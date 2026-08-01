Wenn Sie über den CHECK24 Kreditvergleich bei einer Bank eine Kreditanfrage stellen, meldet sie das an die Schufa oder eine andere deutsche Auskunftei. Dabei wurden bislang zwei Merkmale unterschieden: Konditionsanfrage und Anfrage Kredit. Hat sich daran etwas seit der Einführung von dem neuen Schufa-Score seit März 2026 geändert?
|Uberschrift
|Kreditanfrage
|Konditionsanfrage
|Schufa-Score
|10 Tage für alle Banken über Ihren Schufa-Score sichtbar, bei der Schufa 12 Monate gespeichert
|Nur für den Kreditnehmer selbst in der neuen Schufa-App oder auf der Webseite der Schufa sichtbar, 12 Monate im Score gespeichert
|Auswirkung auf Ihre Bonität
|Mehrere Einträge hintereinander mit „Anfrage Kredit“ konnten bislang den Schufa-Score negativ beeinflussen, mit dem neuen Schufa-Score 2026 ist das Geschichte.
|Konditionsanfragen waren schon immer Schufa-neutral und hatte keinen Einfluss auf Ihren Score.
Dieses Video erklärt den Unterschied von Konditionsanfragen und Kreditanfragen der Bank bei der Schufa zu Ihrem Kredit. Vor allem wenn Sie Ihre kostenlose Bonitätsauskunft bei der Schufa einholen, ist es für Sie hilfreich, die unterschiedlichen Typen Konditionsanfrage und Kreditanfrage zu kennen.
Anzahl der "Anfrage Kredit" Merkmale nicht mehr entscheidend
Fragt eine Bank eine Bonitätsauskunft über einen Kreditinteressenten bei der Schufa an, sind diese Anfragen scoreneutral. Es ist künftig egal, um welche Anfrage es sich handelt. Wird Ihr Kredit von der Bank abgelehnt, spielt auch das für die Schufa keine Rolle mehr. Bislang war das anders. Viele abgelehnte Kreditanfragen haben den Schufa-Score verschlechtert. Vermehrte einfache Bonitätsabfragen von Unternehmen zu Ihrer Person innerhalb von einem Jahr hingegen können den Score weiterhin verschlechtern.
Allerdings haben noch nicht alle Banken auf den neuen Schufa-Score umgestellt. In dem noch existierenden Banken-Score können Kreditanfragen der Bank bei der Schufa eine Rolle spielen.
Im Vergleich werden personalisierte Zinssätze, Monatsraten, Laufzeiten und der effektive Jahreszins angezeigt. Zusätzlich können Sie Details wie mögliche Sondertilgungen, Ratenpausen oder flexible Anpassungen während der Laufzeit sehen.
Die Konditionen basieren auf individuellen Faktoren wie Einkommen, Ausgaben und gewünschter Kredithöhe. Banken bewerten Risiken unterschiedlich, weshalb für dieselbe Anfrage verschiedene Zinssätze und Bedingungen entstehen.
Die angezeigten Werte sind bei der Konditionsabfrage in der Regel bereits auf Ihre Angaben zugeschnitten und deutlich konkreter als allgemeine Beispielzinsen. Dennoch können sich finale Konditionen nach abschließender Prüfung durch die Bank noch einmal verändern.
Vergleichen Sie nicht nur die monatliche Rate. Entscheidend sind der effektive Jahreszins, der Gesamtrückzahlungsbetrag, Laufzeit und Kreditsumme sowie Regeln für Sondertilgungen und vollständige Rückzahlung. Prüfen Sie außerdem, welche Unterlagen die Bank benötigt und wann eine Auszahlung nach Vertragsabschluss möglich ist. Personalisierte Konditionen beruhen auf Ihren Angaben, die endgültige Zusage kann erst nach der vollständigen Prüfung durch die Bank erfolgen.
Sie geben Ihre Daten einmal ein und erhalten darauf basierend mehrere Angebote durch die Konditionsanfrage. Diese können Sie direkt vergleichen, Details einsehen und ein passendes Angebot auswählen, das anschließend digital weiter bearbeitet wird.
Hinweis: Trotz gewissenhafter Recherche kann die Richtigkeit und Aktualität der Angaben nicht garantiert werden.
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