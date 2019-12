Tipp 3:



Wer Kredite vergleicht, sollte sich vorab informieren, ob die Bank dazu eine Konditionsanfrage oder eine Kreditanfrage bei der Schufa stellt. Konditionsanfragen haben keinen negativen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Die Auskunftei vermerkt diese in Ihrer Akte mit dem Kürzel „KK“ (für Kredit-Konditionsanfrage). Dieser Vermerk wird auf den Tag genau nach zwölf Monaten gelöscht und ist in dieser Zeit nur allein für den Verbraucher einsehbar, also nicht für Kreditinstitute oder sonstige Vertragspartner der Schufa.



Wenn die Bank hingegen eine „Anfrage Kredit“ (AK) übermittelt, könnte das Ihren Schufa-Score möglicherweise negativ beeinflussen. In wessen Schufa-Eintrag mehrere Kreditanfragen vermerkt sind, bei dem könnte der Eindruck entstehen, er sei kein zuverlässiger Kunde, weil er wiederholt auf der Suche nach Krediten ist. Wer also keine „Anfrage Kredit“ in seiner Schufa-Akte stehen haben will, sollte bei einer Bank oder einem Vergleichsportal Kreditangebote anfragen, die ausschließlich „Konditionsanfragen“ übermitteln.