit. Vor allem wenn Sie Ihre kostenlose Bonitätsauskunft bei der Schufa einholen, ist es für Sie hilfreich, die unterschiedlichen Typen Konditionsanfrage und Kreditanfrage zu kennen. 

Thumbnail

Anzahl der "Anfrage Kredit" Merkmale nicht mehr entscheidend

Fragt eine Bank eine Bonitätsauskunft über einen Kreditinteressenten bei der Schufa an, sind diese Anfragen scoreneutral. Es ist künftig egal, um welche Anfrage es sich handelt. Wird Ihr Kredit von der Bank abgelehnt, spielt auch das für die Schufa keine Rolle mehr. Bislang war das anders. Viele abgelehnte Kreditanfragen haben den Schufa-Score verschlechtert. Vermehrte einfache Bonitätsabfragen von Unternehmen zu Ihrer Person innerhalb von einem Jahr hingegen können den Score weiterhin verschlechtern.

Einschränkung: Nicht alle Banken haben schon umgestellt

Allerdings haben noch nicht alle Banken auf den neuen Schufa-Score umgestellt. In dem noch existierenden Banken-Score können Kreditanfragen der Bank bei der Schufa eine Rolle spielen.


Es dauert noch

Wann stellen die Banken um?

Der neue Score löst die Branchenscores für  Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Telekommunikation, Handel sowie Versandhandel / ECommerce ab. Stand März 2026  beziehen rund 25 Prozent der Unternehmen, die zuvor die Branchenscores der Schufa eingesetzt haben, den neuen Score. Bis zum Jahresende 2026 sollen laut Schufa rund 50 Prozent aller Schufa-Kunden den neuen Score nutzen. Bei Kreditinstituten ist eine Umstellung in aller Regel erst nach Anzeige und Genehmigung durch die zuständige Bankenaufsicht möglich, daher hat die Schufa ihnen eine Frist zur Umstellung bis Ende 2028 eingeräumt. 

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Häufige Fragen zur Konditionsanfrage

Welche Konditionen sehe ich konkret im Kreditvergleich?

Im Vergleich werden personalisierte Zinssätze, Monatsraten, Laufzeiten und der effektive Jahreszins angezeigt. Zusätzlich können Sie Details wie mögliche Sondertilgungen, Ratenpausen oder flexible Anpassungen während der Laufzeit sehen. 

Warum unterscheiden sich die angezeigten Zinssätze zwischen den Angeboten?

Die Konditionen basieren auf individuellen Faktoren wie Einkommen, Ausgaben und gewünschter Kredithöhe. Banken bewerten Risiken unterschiedlich, weshalb für dieselbe Anfrage verschiedene Zinssätze und Bedingungen entstehen.

Wie aussagekräftig sind die angezeigten Konditionen wirklich?

Die angezeigten Werte sind bei der Konditionsabfrage in der Regel bereits auf Ihre Angaben zugeschnitten und deutlich konkreter als allgemeine Beispielzinsen. Dennoch können sich finale Konditionen nach abschließender Prüfung durch die Bank noch einmal verändern. 

Welche Angaben sollte ich bei personalisierten Kreditangeboten vergleichen?

Vergleichen Sie nicht nur die monatliche Rate. Entscheidend sind der effektive Jahreszins, der Gesamtrückzahlungsbetrag, Laufzeit und Kreditsumme sowie Regeln für Sondertilgungen und vollständige Rückzahlung. Prüfen Sie außerdem, welche Unterlagen die Bank benötigt und wann eine Auszahlung nach Vertragsabschluss möglich ist. Personalisierte Konditionen beruhen auf Ihren Angaben, die endgültige Zusage kann erst nach der vollständigen Prüfung durch die Bank erfolgen.

Wie läuft die Auswahl eines Angebots im Vergleich konkret ab?

Sie geben Ihre Daten einmal ein und erhalten darauf basierend mehrere Angebote durch die Konditionsanfrage. Diese können Sie direkt vergleichen, Details einsehen und ein passendes Angebot auswählen, das anschließend digital weiter bearbeitet wird.

Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.

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