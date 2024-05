25.000 Euro Kredit – bei negativer Schufa?

Ob eine Bank Ihren Kreditantrag über 25.000 Euro bewilligt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiger Faktor ist Ihre Bonität. Um Ihre Kreditwürdigkeit zu beurteilen, holen Banken bei verschiedenen Auskunfteien wie der Schufa Informationen über Ihre finanzielle Vergangenheit ein.

Ein negativer SCHUFA-Eintrag oder ein niedriger Score-Wert kann das Kreditausfallrisiko aus Sicht des Kreditgebers erhöhen und somit zu einer Kreditablehnung führen. Bietet Ihnen die Bank oder ein Kreditvermittler einen Kredit trotz negativer Schufa an, passt sie die Konditionen in der Regel an die Score-Bewertung an, was zu höheren Zinsen führen kann.