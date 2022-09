Nachteile der Kreditanfrage

Anders verhält es sich, wenn eine Bank das Merkmal „Kreditanfrage“ (AK) an die Auskunftei übermittelt. Auch diese Information wird für ein Jahr in der Akte des Verbrauchers gespeichert – Vertragspartner der Schufa, beispielsweise andere Banken, können dieses Merkmal jedoch zehn Tage lang in dessen Akte einsehen. Für den Fall, dass der Verbraucher bei mehreren Banken eine Darlehensanfrage stellt, die alle das Merkmal „Kreditanfrage“ an die Schufa melden, würden viele dieser Einträge zu einer schlechteren Kreditwürdigkeit des Verbrauchers führen. Die schlechtere Bonität des Verbrauchers führt in der Folge möglicherweise auch zu einer Ablehnung des Darlehensantrages.