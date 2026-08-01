Diese Anfragen für Ihren Kredit bei der Schufa sollten Sie kennen

Dieses Video erklärt den Unterschied von Konditionsanfragen und Kreditanfragen der Bank bei der Schufa zu Ihrem Kredit. Vor allem wenn Sie Ihre kostenlose Bonitätsauskunft bei der Schufa einholen, ist es für Sie hilfreich, die unterschiedlichen Typen Konditionsanfrage und Kreditanfrage zu kennen.